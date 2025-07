A CFR több millió euróból, a Paks ingyen igazolható játékosokból építkezik

Az egyik alapvető különbség, hogy 2024-ben három edző is irányította a CFR-t, az elmúlt öt évben pedig összesen kilencszer váltott edzőt (ebben volt három ideiglenesen irányító szakember is). Igaz, most már több mint egy éve, tavaly április óta Dan Petrescunak hívják a vezetőedzőt, aki ráadásul több periódusban irányította már a csapatot, és a több mint egy éve tartó állandóság is eredményezhette, hogy három év elteltével tudott ismét címet nyerni a klub – a májusi kupadöntőben 3–2-re győzött a Hermannstadt ellen. Ezzel szemben a Paksi FC 2020 óta csak háromszor váltott edzőt, de a háromból kétszer is a jelenlegi vezetőedzőt, Bognár Györgyöt nevezték ki, akinek az irányításával története legsikeresebb időszakát éli a klub, hiszen kétszer megnyerte a Magyar Kupát, 2024-ben 2., 2025-ben 3. lett a bajnokságban, miközben becsült keretértékben 8.43 millió euróval csak az 5. az NB I-ben a Transfermarktnál (TM). Miközben a román bajnokságban ezüstérmes CFR 29.15 millióval a 3. a helyi Super Liga becsült keretértékeinek táblázatában a bajnok FCSB (51.38 millió) és a Rapid Bucuresti (30.13 millió) mögött.

A CFR és a Paks közötti alapvető különbségeket mutatják a fő piaci számok is. A 2024–2025-ös idényben a kolozsváriak 26 új játékost szerződtettek, közülük hat labdarúgó esetében lehet tudni az átigazolási díjat is (egy olyan játékos van, a koszovói válogatott Meriton Korenica, akinél ez nem ismert), ezek összege együttesen 4.15 millió euró. A legdrágább a 23 éves, román válogatott csatár, Louis Munteanu volt, aki tavaly nyáron a TM számai szerint tízéves kolozsvári csúcsot jelentő 2.3 millió euróért tért haza Romániába az olasz Fiorentinától, és 23 góllal rögtön gólkirály lett a román élvonalban. A távozók száma a kölcsönadásokkal együtt 40 fő volt. Nyolc játékosért kapott átigazolási díjat a CFR, összesen 10 millió euró értékben. A legdrágábban a 26 éves nigériai támadó, Philip Otele kelt el, akiért 3.5 millió eurót fizetett az emírségekbeli Al-Vahda. Ugyanakkor az olasz Udineséhez szerződött kapus, Razvan Sava (2.5 millió euró), az FCSB-hez igazolt csatár, Daniel Birligea (2 millió euró) és a Szaúd-Arábiába eladott, de egy év után már vissza is tért horvát középpályás, Karlo Muhar (1.5 millió euró) játékjogáért is egymillió euró fölötti bevételt könyvelhetett el tavaly a CFR. Ezen a nyáron egyelőre nyolc játékos távozott, közülük csak az elefántcsontparti középpályásért, Kader Keitáért fizetett 200 ezer eurót a Rapid Bucuresti. Viszont meghatározó játékos nem ment el, ugyanakkor az érkezési oldalon szereplő, ingyen igazolt kilenc játékos közül várhatóan csak a jobbhátvéd Antonio Bosec lehet egyből alapember, később pedig az egyelőre meccshiánnyal küzdő, így az El-keretbe még nem is nevezett, 69-szeres nigériai válogatott belső védő, Kenneth Omeruo és esetleg a középpályán a már említett Muhar is.

