Dibusz visszatér, Varga és Yusuf rohamoz elöl – kezdőcsapatok

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Salzburg, Stadion Salzburg. Vezeti: Goga Kikacseisvili (grúz)

Salzburg: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig – Yeo, Diabaté, Kjaergaard, Alajbegovic – Ratkov, Baidoo.

Kispadon: Zawieschitzky (k), Hamzic (k), Bischoff, Kitano, Onisiwo, Vertessen, Diambou, Gourna-Douath, Trummer, Aguilar, R. Zivkovic.

Vezetőedző: Thomas Letsch.

Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf.

Kispadon: Radnóti (k), Gróf (k), N. Keita, Pesics, Levi, Szalai G., Gruber, O'Dowda, Romao, Madarász, Joseph, Lisztes.

Vezetőedző: Robbie Keane.