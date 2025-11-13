Olvasóink megint kihagyták Bollát – így küldenék pályára a mieinket Jerevánban
Ahhoz a kezdőcsapathoz képest, amire a Nemzeti Sport helyszíni tudósítói számítanak Jerevánban, olvasóink csapatában egy változás van. Az eddig mind a négy vb-selejtezőn kezdő Bolla Bendegúzt kihagynák a csapatból, csakúgy, mint legutóbb Portugália ellen. Ezúttal is megelőzte őt a Ferencváros középpályása, Tóth Alex, aki több mint 2500 szavazatot kapott, Bolla pedig kevesebb mint 2400-at.
A többi poszton azok kerültek be, akiknek jó eséllyel Marco Rossi is bizalmat szavaz majd a kezdőcsapatban. A legtöbben ezúttal is, csakúgy, mint legutóbb, Willi Orbánra voksoltak, a majd 4500 szavazó 97.5 százaléka, Szoboszlai Dominik 97.2 százalékkal lett a második. A kapusok között Dibusz Dénes nyert nagy fölénnyel (78.5 százalék), de a védelemben Loic Nego, Szalai Attila és Kerkez Milos helye sem volt kérdéses, ahogy a középpályáról Schäfer Andrásé, a támadósorból pedig Sallai Rolandé és Varga Barnabásé sem.
A legkisebb szavazatszámmal a már említett Tóth Alex került be olvasóink kezdőjébe, őt követi Callum Styles – ők ketten maradtak a kezdőcsapatból 3000 voks alatt.
OLVASÓINK KEZDŐCSAPATA
Dibusz Dénes – Loic Nego, Willi Orbán, Szalai Attila, Kerkez Milos – Schäfer András, Tóth Alex, Callum Styles – Szoboszlai Dominik, Sallai Roland – Varga Barnabás
A magyar válogatott 23-as kerete Örményország ellen
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI
5. FORDULÓ
2025. november 13.
18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG
Jereván, Vazgen Szargszjan Köztársasági Stadion. (Tv: M4 Sport). Vezeti: José María Sánchez (spanyol)
20.45: Írország–Portugália – élőben az NSO-n!
6. FORDULÓ
2025. november 16.
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország
15.00: Portugália–Örményország
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Portugália
4
3
1
–
11–4
+7
10
|2. MAGYARORSZÁG
4
1
2
1
8–7
+1
5
|3. Írország
4
1
1
2
4–5
–1
4
|4. Örményország
4
1
–
3
2–9
–7
3