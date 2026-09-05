Nemzeti Sportrádió

Az UEFA megbüntette a Crvena zvezdát Mladics éltetése miatt

MTI MTI
2026.09.05. 12:13
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A Zvezda szurkolói Mladicsot éltették, ezért az UEFA megbüntette a szerb klubot (Fotó: FK Crvena zvezda﻿/Facebook)
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Ratko Mladics UEFA Crvena zvezda Viktoria Plzen Európa-liga
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) megbüntette a Crvena zvezdát, amiért szurkolói a háborús bűnökért korábban életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt egykori boszniai szerb katonai parancsnokot, Ratko Mladicsot éltették csapatuk múlt heti, csehországi mérkőzésén.

 

 

A Viktoria elleni, plzeni Európa-liga-selejtezőn a vendégdrukkerek az aznap elhunyt Ratko Mladics nevét skandálták és transzparenst mutattak fel, melyen köszönetet mondtak neki. 

Az UEFA 90 ezer euró befizetésére kötelezte a belgrádi klubot sportpályára nem illő, illetve rasszista, kirekesztő rigmusok miatt. Ezen túlmenően a Crvena zvezda nem értékesíthet jegyeket a következő idegenbeli nemzetközi kupamérkőzésre, amely a svájci Lugano elleni Konferencialiga-összecsapás lesz. 

Az európai szövetség egy további, vendégként megvívandó mérkőzésre szóló hasonló tiltást is kiszabott, de azt két évre felfüggesztette.

A szerb csapat az El rájátszásban a párharc első mérkőzését 3–0-ra megnyerte, a visszavágón viszont hosszabbítás után a Viktoria Plzen 5–1-re nyert. Így a cseh együttes jutott az El-főtáblájára, amelyen a Ferencvárossal is szembe kerül. A mérkőzés október 15-én lesz, a Groupama Arénában. 

Mladicsot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg múlt csütörtökön.

 

Ratko Mladics UEFA Crvena zvezda Viktoria Plzen Európa-liga
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