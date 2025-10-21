Klujber Katrin: Nehéz egy világverseny úgy, hogy alig tudsz edzeni

„A pályán ugyanúgy viselkedek, mint eddig, próbálom a csapatot ugyanúgy segíteni, mint eddig, ha tanács kell, igyekszem több figyelmet fordítani a társakra – mondta Klujber Katrin még Prágában, amikor az NSO Tv a csapatkapitányi szerepről faggatta. – Persze fontos, hogy közben magamra is maradjon energia. De ezt a lányoktól vissza is kapom. Ugyanúgy működik minden, mint eddig, annyi különbséggel, hogy a pályán kívül van egy más kapcsolat az edző és köztem, amivel tudom irányítani a csapatot. A cél, hogy egy irányba menjünk!”