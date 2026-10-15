Markgráf és Németh is a pályán volt, a Köbenhavn egy hármassal küldte haza a Bragát

Egy perc sem telt el Bergamóban, a Pafosz máris mehetett közepet kezdeni: Raspadori jobb oldali lapos beadását Scamacca átlépte, a labdát pedig a második hullámban érkező Eljif Elmasz 12 méterről a jobb alsó sarokba helyezte. Tizenhét perccel később a gólpasszt adó Giacomo Raspadori tizenegyesből volt eredményes, így a lényegi kérdéseket el is döntötte az Atalanta. Maurizio Sarri csapata a szünet előtt tovább növelte az előnyét, De Ketelaere tanári labdával szolgálta ki Gianluca Scamaccát, aki a kirontó kapus mellett a hálóba küldte a ziccert. A fordulás után is az Atalanta dominált, de több gólt nem szerzett, míg a hajrában a ciprusiak megszerezték a becsületgólt Biel révén, beállítva a végeredményt. 3–1

Bő negyven percig tudta tartani a tempót a Brightonnal a Kauno Zalgiris, utána viszont Georginio Rutter és Jack Hinshelwood is betalált, megnyugtató előnybe hozva az angolokat. A Brighton francia légiósa a szünet után is betalált, tovább növelve a két csapat közötti különbséget, majd a változatosság kedvéért Matthew O'Riley is szerzett egy gólt. Négygólos, tükörsima angol siker lett a vége, s a Brightonnak várhatóan ennél már csak nehezebb ellenfelei lesznek a folytatásban. 4–0

Markgráf Ákost a kezdőcsapatba, Németh Hunort a kispadra nevezte Bo Svensson a Braga ellen, a Köbenhavn pedig egy felejthető első félidő után a 49. percben szerezte meg a vezetést: egy 16-oson belüli tűzijáték részeként kétszer Bernardo védett nagyot, egyszer pedig egy védő blokkolt, de negyedjére jött Mohamed Elyounoussi, s a léc alá bikázott közelről. A játékrész derekán Ricardo Horta pompás lövéssel vette be a dán kaput, ám les miatt elvette a találatot a VAR. A Köbenhavn (amelyben Markgráf egy sárga lapot összeszedett egy elkésett becsúszásért) az utolsó negyedórába lépve egy pofás támadás végén Andreas Cornelius góljával döntötte el a találkozót, majd a 84. percben William Clem helyére érkezett Németh Hunor is, aki először lépett pályára az FCK felnőttcsapatában európai kupameccsen, s ha már ott volt, kapott ő is egy sárga lapot a holland Joey Kooij játékvezetőtől. A következő percben Maseko egy magasan megszerzett labdával tanári módon találta meg Corneliust, aki ziccerben rendkívül higgadtan nyesett Bernardo fölött a kapuba – a rutinos center duplázott, a Köbenhavn pedig meggyőző sikerrel rajtolt a Konferencialigában. 3–0

A Freiburg Vincenzo Grifo mesteri, 17 méteres szabadrúgásával szerezte meg a vezetést a Jablonec ellen, amire kissé váratlanul válaszolni tudott a cseh együttes. A fordulás után Dusan Pavlovics öngóljával ismét a németek vezettek, majd Maximilian Eggestein 18 méteres löketével eldőltek a lényegi kérdések – s mint kiderült, a középpályás találatával a végeredmény is kialakult. 3–1

A Lincoln Red Imps nagy meglepetésre vezetést szerzett Bergenben, de a Brann fordítani tudott, s legyőzte a gibraltári bajnokot. A Twente a 18 éves észt Patrik Kristal kiállítása után gyűrte le a Thunt, a Hearts és a Nordsjaelland megosztoztak a pontokon, ellenben a Sint-Truiden nyerni tudott a grúz Iberia ellen.

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Atalanta (olasz)–Pafosz (ciprusi) 3–1 (Elmasz 1., Raspadori 18. – 11-esből, Scamacca 44., Biel 88.)

Brighton & Hove Albion (angol)–Kauno Zalgiris (litván) 4–0 (Rutter 41., 53., Hinshelwood 45+2., O'Riley 67.)

FC Köbenhavn (dán)–Braga (portugál) 3–0 (Elyounoussi 49., Cornelius 79., 86.)

Twente (holland)–Thun (svájci) 1–0 (Zerruki 65.)

Kiállítva: Kristal (Thun, 60.)

Hearts (skót)–Nordsjaelland (dán) 1–1 (McEntee 33., ill. Rojkjaer 86.)

Sint-Truiden (belga)–Iberia (grúz) 2–0 (Vanwesemael 11., Szebaui 89.)

Freiburg (német)–Jablonec (cseh) 3–1 (Grifo 15., Pavlovics 53. – öngól, Eggestein 65., ill. Rusek 28.)

Brann (norvég)–Lincoln Red Imps (gibraltári) 2–1 (N. Castro 64., 81., ill. K. Gomez 59.)

Kiállítva: Kasanwirjo (Brann, 23.), ill. T. Cardozo (Lincoln, 61.)

Korábban

Lugano (svájci)–Crvena zvezda (szerb) 3–2 (Al. Ajeti 25., Moncada 84., Grgic 90. – 11-esből, ill. Elsnik 32., Krunic 67.)

Hajduk Split (horvát)–Ajax (holland) 2–1 (Sanyang 37., Soticek 55., ill. Klaassen 53.)

Gent (belga)–AGF (dán) 1–0 (Goore 87.)

Egnatia (albán)–Midtjylland (dán) 1–1 (I. Gruda 26., ill. Cso Ku Szung 33.)

KuPS (finn)–Trabzonspor (török) 2–4 (Pennanen 54., Engvall 90+6., ill. Onuachu 3., Szalah 44., Franculino 47., 90+1.)

Mjällby (svéd)–Inter Club d'Escaldes (andorrai) 2–0 (Bergström 54., Norén 65.)

Panathinaikosz (görög)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai) 2–1 (Dessers 10. – 11-esből, Kangwa 70., ill. Jojics 80.)

CSZKA Szófia (bolgár)–Monaco (francia) 1–2 (Zwarts 76., ill. Brunner 9., Fati 44.)

Riga FC (lett)–Kajrat (kazah) 1–1 (M'Hand 12., ill. Gual 5. – 11-esből)

Universitatea Craiova (román)–Getafe (spanyol) 1–1 (Al-Hamlavi 59., ill. Gudelj 81.)