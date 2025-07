„Krznarral a Fradival is versenyre kelhet az Újpest. A DVSC és a ZTE nem fog kiesni” – új fejezet indul

Ezen a nyáron három NB I-es csapatnál is olyan külföldi szakember ül a kispadon, akinek a mostani lesz az első átigazolási időszaka a klubnál. Újpesten a horvát szakember, Damir Krznar ugyan már tavasszal munkába állt, de a mostani az első olyan átigazolási időszak, amikor már az ő kívánságai szerint alakíthatják a keretet a vezetők. Debrecenben és Zalaegerszegen viszont az új vezetőedzővel, az Athletic Bilbao akadémiájáról érkezett spanyol Sergio Navarróval és a korábban másodedzőként a Portónál, az AS Románál, illetve a Sahtar Donecknél is megfordult Nuno Campossal együtt új vezetőség is érkezett a klubhoz. Ezért érdemes megvizsgálni, milyen szakmai irány várható ezeknél a kluboknál és az új szakvezetők, illetve vezetők milyen minőségű játékosokat hozhatnak az NB I-be a kapcsolatrendszerükön keresztül.

ÚJPEST: VÉDEKEZÉSBEN ÉS TÁMADÁSBAN EGYARÁNT HASZNÁLHATÓ, RUTINOS JÁTÉKOSOK JÖHETNEK

Mivel az említett szakemberek közül Damir Krznar érkezett először és már igazolt is korábbi csapataitól, vele érdemes kezdeni a sort. Először is a horvát edző kapcsán azt érdemes leszögezni, hogy a feltétlen támadófutball híve, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a stabil védekezésre is, tehát elöl is olyan játékosokat preferál, akik a védekezésből, a labdavesztések utáni visszatámadásból is hatékonyan kiveszik a részüket. Ezt mutatja, hogy amikor a horvát Dianmo Zagreb edzője volt 54 meccsen 114 gólt szerzett a csapata (2.1-es gólátlag meccsenként), viszont csak 51-et kapott (0.94-es átlag). Legutóbb a szlovén NK Celjénél 30 meccsen 66 gólt szerzett az együttese (2.2-es átlag) és csak 33-at kapott (1.1). Miközben az Újpest az előző vezetőedzőnél, Bartosz Grzelaknál 34 meccsen csupán 1.2-es szerzett gólátlagot produkált a kapott gólok átlaga pedig 1.3 volt.

Krznar első két külföldi igazolása, a 33-szoros északmacedón válogatott szűrő, Arijan Ademi és a szlovén válogatott szélső, Aljosa Matko tökéletesen megfelel a fejlesztési céloknak, és mindkettejükkel dolgozott együtt korábban (Zágrábban, illetve Celjében), tudja, mire számíthat tőlük. Ademi kimondottan a védekezésből támadásból való átmenetekben lehet Krznar segítségére, és amellett, hogy a középpályás védekezésben stabilitást hozhat, idényenként két-három gól és gólpassz is várható tőle, kérdés persze, 34 évesen milyen sebességgel párosul majd a játéka. Persze a játék gyorsításáért nem ő, hanem sokkal inkább Matko lehet majd felelős, aki 25 évesen a legjobb korban van, univerzális játékos, mert a támadósorban mindkét szélen és középen is szerepelt már előző csapataiban, 2024-ben úgy lett gólkirály a szlovén élvonalban 18 találattal, hogy jobbszélsőt és középcsatárt is játszott.

ALJOSA MATKO, A GÓLGÉP

A Transfermarkt szerint Matko 500 ezer euróba került, míg Ademinek lejárt a szerződése, így ingyen érkezett. Ezek az igazolások kijelölhetik a folytatást is a nyári piacon az Újpest számára: nem várhatók kiugróan drága, magas átigazolási összeg fejében érkező játékosok, ellenben olyanok jöhetnek, akik előző állomáshelyükön már bizonyítottak és beleillenek Krznar elképzeléseibe, tehát posztjuktól függetlenül védekezésben és támadásban is lehet rájuk számítani.

Ilyen típus a csütörtökön bejelentett 30 éves portugál Iuri Medeiros is. Őt Krznar ugyan nem ismerheti korábbról, de a hazájában a Sporting CP-ben, a Bragában, valamint az olasz élvonalbeli Genoában is futballozó szélső kimondott támadóként, de védekezőbb szerepben, jobb oldali középpályásként is játszott már pályafutása során, és mellette szólt, hogy szabadon igazolható, így nem kellett átigazolási díjat fizetni érte. A legutóbbi két idényében ugyan már kevesebbet volt játékban, az Emírségekben és Izraelben (legutóbb a Hapoel Beer-Sevában játszott) összesen 46 tétmeccsen nyolc gólt és négy gólpasszt ért el két év alatt, de a Transfermarkt 2.7 millióra becsült értéke alapján mindenképp erősítést jelenthet Újpesten.

Ugyanakkor egy center is érkezhet, akiért fizethet is a klub. A Lila Sector szerint ő a 25 éves, 32-szeres suriname-i válogatott csatár, Gleofilo Vlijter lehet az OFK Beogradból, akinek az értékét a Transfermarkt 1.2 millió euróra becsüli. Tavaly nyáron érkezett Szerbiába, a szerb élvonalban 32 meccsen tíz gólt szerzett, korábban játszott Finnországban, Izraelben, Cipruson és Grúziában is.

Adrijan Mlinar

Az Újpest FC a jövőben kiemelt figyelemmel követheti a szerb piacot is, amit erősíthet, hogy Dragan Mladenovics személyében csütörtökön Belgrádból érkezett utánpótlás szakmai tanácsadó a klubhoz.

Ezért is kértük ki Damir Krznar újpesti szerepvállalása kapcsán a menedzserként és futballtanácsadóként is dolgozó, a délszláv játékospiacot jól ismerő szerb-horvát Adrijan Mlinar véleményét.

Damir Krznar a Dinamo Zagrebnél Zoran Mamic pályaedzőjeként tanulhatott bele az edzői munkába, az ő szakmaiságát viszi tovább. Nagyon nyugodt típus, ő nem az a kiabálós edző – mondta megkeresésünkre Adrijan Mlinar. – Higgadt, kimért és egy igazi taktikai géniusz. Mellette sokat fejlődhetnek a játékosok. Pozíciós játékra, labdabirtoklásra alapoz, a támadófutball híve. Matko nagy erősítést jelent szakmailag az Újpest számára, Ademi pedig az öltözőben is vezér lehet, az edző meghosszabbított keze a pályán. Ezzel a kerettel az Újpest biztosan dobogós lesz az NB I-ben, és hosszabb távon, Krznar irányításával a Ferencvárossal is versenyre kelhet a csapata bajnoki címért.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia), Iuri Medeiros (Iuri José Picanco Medeiros, portugál, Hapoel Beer-Seva – Izrael, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Katona Levente (Kecskeméti TE), Gleofilo Vlijter (suriname-i, OFK Beograd – Szerbia), Filip Zorvan (cseh, Sigma Olomouc – Csehország, szabadon igazolható)

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Vincent Onovo (nigériai, szabadon igazolható), Simon Krisztián (befejezte a profi játékos-pályafutását)

Kölcsönbe távozók: Varga György Balázs (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

Andrés Jornet (balra) 2021–2022-ben az NK Istra sportigazgatójaként dolgozott

ZTE: ANDRÉS JORNET IGAZOLÁSAI AZ NK ISTRÁNÁL NEM HOZTAK FEJLŐDÉST

Zalaegerszegen a várható játékosmozgásokra elsősorban a sportért és az átigazolásokért felelős új elnök, Andrés Jornet korábbi munkásságából tudunk következtetni. Az argentin sportvezető ugyanis Argentína, Mexikó és az Egyesült Államok mellett már dolgozott a térségben is, a horvát NK Istra sportigazgatója volt a 2021–2022-es idényben.

Abban az évadban volt argentin, brazil, chilei, portugál és három spanyol légiósa is a spanyol vezetőedző, Gonzalo García irányította csapatnak. Több mint húsz játékost igazolt akkor az Istra, de átigazolási díjat senkiért nem fizetett, kölcsönjátékosok és szabadon igazolható labdarúgók érkeztek. Igazoltak 20 éves argentin középpályást a Vélez Sarsfieldből, spanyol védőt az Alavésből, portugált és mauritániai középpályást az Alavés B-ből, ghánai szélsőt a spanyol negyedosztályú UD Montijótól és chilei kapust a szintén alacsonyabb osztályú Extremadura B-ből. Továbbá érdemes még kiemelni az Istra akkori igazolásai közül a spanyol-argentin középpályást, az akkor 21 éves Angelo Desiót, akit ugyanúgy az Estudiantes II-től igazoltak, mint a napokban a ZTE a szintén 21 éves argentin középpályást, Fabricio Amatót, aki a zalaiak első külföldi szerzeménye volt ezen a nyáron. Az említett Desio egy év után már távozott is az Istrától, visszatért Argentínába, jelenleg pedig már a perui élvonalban játszik.

