Az UEFA megbüntette a Crvena zvezdát Mladics éltetése miatt

A Viktoria elleni, plzeni Európa-liga-selejtezőn a vendégdrukkerek az aznap elhunyt Ratko Mladics nevét skandálták és transzparenst mutattak fel, melyen köszönetet mondtak neki.

Az UEFA 90 ezer euró befizetésére kötelezte a belgrádi klubot sportpályára nem illő, illetve rasszista, kirekesztő rigmusok miatt. Ezen túlmenően a Crvena zvezda nem értékesíthet jegyeket a következő idegenbeli nemzetközi kupamérkőzésre, amely a svájci Lugano elleni Konferencialiga-összecsapás lesz.

Az európai szövetség egy további, vendégként megvívandó mérkőzésre szóló hasonló tiltást is kiszabott, de azt két évre felfüggesztette.

A szerb csapat az El rájátszásban a párharc első mérkőzését 3–0-ra megnyerte, a visszavágón viszont hosszabbítás után a Viktoria Plzen 5–1-re nyert. Így a cseh együttes jutott az El-főtáblájára, amelyen a Ferencvárossal is szembe kerül. A mérkőzés október 15-én lesz, a Groupama Arénában.

Mladicsot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg múlt csütörtökön.