Nemzeti Sportrádió

Klujber Katrin: Nehéz egy világverseny úgy, hogy alig tudsz edzeni

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
Vágólapra másolva!
2025.10.21. 09:52
null
Klujber Katrin ezúttal is vezér volt, hat gól lőtt a csehek ellen (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Eurokupa női kézilabda magyar női kézilabda-válogatott Csehország Klujber Katrin Ferencváros
A magyar női kézilabda-válogatott vasárnap tükörsimán verte Prágában a cseheket tizenegy góllal az Eurokupa második körében. A magyar csapatot immár csapatkapitányként irányító Klujber Katrin a találkozót követően az NSO Tv kérdésére elárulta, hol tart most a decemberi világbajnokságra készülő magyar válogatott.

„A pályán ugyanúgy viselkedek, mint eddig, próbálom a csapatot ugyanúgy segíteni, mint eddig, ha tanács kell, igyekszem több figyelmet fordítani a társakra – mondta Klujber Katrin még Prágában, amikor az NSO Tv a csapatkapitányi szerepről faggatta. – Persze fontos, hogy közben magamra is maradjon energia. De ezt a lányoktól vissza is kapom. Ugyanúgy működik minden, mint eddig, annyi különbséggel, hogy a pályán kívül van egy más kapcsolat az edző és köztem, amivel tudom irányítani a csapatot. A cél, hogy egy irányba menjünk!”

Kapcsolódó tartalom

Vámos Petra: Nagyjából ott tartunk a világbajnokság előtt, ahol kell

A csehek ellen vasárnap négy gólig jutó irányító a mentalitásban és a védekezésben is lát javuló tendenciát.

Golovin Vlagyimir: A világbajnokságra már a legjobb formában érkezünk meg

A magyar női kézilabda-válogatott vasárnap magabiztosan győzte le a cseheket.

 

Eurokupa női kézilabda magyar női kézilabda-válogatott Csehország Klujber Katrin Ferencváros
Legfrissebb hírek

„A Porto ellen már megmutattuk” – nem tartanak a Fraditól a botladozó salzburgiak

Európa-liga
28 perce

Európa-liga-újonc játékvezető fújja a sípot a Ferencváros salzburgi mérkőzésén

Európa-liga
1 órája

Bukovszky Anna: Csak apróságokon kell javítani

Kézilabda
1 órája

Gróf Dávid tette elhomályosította a derbit

Labdarúgó NB I
3 órája

Vámos Petra: Nagyjából ott tartunk a világbajnokság előtt, ahol kell

Kézilabda
5 órája

Lökéshullámok – Deák Zsigmond jegyzete

Labdarúgó NB I
12 órája

Gróf Dávid videóban is elnézést kért a vasárnapi derbin ellökött labdaszedőtől

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:24

Golovin Vlagyimir: A világbajnokságra már a legjobb formában érkezünk meg

Kézilabda
Tegnap, 6:57
Ezek is érdekelhetik