FABRICIO AMATO AZ ESTUDIANTES II-BŐL

Egy sportigazgató eredményességét alapvetően két irányból lehet megítélni. Az NK Istra 2022-ben az utolsó előtti, 9. helyen végzett a horvát élvonalban, tehát kis híján kiesett, akár csak a megelőző idényben, tehát fejlődnie szakmailag nem sikerült. A másik viszonyítási alap az üzleti vonal, a játékosok eladásából származó bevétel, de 2021–2022-ben senkit sem adott el az Istra. Viszont a 2022-ben, Algériából ingyen igazolt csatárt, Monszef Bakrart egy évvel később kétmillió euróért eladták a New York Citynek, de ő nem a spanyol-dél-amerikai vonalról jött, így kérdés, mennyire Jornet érdeme volt a szerződtetése.

Várhatóan a ZTE-nél is hasonló üzleti modellre számíthatunk Jornettől, mint az Istránál volt tapasztalható, hiszen Amato után a 20 éves, Costa Ricából érkező belső védő, Joseth Peraza szerződtetését is bejelentették, és erről árulkodik Jornet első zalaegerszegi nyilatkozata is:

„A célunk az, hogy a ZTE stabil élvonalbeli csapat legyen Magyarországon, s tehetséges magyar fiatalokkal, valamint ígéretes külföldiekkel érjünk el sikereket.”

Az ígéretes (vagy annak gondolt...) külföldiek tehát úton vannak, és a Puskás Akadémiától végleg megszerzett Bakti Balázs szerződtetése, a 20 éves Klausz Milán és Papp Csongor visszatérése, valamint Dénes Vilmos megtartása azt mutatja, a tehetséges magyar fiatalok is adottak a fenti célhoz – most már Nuno Camposon a sor, hogy a keretből egységes csapatot gyúrjon.

A már említett szakértőnk, Adrijan Mlinar személyesen ismeri a ZTE új elnökét, Andrés Jornetet, ezért is voltunk kíváncsiak a véleményére, mire számíthatnak a szurkolók az új zalai vezetéstől, de elmondta a véleményét a DVSC-ről is.

Andrés Jornet horvátországi szerepvállalása kapcsán tudni kell, hogy az NK Istra tulajdonosa a Baskonia-Alavés Group, amely a spanyol Deportivo Alavést is irányítja – mondta Mlinar. – Ezért is kerülhetett annyi spanyol ajkú fiatal a klubhoz, de a tulajdonosi kör keveset költött új játékosokra és az eredmények rövid távon elmaradtak. Az ilyen modellek esetében fontos a türelem. Jornettől tudom, Zalaegerszegen is elsősorban 23 év alatti játékosokat keres a széles körű nemzetközi kapcsolatain keresztül, nem drága, de nagy potenciállal rendelkező labdarúgókat szeretne a klubhoz csábítani. Magyarországgal kapcsolatban az a tapasztalatom, hogy sok tehetséges hazai játékost találunk az NB I-ben, de többségük nem elég kitartó, nem elég elkötelezett a fejlődés iránt. Azok a dél-amerikai játékosok, akik Zalaegerszegre kerülhetnek, pályafutásuk nagy esélyeként élik meg, hogy Európában futballozhatnak, ez egy kitörési lehetőség számukra, ezért biztos vagyok benne, hogy sikeréhes keret fog összeállni. A DVSC pedig arra az útra léphet, amit lengyel kluboktól már láthattunk az elmúlt években: tapasztalt spanyol játékosokkal ebben a térségben is lehet eredményeket elérni. Debrecenbe pedig olyan edző érkezett Bilbaóból, aki jól ismeri ezeket a labdarúgókat, tudja, mit várhat el tőlük. Biztos vagyok benne, hogy sem a ZTE, sem a DVSC nem fog kiesni, és az új vezetéssel lépésről lépésre fokozatosan fejlődhet, ha türelmesen kitartanak ezen az úton.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Fehérvár FC), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: Nagy Zsombor (MTK, szabadon igazolható)

