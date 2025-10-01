Robbie Keane a Plzen elleni második félidőre építene, és Genkben is fölényre törekszik

Ismerős környezetben folytatja európai kupaszereplését a Ferencváros. A magyar rekordbajnok delegációja a szerda délelőtti, Népligetben tartott edzést követően délután repülőre ült, hogy a következő Európa-liga-mérkőzése helyszínére, Genkbe utazzon – mellékes, de Maastrichtban landolt és a környéken foglalt szállást Hollandiában, mintegy fél óra autóútra Limburg tartomány második legnagyobb városától. A zöld-fehérek nem is olyan régen, 2023 októberében jártak legutóbb belga riválisuk otthonában és értek el gól nélküli döntetlent, amit utólag tisztes eredménynek nevezhetünk, hiszen ellenfele becsült piaci értéke többszöröse a Ferencvárosénak (jelenleg mintegy százmillió euró a különbség a két csapat között a Transfermarkt becslése szerint).

Megbizonyosodhattunk arról, hogy a Genknél nagy tisztelet övezi a magyar labdarúgókat: a helyi újságírók és klubalkalmazottak szívesen emlékeznek vissza arra a nyolc játékosra, akik a KRC-t erősítették. Az úttörő szerepét Gyimesi László töltötte be, aki 1988-ban érkezett a Honvédtól s alkotott maradandót: négy év alatt 74 mérkőzésen tíz gólt szerzett. Márton Gábor is lehúzott egy évadot a klubnál (1990–1991), majd érkezett Brockhauser István, aki hat évig szolgálta az együttest, s 1999-ben a KRC fennállásának első bajnoki címét ünnepelhette a Ferencvárostól szerződtetett Horváth Ferenccel (1998–2000) egyetemben, 2001-ben is aranyérmes lett, továbbá 1998-ban elévülhetetlen érdemeket szerzett az FC Bruges ellen 4–0-ra megnyert Belga Kupa-döntőben. Tóth Balázs 2007-ben, Tőzsér Dániel 2008-ban írt alá a kék-fehérekhez, és mindketten tagjai voltak a 2009-ben Belga Kupát nyerő csapatnak. Az ugyanebben az évben érkező Köteles Lászlóval kiegészülve, magyar trióval nyert 2011-ben újabb bajnoki címet a Genk. Hogy mennyire szerették a magyar kapust, arról a Cegeka Arena előtti úton haladva mindenki meggyőződhet: a létesítmény előtt felállított tucatnyi zászló egyikén az ő portréja lobog. Az utolsó mohikán Németh András volt a csapatnál, akiről azt mondták a helyiek, ha türelmesebb, és nem fogadja el a Hamburg ajánlatát, talán még ma is az egyesület kötelékébe tartozna vagy már busás összegért értékesítette volna.

Napközben még a Népligetben edzett a Fradi (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A RAEMAEKERS CSALÁD IS OTT LESZ A LELÁTÓN Toon RAEMAEKERS, a Ferencváros védője: „A Plzen elleni meccs tanulsága, hogy türelmesebbnek kell lennünk a labdával, nem szabad ívelgetnünk, mert elég jó képességűek vagyunk ahhoz, hogy úgy játsszunk, ahogyan szeretnénk. A Genk ellen videóanyagokból készültünk fel, az nyújtotta a legtöbb segítséget, nem az én meglátásaim. Jó lesz újra Belgiumban futballozni, várom már a meccset, mert a családom is itt lesz a lelátón.”

Merthogy a klubmodell a játékoseladásra épít Genkben (is). Költségvetése megközelítőleg kilencvenmillió euró volt az elmúlt években, a bevételi oldalon a saját nevelésű vagy viszonylag olcsón megszerzett labdarúgók értékesítéséből befolyt összeg teszi ki a büdzsé jelentős részét. A fenntarthatóság jegyében európai szinten világszínvonalú akadémiát működtet az egyesület, a 2003-ban átadott utánpótlásműhely futószalagon termeli az európai szinten versenyképes futballistákat. Hosszasan lehetne sorolni a genki akadémistákat, innen indult Thibaut Courtois és Kevin De Bruyne, Christian Benteke, Leandro Trossard vagy éppen Timothy Castagne pályafutása, de a nagyszerű felderítőhálózatának köszönhető, hogy fiatalon rátalált Szrgej Milinkovics-Szavicsra, Leon Baileyre és Kalidou Koulibalyra, akiket potom összegért szerzett ahhoz képest, amennyiért később aleadta őket erősebb bajnokságba. Ezen a nyáron is sikeres volt az átigazolási szezonja, mivel Christopher Bonsu Baah eladásából 17, Tolu Arokodaréból pedig 26 millió euró folyt be a kasszába – az érkezők oldalát vizsgálva kiderül, legfeljebb négymilliót csengetett ki labdarúgóért.

