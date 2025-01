„Tanulnunk kell ebből a meccsből” – Robbie Keane a Frankfurt elleni vereség után

„Egy kicsit már sikerült beszélnem a csapattal, a játékról, illetve megnéztük azt is, hogyan játszottunk – kezdte a lefújást követően Robbie Keane. – A csapat alapvetően jó, de megpróbálom még jobbá tenni a srácokat, mert fontos, hogy kiaknázzuk a lehetőségeinket. Ezen a meccsen bizonyos tekintetben nem tudtuk kihozni magunkból a maximumot, ez okozott talán némi csalódást, továbbá sokszor veszítettük el a labdát is. Ez a futball, sajnos előfordul, hogy néha le kell cserélni a kapust, de a másik kapusunk jól teljesített, s Civic is jó energiákat hozott a csapatba. Szóval volt néhány pozitív aspektusa a meccsnek. Tudjuk, hogy milyen az ellenfelünk, hibákat követtünk el, megpróbáltuk őket javítani, de sajnos nem sikerült teljesen. Tanulnunk kell a mai meccsből, és arra kell koncentrálnunk, hogy a következő összecsapás már jobban sikerüljön. Ha megfelelően javul az erőnlétünk, szerintem meg is tudjuk oldani. Most is azért próbáltam cserélni, mert szerettem volna, ha friss játékosok érkeznek a pályára. A jó minőségű csapatok azonban megbüntetik a hibákat.”