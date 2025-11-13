Olvasóink megint kihagyták Bollát – így küldenék pályára a mieinket Jerevánban

Ahhoz a kezdőcsapathoz képest, amire a Nemzeti Sport helyszíni tudósítói számítanak Jerevánban, olvasóink csapatában egy változás van. Az eddig mind a négy vb-selejtezőn kezdő Bolla Bendegúzt kihagynák a csapatból, csakúgy, mint legutóbb Portugália ellen. Ezúttal is megelőzte őt a Ferencváros középpályása, Tóth Alex, aki több mint 2500 szavazatot kapott, Bolla pedig kevesebb mint 2400-at.

A többi poszton azok kerültek be, akiknek jó eséllyel Marco Rossi is bizalmat szavaz majd a kezdőcsapatban. A legtöbben ezúttal is, csakúgy, mint legutóbb, Willi Orbánra voksoltak, a majd 4500 szavazó 97.5 százaléka, Szoboszlai Dominik 97.2 százalékkal lett a második. A kapusok között Dibusz Dénes nyert nagy fölénnyel (78.5 százalék), de a védelemben Loic Nego, Szalai Attila és Kerkez Milos helye sem volt kérdéses, ahogy a középpályáról Schäfer Andrásé, a támadósorból pedig Sallai Rolandé és Varga Barnabásé sem.

A legkisebb szavazatszámmal a már említett Tóth Alex került be olvasóink kezdőjébe, őt követi Callum Styles – ők ketten maradtak a kezdőcsapatból 3000 voks alatt.

OLVASÓINK KEZDŐCSAPATA

Dibusz Dénes – Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila, Kerkez Milos – Schäfer András, Tóth Alex, Callum Styles – Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás

A magyar válogatott 23-as kerete Örményország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (spanyol)

20.45: Írország–Portugália – élőben az NSO-n!

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország