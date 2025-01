Az Eintracht Frankfurt erősebb volt a Ferencvárosnál, két góllal nyert

Fél óra után fejükhöz kaptak a vendégkispadnál: Dibusz Dénes cserét kért! A 97. nemzetközi kupameccsén védő kapus a csípőjét, farizmát fájlalva vonult le a pályáról, az európai főtáblán debütáló Varga Ádámnak pedig két perc elteltével óriási védéssel kellett bemutatkoznia. A 43. percben jött az újabb riadalom, Habib Maiga terült el a földön, miután fejbe lőtték a labdával, ám két perc ápolást követően folytatta a játékot. A félidő végére feltámadtak a hazaiak, de az egyre többször megingó Fradi kihúzta kapott gól nélkül a szünetig.

Robbie Keane is érezte, hogy a kedvezőnek mondható gól nélküli állás ellenére változtatnia kell csapatán: az Opta szerint mindössze tíz labdaérintést számláló Kady helyett beküldte Eldar Civicet. Varga Ádám hiába maradt kint melegíteni, a 48. percben Ekitiké ziccerénél még hárított, ám tizenöt másodperccel később Can Uzun lövésénél már tehetetlen volt, a török tehetség szenzációs mozdulattal lőtte ki a a jobb felsőt – az addig kiválóan futballozó Mohammed Abu Fani lelkén szárad a gól, ő vesztett labdát. Az 59. percben a meghajlós gólörömöt bemutató Hugo Ekitikének járt a kalapemelés: parádésan játszotta át Stefan Gartenmannt, majd pöckölte kapuba a labdát. A PSG-től kölcsönvett csatár tíz perc múlva tizenegyest reklamált (a bíró elsőre be is fújta), de az eset újranézése után visszavonta döntését.

A Ferencváros a fordulás után szinte semmilyen veszélyt nem jelentett a németek kapujára, így nem volt kérdés, hogy a a második félidőre feljavuló Frankfurt otthon tartja a három pontot. Robbie Keane 2–0-s vereséggel kezdett a Fradi kispadján, a zöld-fehér bajnokcsapat legközelebb az Európa-liga alapszakaszának utolsó körében a holland AZ elleni hazai összecsapáson javíthat január 30-án, és harcolhatja ki a továbbjutást.