Úgy fest azonban, nincs valami jó passzban a Genk, a nyári jövés-menést követően van mit csiszolni a játékán. A csapat kilencedik a belga bajnokságban, és bár az elmúlt héten legyőzte a Rangerst 1–0-ra (a skótok a 41. perctől emberhátrányban futballoztak), majd behúzták St. Truidenben a rangadót (2–1), a helyi sajtó továbbra is kritikus az együttessel kapcsolatban – leginkább azt nehezményezi, hogy nehezen birkózik meg a szervezetten tömörülő védelemmel.

Toon Raemaekers szerint nem az ő meglátásai jelentették a fő támpontot a Genk elleni felkészülés során (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Kérdés, vajon Robbie Keane vezetőedző milyen stílusban küldi pályára a Ferencvárost: bátran letámad vagy a védelmi vonalat mélyen meghúzva, kivárásra játszik. Az ír szakember úgy fogalmazott, a Plzen elleni második félidei teljesítmény olyan volt, amilyet elvár a csapatától, úgyhogy megkérdeztük tőle, ismerve a Genk erősségeit, s hogy valószínűleg a belgák uralják majd a meccset, milyen Fradit akar látni a pályán.

„Minden meccs más, de az Európa-ligában újabb nehéz kihívás vár ránk – mondta a találkozót felvezető sajtótájékoztatón Robbie Keane. – A Plzen elleni első félidő nem tetszett, nem tudtuk megtartani a labdát, a kiállítás után azonban megmutattuk a karakterünket, és tíz emberrel sokkal jobban festettünk, többet birtokoltuk a labdát. Remélem, csütörtök este az első perctől kezdve azt a játékot mutatjuk, mint a csehek ellen a fordulás után, szeretnénk fölényben játszani – persze, ezt egyszerűbb mondani, mint megvalósítani. Ami a Genket illeti, a Rangers ellen megmutatta a stílusát, teljesen mindegy volt, hogy emberhátrányban vagy egyenlő létszámban játszott az ellenfél. Az mérkőzésen betaláló Hjun Dzsju Oht veszélyesnek tartom, s a dél-koreai csatárt is emelném ki a hazaiaktól. A belga futball a jó átmeneteiről ismert, és ezt a Genk is megcsillogtatta Skóciában. Fiatalos, energikus csapattal ütközünk meg, de ha hozzuk azt a formánkat, amit emberhátrányban a Plzen ellen vagy az ETO otthonában nyújtottunk, jó meccset játszhatunk. Ismerem a belga futballt, pár éve voltak megkereséseim az országból, ez egyfajta előnyt jelenthet számomra.”

Az is érdekesnek tűnt, az ETO FC ellen keretbe sem nevezett Naby Keita, valamint a Frankfurttól visszatérő Lisztes Krisztián állapotáról mit lehet tudni.

„Naby Keita velünk utazott Genkbe, keretben lesz. Akadt egy kis problémája a lábával, ezért nem akartuk kockáztatni Győrben a játékát, de néhány nap alatt kiheverte a fájdalmait, bevethető állapotban van. Lisztes Krisztián egyelőre az erőnléti stábbal dolgozik, csak akkor tudok konkrétumot vele kapcsolatban mondani, ha edzésbe áll. Sérülten csatlakozott hozzánk, majd újra megsérült. Remélem, pár hét múlva edzésbe lendülhet, azonban kérdés, mikor játszhat. Nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy visszatérjen, ami az ő érdeke is, hiszen ebben a korban nem hagyhat ki sokat.”

A belga sajtó képviselői afelől érdeklődtek mennyire nehéz a sűrű menetrend miatt forgatni a keretet.

„Ez jelenti jelenleg a legnehezebb feladatot az ötmagyaros szabály miatt, a helyzet külön stratégiát igényel. Vannak játékosaink, akik megérdemelnék, hogy többet legyenek a pályán, de nem kapnak annyi lehetőséget. Erős a keretünk, egyelőre jól menedzseljük a keret forgatását. Megpróbálunk annyit kihajtani a srácokból, hogy száz százalékot nyújtsanak a nemzetközi kupaporondon is, most kizárólag a Genk elleni találkozóra összpontosítunk.”