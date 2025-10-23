Nemzeti Sportrádió

Dibusz visszatér, Varga és Yusuf rohamoz elöl – kezdőcsapatok

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.23. 17:36
null
Robbie Keane (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
Salzburg Európa-liga Ferencváros
Robbie Keane, a Ferencváros labdarúgócsapatának vezetőedzője kijelölte kezdőcsapatát a 18.45-kor kezdődő salzburgi Európa-liga-mérkőzésre.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Salzburg, Stadion Salzburg. Vezeti: Goga Kikacseisvili (grúz)
Salzburg: A. Schlager – Lainer, Gadou, J. Rasmussen, Krätzig – Yeo, Diabaté, Kjaergaard, Alajbegovic – Ratkov, Baidoo.
Kispadon: Zawieschitzky (k), Hamzic (k), Bischoff, Kitano, Onisiwo, Vertessen, Diambou, Gourna-Douath, Trummer, Aguilar, R. Zivkovic.
Vezetőedző: Thomas Letsch.
Ferencváros: Dibusz – Gartenmann, Raemaekers, I. Cissé – Makreckis, Ötvös, Kanikovszki, Zachariassen, Cadu – Varga B., Yusuf.
Kispadon: Radnóti (k), Gróf (k), N. Keita, Pesics, Levi, Szalai G., Gruber, O'Dowda, Romao, Madarász, Joseph, Lisztes.
Vezetőedző: Robbie Keane.

 

Salzburg Európa-liga Ferencváros
Legfrissebb hírek

Vannak ferencvárosi szurkolók, akik eljutottak a salzburgi stadionba

Európa-liga
40 perce

El: FC Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC

Európa-liga
1 órája

Később kezdődik a Feyenoord–Panathinaikosz mérkőzés

Európa-liga
1 órája

Visszafordították a határon a Fradi-drukkerek különvonatát, a klub közleményben tiltakozik

Európa-liga
2 órája

Ahonnan Szoboszlai Dominik és Erling Haaland is érkezett – a Salzburg akadémiáján jártunk

Európa-liga
4 órája

Szijjártó Péter: A ferencvárosi szurkolók vonata hamarosan továbbindulhat Ausztriába

Európa-liga
4 órája

Több mint tízezer szurkoló fogadja Salzburgban a Ferencvárost

Európa-liga
9 órája

Salzburgban is számolni kell Varga Barnabással

Európa-liga
12 órája
Ezek is érdekelhetik