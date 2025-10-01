Thorsten Fink két játékost emelt ki a Ferencvárosból az Európa-liga-meccs előtt

Az elmúlt évtizedek egyik legrosszabb idénykezdetén van túl a KRC Genk, igaz, látszólag kilábalt a gödörből. A csapat nyolc forduló alatt mindössze nyolc pontot szerzett, ami minden várakozást alulmúlt, hiszen az előző idényben bronzérmesként végzett a bajnokságban. Az elmúlt hete azonban kifejezetten jól sikerült. Előbb Skóciában győzte le 1–0-ra a Glasgow Rangerst, majd idegenben nyerte meg a klub számára legfontosabb derbit a St.-Truiden ellen a 95. percben szerzett góllal. Jó kérdés azonban, hogy a feszített menetrend közepette milyen állapotban vannak a belga csapat játékosai.

„A héten szabadnapot adtam a játékosoknak, mert az előző időszakban szusszanásnyi idejük sem volt pihenni – mondta Thorsten Fink, a KRC Genk vezetőedzője. – Szükség volt a regenerációra a testnek és a fejnek egyaránt, mert szinte alvás nélkül nyertük meg a rangadót. Megcselekedtük, amit meg kellett, de attól még, hogy jó hetet zártunk, nem jelenti azt, hogy minden rendben van. Jobban kell teljesítenünk a bajnokságban, de most csak a nemzetközi mérkőzésre összpontosítunk.”

Azaz, a Fradira. A Bayern Münchennel játékosként 2001-ben Bajnokok Ligáját nyerő Thorsten Fink kitért a csütörtök esti ellenfélre, és elmondta, mire számít a Robbie Keane edzette ellenféltől.

„Erős csapatnak tartom a Ferencvárost, jó játékosai vannak, elég csak Naby Keitát vagy a támadók közül Varga Barnabást említem. Ellenfelünknek nagyon veszélyesek a beadásai, oda kell figyelnünk, jól kell zárnunk a saját tizenhatosunkon belül védekezésnél. Általában két csatárral rohamoznak, három, öt, kettes felállást alkalmaznak, viszont megvannak a maguk gyengeségei, amelyeket ki akarunk használni. Gyors játékosaink vannak, ezért ha nálunk van a labda, az lesz a célunk, hogy függetlenül attól, hogyan védekezik a magyar csapat, minél többször a védelme mögé kerüljünk. A legutóbbi két mérkőzésünket megnyertük, a futballistáinkat győztes mentalitás jellemezte ezeken az összecsapásokon, úgyhogy nagy önbizalommal készülünk a csütörtök estére, bizakodva várom a mérkőzést. Ugyanakkor hozzá kell tennem, az Európa-ligában csupa erős csapat szerepel, minden megtörténhet a sorozatban – még akár az is, hogy vereséget szenvedünk a Ferencvárostól.”

Emlékezhetünk, a két csapat 2023 őszén a Konferencialiga-csoportkörben csapott össze, Belgiumban gól nélküli, míg a Groupama Arénában 1–1-es döntetlent játszottak. A Genk saját nevelésű csapatkapitánya, Bryan Heynen lapunk kérdésére elmondta, nem sok emlékkép maradt meg neki a két évvel ezelőtti párharcból.

„Két kemény meccset vívtunk a Ferencvárossal a Konferencialigában, de pontosan nem emlékszem már arra, mi hiányzott a győzelemhez – mivel hazai pályán és idegenben egyaránt döntetlent játszottunk, feltételezem, hogy a gólok. Ellenfelünk úgymond direkt futballt erőltet, veszélyesek a beadásai, ám a saját játékunkat akarjuk érvényesíteni. A Rangers otthonában jól játszottunk, akkor is uraltuk a meccset, amikor egyenlő létszámban futballoztunk, úgyhogy ugyanennek a teljesítménynek a megismétlése lesz a célunk csütörtök este.”

EURÓPA-LIGA

CSÜTÖRTÖK

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!