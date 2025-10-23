Ahonnan Szoboszlai Dominik és Erling Haaland is érkezett – a Salzburg akadémiáján jártunk

Lőw Zsolt is megnézi az Európa-liga-meccset (Fotó: Dömötör Csaba)

IMPOZÁNS KÖRNYEZET vett minket körül, amikor a Red Bull Salzburg Akadémiája felé tartottunk. A Saalach folyó mellett haladtunk, körülöttünk őszi színekbe öltözött fák, s ha a vízfolyás túlsó partjára tekintettünk, akkor német földet láttunk. Azonban nem tértünk át a szomszédos országba, a fák takarása mögül kibújva ugyanis megérkeztünk a célállomáshoz, a híres akadémiára, ahol olyan sztárfutballisták bontogatták a szárnyaikat, mint a jelenleg a Liverpoolt erősítő Szoboszlai Dominik vagy a Manchester City támadója, Erling Haaland. A kapu néhány másodperc alatt kinyílt, s rögtön elképesztő infrastruktúra tárult elénk. Kapásból öt futballpálya vett körbe minket, az egyiken éppen egy traktor nyírta milliméter pontosságra a kiváló minőségű gyepet, s néhány fiatalok által nyert trófea sorakozott az udvar vitrinje mögött. Jakob, a klub alkalmazottja fogadta a maroknyi magyar újságíróból álló csapatot, majd miután beléptünk az akadémia bejáratán, meglepődve tapasztaltuk, hogy Lőw Zsolt beszélget néhány kollégájával. A magyar szakember a Red Bullnál dolgozik Jürgen Klopp segítőjeként, mint futballfejlesztési vezető, így gyakran fordul meg Salzburgban is, de a magyar újságírókkal való csütörtöki találkozás teljesen véletlen volt. Rendkívül kedvesen, barátságosan és meglepődve lépett oda hozzánk, elmondta, hogy nemrégiben a New York-i klubnál töltött egy hetet, majd megfordult Lipcsében is, csütörtök reggel pedig Münchenből utazott Salzburgba – kollégáival folyamatosan járják a világ több pontján lévő Red Bull-egyesületeket. Hozzátette, sokat utazik Jürgen Klopp-pal együtt, de ezúttal egyedül érkezett Ausztriába, ahová természetesen ismét munka miatt jött, s nem meglepő módon az esti Red Bull Salzburg–Ferencvárosi TC Európa-liga-mérkőzésre is kilátogat.

Fotó: Dömötör Csaba

Miután véget ért a magyaros találkozó, Jakob tovább vezetett volna minket, de kolléganője hozzánk odalépve kérdezte, szeretnénk-e találkozni Bernhard Seonbuchnerrel, az akadémia sportigazgatójával, aki nem mellesleg Szoboszlai Dominik edzője volt annak idején a fiatalok között. A 42 esztendős szakvezető ezer szállal kötődik az egyesülethez, nyitás óta az akadémiánál dolgozik különböző részlegeken, de nemrégiben a Salzburg sportágazgatói pozícióját is betöltötte. Az irodájába lépve a falon öt korábbi akadémista képe köszönt vissza, mellette egy-egy idézet: Konrad Laimer (Bayern München), Benjamin Sesko (Manchester United), Luka Sucic (Real Sociedad), Nicolas Seiwald (RB Leipzig) és Szoboszlai Dominik (Liverpool). A magyar válogatott csapatkapitánya 2017 év elején 16 esztendősen került Salzburgba, majd 2021 telén távozott Lipcsébe, s ahogy Bernhard Seonbucher mondta: „Gyerekként érkezett és férfiként távozott”. Az akadémia sportigazgatója felelevenítette azokat az időket, amikor Szoboszlai Dominik még fiatal ígéretként pallérozódott Salzburgban, a beszélgetés végén pedig hozzátette, büszke Dominikra, s arra, hogy milyen magasra jutott. Miután elköszöntünk egymástól, vetettünk még egy pillantást a falon lévő idézetekre, Szoboszlai Dominik képe mellett ez áll: „Itt tanultam meg a filozófiát: a feltétel nélküli győzni akarást”

Jakobot követve bejártuk az egész akadémiát, ahol elképesztő modern technológiával és profi körülményekkel találkoztunk. Megtudtuk, hogy két orvos állandó jelleggel az akadémián tartózkodik, minden korosztálynak megvan a saját edzőpályája (a női csapatnak is), de bepillantást vethettünk az extra modern gépekkel felszerelt edzőterembe, a rehabilitációs részlegbe (a folyamatosan mélyülő medencét éppen két fiatal használta), a fedett, speciális borítással rendelkező beltéri edzőpályára, a futsalpálya méretű gyakorlóegységre, ahol kosárlabdázásra is van lehetőség, s különböző elemzésekkel foglalkozó részlegek munkájába. Minden egyes pálya be van kamerázva, folyamatosan monitorozzák a fiatalokat, a felvételeket pedig rendszeresen elemzik a szakemberek.

Fotó: Dömötör Csaba

Érdekes volt látni azt a gépet, amely a futballisták korlátait feszegeti, ezen ki kell adni mindent magából egy játékosnak, s a végén a hevederrel odakötött fiatalt gyakorlatilag ledobja magáról a gép. A túra végén egy kör alakú terembe vezettek minket, ahol középen fent hat projektor segítségével lehet a falra vetíteni a felvételeket, így fel tudják idézni a meccsszituációkat, s rögtön reagálni is tudnak a műfűvel bevont teremben – ahol labdák sokasága volt fellelhető.

Nem kérdés, világszínvonalú a Red Bull Salzburg Akadémiája, a fiataloknak itt mindent adott a fejlődésre, nekik csak a futballra kell koncentrálniuk. S jó érzés volt hallgatni Bernhard Seonbuchnert is, akinek irodájának falán nem csak ott van Szoboszlai Dominik fotója, de a szakember büszkén és jó szívvel gondol vissza a magyar válogatott csapatkapitányával való közös időszakra.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Feyenoord (holland)–Panathinaikosz (görög)

18.45: FC Salzburg (osztrák)–FTC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Fenerbahce (török)–VfB Stuttgart (német)

18.45: Braga (portugál)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Olympique Lyon (francia)–Basel (svájci)

18.45: FCSB (román)–Bologna (olasz)

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–Aston Villa (angol)

18.45: Genk (belga)–Real Betis (spanyol)

18.45: Brann Bergen (norvég)–Rangers (skót)

21.00: Roma (olasz)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Lille (francia)–PAOK (görög)

21.00: Celtic (skót)–Sturm Graz (osztrák)

21.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Midtjylland (dán), Topolya

21.00: Young Boys (svájci)–Ludogorec (bolgár)

21.00: Freiburg (német)–Utrecht (holland) (Tv: Sport1)

21.00: Nottingham Forest (angol)–Porto (portugál)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Nice (francia)

21.00: Malmö (svéd)–Dinamo Zagreb (horvát)