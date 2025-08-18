Nemzeti Sportrádió

Oscar Piastriról lelátót neveznek el Melbourne-ben

Vágólapra másolva!
2025.08.18. 13:33
(Fotó: Getty Images)
Címkék
F1 Melbourne Oscar Piastri
A jövő évi idénynyitó Ausztrál Nagydíjon lelátót neveznek el a Forma-1-es pontversenyben jelenleg vezető Oscar Piastriról.

A McLaren 24 éves pilótája Melbourne-ben született, bár az Albert Parkban egyelőre nem termett számára babér – háromszor indult itt, de egyszer sem sikerült dobogóra állnia.

Piastri a mostani szezonban eddig hat futamot nyert és 14 forduló után kilenc ponttal vezet összetettben brit csapattársa, Lando Norris előtt, azaz elképzelhető, hogy világbajnokként áll majd rajthoz 2026 első versenyén.

„Szürreális érzés, soha nem gondoltam, hogy ez megtörténik – mondta a célegyenesben álló lelátó névadásáról a versenyző. – A támogatás hihetetlen és alig várom, hogy jövő márciusra minden összeálljon.”

A létesítményben a világbajnok Jack Brabham és Alan Jones, valamint a szintén ausztrál, már visszavonult Mark Webber és Daniel Ricciardo nevét is viseli egy-egy lelátórész.

 

F1 Melbourne Oscar Piastri
Legfrissebb hírek

F1 75: Hamilton diadalmaskodott a kanadai gumikáoszban

F1
Tegnap, 11:48

F1 75: beteljesült a Brawn GP és Button tündérmeséje Brazíliában

F1
2025.08.16. 10:42

F1 75: pokolból a mennybe – Hamilton drámai körülmények között szerezte meg az első vb-címét

F1
2025.08.15. 11:04

F1 75: az újonc Hamilton zsebében volt a vb-cím, de a sanghaji kavicságy közbeszólt

F1
2025.08.14. 12:09

F1 75: igazi klasszikus lett az első esős Magyar Nagydíj

F1
2025.08.13. 13:00

F1 75: Räikkönen és Alonso átverekedte magát a mezőnyön Szuzukában

F1
2025.08.12. 11:56

F1 75: a monacói alagútban szakadt meg Schumacher nagy sorozata

F1
2025.08.11. 10:36

F1 75: mosogatólé és időmérési hiba okozott káoszt Interlagosban

F1
2025.08.10. 15:33
Ezek is érdekelhetik