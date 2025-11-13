Nemzeti Sportrádió

Olvasóink megint kihagyták Bollát – így küldenék pályára a mieinket Jerevánban

2025.11.13. 14:43
Bolla Bendegúz az örmények elleni hazai meccsen kezdő volt, és várhatóan Jerevánban is kezd majd, de olvasóink többsége nem jelölné őt a kezdőcsapatba (Fotó: Árvai Károly)
Az Örményország–Magyarország vb-selejtező előtt lezártuk csapatösszeállító szavazásunkat, lássuk, hogy önök milyen kezdőcsapatot küldenének pályára Jerevánban!
 

Ahhoz a kezdőcsapathoz képest, amire a Nemzeti Sport helyszíni tudósítói számítanak Jerevánban, olvasóink csapatában egy változás van. Az eddig mind a négy vb-selejtezőn kezdő Bolla Bendegúzt kihagynák a csapatból, csakúgy, mint legutóbb Portugália ellen. Ezúttal is megelőzte őt a Ferencváros középpályása, Tóth Alex, aki több mint 2500 szavazatot kapott, Bolla pedig kevesebb mint 2400-at.

A többi poszton azok kerültek be, akiknek jó eséllyel Marco Rossi is bizalmat szavaz majd a kezdőcsapatban. A legtöbben ezúttal is, csakúgy, mint legutóbb, Willi Orbánra voksoltak, a majd 4500 szavazó 97.5 százaléka, Szoboszlai Dominik 97.2 százalékkal lett a második. A kapusok között Dibusz Dénes nyert nagy fölénnyel (78.5 százalék), de a védelemben Loic Nego, Szalai Attila és Kerkez Milos helye sem volt kérdéses, ahogy a középpályáról Schäfer Andrásé, a támadósorból pedig Sallai Rolandé és Varga Barnabásé sem. 

A legkisebb szavazatszámmal a már említett Tóth Alex került be olvasóink kezdőjébe, őt követi Callum Styles – ők ketten maradtak a kezdőcsapatból 3000 voks alatt. 

OLVASÓINK KEZDŐCSAPATA

Dibusz Dénes – Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila, Kerkez Milos –  Schäfer András, Tóth Alex, Callum Styles – Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás

Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Kapusok. Válaszok száma: 4 478 válasz.
Űrlapok-válaszdiagram. Kérdés címe: Mezőnyjátékosok. Válaszok száma: 4 478 válasz.

A magyar válogatott 23-as kerete Örményország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország) 
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC) 
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (spanyol)
20.45: Írország–Portugália – élőben az NSO-n! 

6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország

AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA

 

 

 

 

 

 

 

1. Portugália

4

3

1

11–4

+7

10

2. MAGYARORSZÁG

4

1

2

1

8–7

+1

5

3. Írország

4

1

1

2

4–5

–1

4

4. Örményország

4

1

3

2–9

–7

3

 

 

 