A kolozsvári 26 játékossal szemben a Paks a 2024–2025-ös idényben tíz játékost szerződtetett, de abból hárman is visszatérő labdarúgók voltak (Könyves Norbert, Szappanos Péter, Szendrei Ákos). A Transfermarkt a Paksi FC kapcsán a kiadási oldalon egyik idénynél sem szerepeltet átigazolási összegeket. Ez persze nem azt jelenti, hogy a tolnaiak egyáltalán nem vesznek pénzért játékosokat, de csak nagyon alacsony, még csak meg sem becsülhető összegekről van szó, mert általában alacsonyabb osztályú csapatoktól érkeznek olyan játékosok, akikért átigazolási díjat is kell fizetni. Ráadásul sok esetben nem is pénzzel, vagy nem csak pénzzel, hanem saját játékosai elengedésével is fizet a tolnai klub. Erre példa a jelenlegi átigazolási időszakban a Kecskemétről érkezett balhátvéd, Zeke Márió, akiért cserébe (valószínűsíthetően némi készpénz mellett) a Paks elengedte kölcsönbe a KTE-hez Győrfi Milánt, míg a Fehérvárról szerződtetett Pető Milánért cserébe a legutóbb is kölcsönben szereplő Kocsis Bence, Kovács Krisztián kettős igazolt a Videotonhoz. A távozók listája is jóval kisebb volt Pakson: az előző idényben 21-en hagyták el a csapatot (a kolozsvári negyvennel szemben), ebből 12-en csak kölcsönbe távoztak. Átigazolásokból szereplő bevétel a 2024–2025-ös idénynél nem szerepel a Paks neve mellett, de a szaúdi Al-Fatehnek eladott, majd tavaszra kölcsönbe már vissza is térő Szappanos Péterért néhány százezer eurót azért biztosan elkönyvelhettek a tolnaiak. A megelőző két idényben pedig egy-egy kulcsember eladásával nagyjából egy-egy millió euró körüli bevételre tettek szert: 2023-ban Ádám Martint vásárolta ki a szerződéséből a dél-koreai Ulszan, 2024-ben pedig Varga Barnabást a Ferencváros. Ezen a nyáron is nagyjából ekkora összegért adott már el játékosokat a Paks: Ötvös Bencét a Ferencvárosnak (a Transfermarkt 900 ezer euróra teszi a kivásárlási árát), Mezei Szabolcsot a Topolyának, a legutóbb Fehérváron kölcsönben szerepelt Szabó Bálint játékjogát pedig a Csíkszeredának.

Ha a fentiekből tanulságot akarunk levonni, akkor azt mondhatjuk, a CFR hajlandó éves szinten akár egymillió eurónál nagyobb összeget is elkölteni játékosokra, hogy aztán később többszörös áron értékesíteni tudja őket. A legutóbbi két idényben összesen 20 millió euró értékben adtak el játékosokat, ebből kettőt is az olasz élvonalba, két kapust, a már említett Sava mellett Simone Scuffetet a Cagliarinak (a szintén kapus, korábban a Kisvárdában is szerepelt Hindrich Ottó jelenleg is tagja a keretnek). Egy-egy átigazolási időszakban kulcsemberek távoznak, de az értük kapott pénzből igyekeznek hasonló képességű játékosokat szerződtetni. Például az előző idényben Otelével és Birligeával együtt 32 bajnoki gól is „távozott” a csapattól a 2023–2024-es számok alapján, viszont a tavaly nyáron szerződtetett Munteanu, Korenica kettős ugyanennyit hozott is a konyhára.

Pakson viszont az jelenti a nehézséget, hogy ha távozik egy kulcsember, mint most a középpályáról Mezei Szabolcs, vagy az egy évvel ezelőtt Kisvárdáról még ingyen igazolt Ötvös Bence, akkor az értük kapott pénzből, a kolozsvári bevételekhez képest nagyon alacsony összegből nem tud hasonló szintű játékost vásárolni a klub. Csak olyan rutintalan fiatalokat, akiknek még időre van szükségük, hogy igazán erősítést jelentsenek, lásd ezen a nyáron a 20 éves Pető Milánt, vagy a szerződtetése után rögtön az NB II-be kölcsönadott két csatárt, a szintén 20 éves Rideg Bálintot és a 22 éves Szalai Józsefet. A másik választási lehetőség Pakson, hogy rutinosabb, de máshol éppen mellőzött vagy formán kívüli, ingyen igazolható játékosokat szerződtetnek, akik azonban szintén nem jelentenek azonnal erősítést a csapat számára (ilyen volt az előző idényben a görögországi szerződésbontása után hazatérő Ádám Martin vagy a Sepsi OSK-tól 34 évesen hazaigazolt, 24-szeres válogatott Varga Roland, aki éppen a napokban már távozott is).