Távozók: Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, szabadon igazolható, érdeklődnek iránta: Nyíregyháza Spartacus), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, szabadon igazolható), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Marko Cubrilo (bosnyák), Jack Ipalibo (nigériai), Szendrei Norbert (Nyíregyháza Spartacus)



SPANYOL ÉS GÖRÖG VONALRÓL IGAZOLHAT A DVSC

A DVSC-nél a változások eredője, hogy a spanyol hátterű, Five Eleven Capital nemzetközi cégcsoport a tavasszal részesedést vásárolt a klubban. Bár hivatalosan még nem jelentették be, hogy a klub vezetésében ez mit eredményez, Hajk Hovakimjan nemzetközi igazgató már távozott, a háttérben pedig a vállalatnál a játékosmegfigyelésekért felelős, a korábban a Real Betis utánpótlásában is dolgozó Carlos Jiménez tárgyal az új játékosok szerződtetéséről.

Az első két szerzemény egyaránt spanyol ajkú, a La Liga 2-ből kiesett Racing Ferrolból érkezett a 28 éves spanyol Fran Manzanara, a görög Kallitheából pedig a szintén 28 éves, négyszeres venezuelai válogatott belső védő Josua Mejías – mind a ketten szabadon igazolhatóként érkeztek.

Az pedig már a külföldi sajtóban megjelent további kiszemeltekből is látszik, hogy ez az irány folytatódhat a nyáron. Rutinos, de kevés élvonalbeli tapasztalattal rendelkező, ingyen igazolható spanyol játékosok érkezhetnek, amilyen Andoni López vagy Iván Rodríguez, első osztályból pedig főképp Görögországból jöhetnek még kiszemeltek, mint például a Szuperligából kiesett PASZ Lamia csatára, Anesztisz Vlahomitrosz.

Lorenzo Lepore

A spanyol vonal a cég hátteréből, spanyol munkatársaiból és az új vezetőedző, Sergio Navarro személyéből is következik. A görög irány pedig onnan, hogy a Five Eleven korábbi szakmai vezetője, az azóta a sportigazgatóként Sevillába szerződött Antonio Cordón a 2023–2024-es idényben még a görög Olympiakosznál dolgozott, és a klub megfigyelője volt a szakember fia, Jamie Cordón is – a jelek szerint ők a kapcsolataikkal továbbra is segítik a cégcsoportot, és azon keresztül a debreceni játékoskiválasztást is.

A Loki esetében azonban ugyanúgy adódik a kérdés, mint a ZTE-nél, hogy az élvonalban kevés tapasztalattal rendelkező új légiósok vajon mennyire jelentenek erősítést a magyar NB I-ben...

Az NB I új szereplőiről még egy átigazoláspiaci szakértőt, a Balkansports olasz újságíróját, Lorenzo Leporét is megkérdeztük.

Damir Krznar és Andrés Jornet érkezése, valamint a DVSC spanyol menedzsmentje egy izgalmas, új fejezetet jelent a magyar NB I-ben. Új szemléletet, modern filozófiát és a nemzetközi scouthálózatok magyarországi megjelenését hozhatják magukkal, aminek köszönhetően javulhat a bajnokság megítélése – véli Lorenzo Lepore. – Az igaz, hogy Debrecenbe és Zalaegerszegre egyelőre nem a magasan jegyzett bajnokságokból érkeztek játékosok, de ez nem jelenti azt, hogy az új szereplők lebecsülnék az NB I-et, inkább arról van szó, hogy kincseket keresnek, akik itt hívhatják fel magukra a figyelmet. Újpestre pedig Krznar megjelenésével megbízható, máshol már bizonyított játékosok érkeztek, és tőle erre lehet számítani a jövőben is, olyan igazolásokra, akik beleillenek a strukturált taktikai elképzeléseibe.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Katona Levente (Kecskeméti TE), Andoni López (Ponferradina – Spanyolország), Iván Rodríguez (spanyol, Antequera CF – Spanyolország), Anesztisz Vlahomitrosz (görög, PASZ Lamia – Görögország)

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)