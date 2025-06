30 éves játékosok is jönnek az NB II-ből; kevesebb külföldi érkező – ez már az új MLSZ-szabályozás egyik hozadéka?

Vasárnap lesz egy hónapja, hogy befejeződött az előző idény, és az eddigi bejelentések is arról árulkodnak, hogy a légiósokkal szemben nagyobb a kereslet a magyar játékosok iránt. Hétfőig, az elmúlt három hétben, olyan légióst, aki eddig nem az NB I-ben szerepelt tavasszal, csak a Ferencváros jelentett be – a brazil Cadu és az ausztrál Daniel Arzani személyében kettőt is, mindketten a szerződésük lejártával, ingyen érkezhetnek. Az FTC-n kívül az MTK és a Nyíregyháza jelentett be új külföldi játékost, előbbi a Puskás Akadémiától átigazolt cseh Jakub Plseket, utóbbi a ZTE-től szerződtetett szerb-horvát Bojan Szankovicsot. Mindkettejüknek lejárt a szerződése. A Kisvárda pedig a csapatnál eddig kölcsönben szerepelt Marko Matanovicsot szerződtette végleg.

Viszont több légiós már távozott az NB I-ből, a Fradiból hárman is: a tunéziai Mohamed Ben Romdan Egyiptomba (ő volt az első, akit ezen a nyáron kivásároltak NB I-es szerződéséből), a bosnyák Eldar Civic Oroszországba, a suriname-i Virgil Roy Misidjan Hollandiába. A hazai játékosok iránti megnövekedett érdeklődés jele az is, hogy az FTC már két, a klubjában eddig meghatározónak számító magyar labdarúgóért is hajlandó volt átigazolási díjat fizetni: a középpályásként és védőként is bevethető Ötvös Bencéért a Paksnak, a balszélső Nagy Barnabásért a Nyíregyházának. Ha egymás mellé rakjuk a posztokat, azt is láthatjuk, az FTC a tunéziai középpályása helyére, illetve a bosnyák szélső helyére hozott magyar játékost.

Ugyanakkor az is látható az eddigi bejelentésekből és hírekből, hogy az NB II-ben jó teljesítményt nyújtó játékosok iránt is megnőtt az érdeklődés, főképp, ha olyan labdarúgóról van szó, aki 2005-ben vagy az után született, és még megfelel az MLSZ fiatalajánlásának.

A Kazincbarcika első két nyári szerzeménye, a 30 éves Rácz László és a 22 éves Schuszter Ronald egyaránt az NB II-es Kozármislenyben játszott legutóbb. Az NB II-ből igazolt védőt a Kisvárda is a Budafokban szerepelt, 30 éves Oláh Bálint személyében (Nagy Krisztiánt pedig Kecskemétről, de ő eddig is az élvonalban játszott). Míg az MTK NB II-ből érkező új szerzeménye a tavasszal még másodosztályú Kisvárdától távozó védő, Széles Imre. A Nyíregyháza két, egyaránt „fiatalszabályos”, NB II-es kiszemeltje a Honvédtól Somogyi Ádám és a legutóbb Soroksáron szerepelt Manner Balázs.

A Puskás Akadémia első nyári szerzeménye a 25 éves, 18 góllal NB II-es gólkirály, Nagy Zorád volt Csákvárról, majd Kecskemétről érkezett Lukács Dániel is. A 2005-ös születésű Dusinszki Szabolcs pedig visszatért a csákvári kölcsön után, de menedzsere, Papp Bence a Nemzeti Sportnak elmondta, már most több klub érdeklődik iránta, miután az NB II-ben 29 meccsen öt-öt gólt és gólpasszt ért el. Viszont a Puskás Akadémia a Liverpoolba eladott Pécsi Ármin játékjogának értékesítésével arra is példát szolgáltat, hogy az új szabályzás sem zárja ki a külföldi értékesítését lehetőségét. Persze olyan, klubrekordot jelentő ajánlattal, mint Pécsi esetében, nem sok NB I-es, magyar játékosért fognak bejelentkezni külföldi kérők...

Az Újpest első nyári igazolása, akárcsak egy évvel ezelőtt egy mezőkövesdi kapus volt, de míg egy éve a rutinos olasz Riccardo Pisticellit szerződtették a lilák, most a 2005-ös születésű Juhász Bencét, aki az NB II-ben 21 meccsen szerepelt, de az élvonalban csak egyszer játszott eddig.

A ZTE kivásárolta felcsúti szerződéséből a 20 éves Bakti Balázst, ismét kölcsönvette a Honvédtól a szintén 20 éves (de Baktihoz hasonlóan 2004-es születésű) Krajcsovics Ábelt és visszatér a klubhoz a Lendváról a „fiatalszabályos” Klausz Milán.

Az szinte biztosra vehető, hogy, amint átveszi az irányítást a DVSC-nél és a ZTE-nél is a klub új, várhatóan spanyol ajkú vezetősége, nő majd a külföldről, újonnan az NB I-be érkező légiósok száma és Újpesten is lehet arra számítani, hogy a horvát vezetőedző, Damir Krznar több korábbi játékosa az NB I-ben folytatja majd.

A címben feltett kérdésre ezért majd később érdemes válaszolni, az azonban már valószínűsíthető a fentiek alapján, hogy az új szabályozással új lehetőséghez jutnak magyar labdarúgók. Olyanok is, akik már nem számítanak fiatalnak, akár a 30. életévüket is betöltötték és az előző években NB II-ben szerepeltek – a fent említett Oláh Bálint négy év után szerepelhet újra az első osztályban, Rácz László pedig először –, de most megkaphatják az esélyt, bizonyíthatják, hogy helyük van az élvonalban.

NYÁRI NB I-ES ÁTIGAZOLÁSOK CSAPATRÓL CSAPATRA: