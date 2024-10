Útnak indult Budapestre a Tottenham, egy meglepő játékos is érkezik

Ami biztos, a Londonból induló repülőgépre felszállt három ifista, akiket a Tottenham az UEFA-nak leadott B-listáján nevezett a sorozatba: Alfie Dorrington és Dante Cassanova egyaránt a védelemben vethető be, míg Damola Ajayi a támadószekciót erősítheti.Ami biztos, hogy a reülőre felszállt például James Maddison, Micky van de Ven, Pedro Porro, Dominic Solanke és Lucas Bergvall is. Az igazán meglepő viszont az, hogy a gépen helyet foglalhatott az a Sergio Reguilón is, akit a klub nem nevezett az Európa-ligába, ráadásul korábban már az is kiderült, hogy a jövőben nem is számítanak rá a csapatnál.

Ugyanakkor a Qarabag ellen megsérülő, és ezért a hétvégi, Manchester United ellen 3–0-ra megnyert mérkőzést is kihagyta a csapatkapitány Szon Hung Min és nincs információ arról, hogy ő például ott van-e a repülőn. A klub közösségi oldalaira a repülőre szállásról feltöltött képeken és videókon nem látszik a dél-koreai, de a klub egyébként is mélyen hallgat a támadó sérüléséről. Ami biztos, hogy a Tottenham szerda délután már Budapesten tart sajtótájékoztatót, s ha előbb nem ott kiderül, hogy játszik-e csütörtökön Szon.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

OKTÓBER 3., CSÜTÖRTÖK

18.45: Ferencvárosi TC–Tottenham Hotspur (angol) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!