Oscar Piastriról lelátót neveznek el Melbourne-ben

A McLaren 24 éves pilótája Melbourne-ben született, bár az Albert Parkban egyelőre nem termett számára babér – háromszor indult itt, de egyszer sem sikerült dobogóra állnia.

Piastri a mostani szezonban eddig hat futamot nyert és 14 forduló után kilenc ponttal vezet összetettben brit csapattársa, Lando Norris előtt, azaz elképzelhető, hogy világbajnokként áll majd rajthoz 2026 első versenyén.

„Szürreális érzés, soha nem gondoltam, hogy ez megtörténik – mondta a célegyenesben álló lelátó névadásáról a versenyző. – A támogatás hihetetlen és alig várom, hogy jövő márciusra minden összeálljon.”

A létesítményben a világbajnok Jack Brabham és Alan Jones, valamint a szintén ausztrál, már visszavonult Mark Webber és Daniel Ricciardo nevét is viseli egy-egy lelátórész.