Ami alapvető különbség még a kolozsvári és a paksi játékospolitika között, hogy míg a CFR teljes keretében 22 légióst találunk (az El-be benevezett keretben 15-öt), addig Pakson továbbra is kitartanak amellett, hogy mivel igazán minőségi légiósokra nem lenne pénze a klubnak, ezért csak magyar játékosokat foglalkoztat. A jóval szerényebb költségvetés és átigazolási összegek mellett a Paks mégis a CFR-hez hasonlóan kupagyőztesként várja az Európa-liga selejtezőjének 1. fordulóját, a kolozsváriak elleni hazai, csütörtökön 19 órakor kezdődő mérkőzést.

NS-SZAKÉRTŐ

A CFR üzletpolitikájáról kikértük kolozsvári tudósítónk Boros Miklós véleményét is.

Öt év után tavaly először volt nyereséges a CFR-t működtető gazdasági társaság, amely 26 452 639 lejes forgalom (közel 2,1 milliárd forint) mellett 3 139 990 lej profitot (247,5 millió forint) könyvelhetett el – emelte ki a legfontosabb számokat Boros Miklós, a Nemzeti Sport kolozsvári tudósítója. – A számok már a klub 2022 után megváltozott üzletpolitikáját tükrözik, míg a 2017-es tulajdonosváltás (Pászkány Árpád helyére érkezett a Ioan Varga nevével fémjelezett társaság) után közvetlenül elsősorban az UEFA-tól, a sikeres európai kupaszereplésért érkező bevételeket célozta meg a klub, jelenleg inkább játékoskereskedelemből reméli a fő bevételt. A rutinos veteránokkal elért öt bajnoki címet követően ugyanis a hőn áhított BL-szerepelés egyszer sem jött össze a CFR-nek (kétszer az EL-ben, kétszer a Konferencialigában jutott a csoportkörbe, egy-egy alkalommal pedig a tavaszi egyenes kieséses szakaszba is). Ezekben az években 5-13 millió euró közötti összeget kaszált a kolozsvári klub, mégis csak 2019-ben bizonyult nyereségesnek (1,1 millió euro profit). A projekt elsősorban Dan Petrescu edző személyére épül, aki időnként távozik egy gazdagabb arab vagy távol-keleti klubhoz, de rendre visszatér, és a rá jellemző túlbiztosítás miatt a CFR-nek rendre a szükségesnél több játékost kellett fizetnie. Időközben a klub vezetői felfedezték az afrikai piacot és az olaszországi román diaszpórát – a kiszemelt fiatal, olcsó játékosok felépítésétől remélik a nagy bevételt. A 2024-es eladásokat és profitot pedig már ez az út garantálta. Az igazán nagy dobást a Superliga gólkirálya, Louis Munteanu értékesítésével tervezik, a tavaly nyáron a Fiorentinától érkező játékosért már 15-18 millió euró közötti összeget kér a CFR.

A PAKS KERETE

Kapusok: Kovácsik Ádám, Gyetván Márk

Védők: Kinyik Ákos, Osváth Attila, Vas Gábor, Zeke Márió, Lenzsér Bence, Szekszárdi Milán, Szabó János, Silye Erik, Hinora Kristóf

Középpályások: Vécsei Bálint, Balogh Balázs, Gyurkits Gergő, Papp Kristóf, Windecker József, Pető Milán

Csatárok: Ádám Martin, Hahn János, Haraszti Zsolt, Böde Dániel, Szendrei Ákos, Tóth Barna



A CFR KERETE

Kapusok: Rares Gal, Hindrich Ottó (román-magyar), Alessandro Micai (olasz)

Védők: Aly Abeid (mauritániai), Léo Bolgado (brazil), Sheriff Sinyan (gambiai-norvég), Matei Ilie, Antonio Bosec (horvát), Daniel Dumbravanu (moldovai-román), Mário Camora (portugál-román)

Középpályások: Alin Fica, Ciprian Deac, Adrian Paun, Meriton Korenica (koszovói), Lindon Emërllahu (koszovói), Karlo Muhar (horvát), Damjan Djokovic (horvát-holland)

Csatárok: David Ciubancan, Mohammed Kamara (libériai), Louis Munteanu, Marko Gjorgjievszki (északmacedón-bolgár), Moussa Samake (mali), Virgiliu Postolachi (moldovai-francia), Béni Nkololo (francia-kongói)

Forrás: uefa.com