Horváth Ferenc: Nagyon sokat jelent nekem a Genk, de a Ferencvároshoz is erős érzelmek fűznek

„Nagyon sokat jelent nekem a Genk, ott voltam először légiós, ott voltam először bajnok, szerettem ott futballozni, ott élni – éppen ezért amikor az UEFA pro licences tanfolyamon külföldi klubban kellett hospitálni, Genkbe indultam – mondta Horváth Ferenc. – Nemrég kedves meghívást kaptunk a klubtól, nem is mondom, hány évvel ezelőtt volt bajnok, majd kupagyőztes a csapat – kilencvenkilencben és kétezerben, úgyhogy ebből kiderül, mennyire repülnek az évek –, és az ünnepségen az összes játékos, stábtag ott volt. Együtt kivonultunk a bajnoki mérkőzés előtt, a közönség tapsolt, jó volt nagyon találkozni a régi társakkal, megható volt érezni a szurkolók szeretetét. A csütörtöki mérkőzés? Természetesen a Ferencvároshoz is erős érzelmek fűznek, de nem azért mondom, hogy ötven-ötven százalék az esélye mindkét gárdának, mert fontosak számomra. A Fradiban alighanem úgy számoltak, ha tovább akarnak jutni, hazai pályán nyerni kellett volna a Plzen ellen – ez nem sikerült, ami lehetett csalódás, de emberhátrányban nagyon küzdve végül sikerült egyenlíteni. A Ferencváros ott tart, hogy bárhol, bárkit meglephet a nemzetközi porondon is, szóval, a győzelem sem elképzelhetetlen idegenben, de hogy szoros, kiegyenlített mérkőzés lesz, abban bizonyos vagyok.”

Noha a belga sportújságíró kollégák úgy vélik, Konsztandinosz Karecasz nagy valószínűséggel a cserék között kap helyet a Ferencváros elleni Európa-liga-mérkőzésen, érdemes megjegyezni a nevét. A 17 éves, ballábas támadó középpályást az elmúlt évek legnagyobb genki tehetségének tartják, a Transfermarkt szerint 23 millió euróval ő a klub legértékesebb labdarúgója. A város szülöttjeként óriási rajongás övezi fiatal kora ellenére, saját nevelésűként (másfél kilométerre lakik a stadiontól) ő a szurkolók egyik kedvence. Mindez nem csoda, rendkívül technikás, ragad hozzá a labda, döntéshozatali képessége a bajnokság legjobbjai közé emeli. A nyáron szinte minden héten írtak az esetleges klubváltásáról, a Manchester Citytől az Arsenalon át a Real Madridig érdeklődtek iránta, ám maradt a klubnál, hogy végigjátssza az idényt és még több rutint szerezzen a szintlépése előtt. Genkben biztosra veszik, hogy 2026 nyarán eligazol, csak az a kérdés, melyik európai elitcsapatban folytatja és mennyiért adják el. Szinte borítékolható, hogy átigazolási rekordösszegért értékesítik majd a játékjogát, azaz a leendő vételár meghaladja a nyáron Tolu Arokodarért kapott 26 millió eurót a Wolverhamptontól. A belgák nagy bánatára a kiváló futballista a görög válogatottat választotta, s ez idáig öt meccsen két gólt szerzett nemzeti színekben. (B. L.) Konsztandinosz Karecasz játékjoga rekordösszeget érhet

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Csütörtök, 21.00: Genk (belga)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!