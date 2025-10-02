Nemzeti Sportrádió

Szijjártó Péter: Négy konzul lesz jelen a Genk–Ferencváros helyszínén

2025.10.02. 11:34
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: Szabó Miklós)
Négy magyar konzul is jelen lesz a Genk–Ferencváros futballmeccs helyszínén csütörtökön Belgiumban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a szurkolóknak – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön, a meccs reggelén a Facebookon.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az Európa-liga alapszakaszának második fordulójában rendezendő mérkőzésre több mint háromszáz jegyet vásároltak eddig a ferencvárosi drukkerek, akiknek egy része szervezetten, autóbusszal érkezik majd a városba.

„A jegyek átvételi pontja a vendégszektor parkolójában lesz, ahol a konzul kollégáink segíteni fognak a Ferencváros szurkolóinak. A határátkelőhelyen is lesz konzul kollégánk, aki várja a szervezetten érkező szurkolókat, és őket egészen a stadionig el fogja kísérni” – sorolta.

„Összesen négy konzul teljesít majd szolgálatot a határátkelőhelyeken, a voucher átadási pontján és a stadionban magában” – tette hozzá.

„Ha bármely magyar szurkolónak bármilyen ügyes-bajos dolga merül fel, vagy segítségre van szüksége, akkor a négy ott dolgozó kollégámtól tud majd segítséget kérni” – húzta alá.

Szijjártó Péter ezt követően arra is kitért, hogy a holland-belga határátkelőhelyen is lesz konzuli jelenlét mindaddig, amíg a mérkőzést követően a szurkolók el nem hagyják az ország területét.

„A konzuli szolgálat útvonaljavaslatot is készített, s a legjobb útvonal a Budapest-Bécs-Passau-Bocholt- Genk, de természetesen ezt mindenkire rábízzuk, milyen útvonalat választ” – mondta.

Végül pedig közölte, hogy ügyeleti telefonszám működik ezúttal is, ezt hívhatják baj esetén: +32 490 01 42 87.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
21.00: Genk (belga)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

