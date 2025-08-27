Peter Stöger: Meggyőződésem, hogy kiharcolhatjuk a továbbjutást az ETO ellen

– Mit szól hozzá, hogy minden jegy elfogyott a csütörtök esti meccsre?

– Kimondottan örülök neki, várom már, és előre is köszönöm a szurkolók bizalmát – válaszolta a Rapid Wien–ETO FC szerda délelőtti, mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján Peter Stöger, a Ferencváros korábbi, a bécsiek jelenlegi vezetőedzője. – Ha a saját futballunkat játsszuk, jó esélyünk mutatkozik a továbbjutásra. Az ellenfél veszélyes, de nem lepődtünk meg az első mérkőzésen látottakon. Részünkről az első félidő nem alakult úgy, ahogyan szerettük volna, de a második jól sikerült, és örülök, hogy nem halasztották el a hétvégi bajnokinkat a Wolfsberg ellen, mert megmaradt a ritmusunk, és a győzelem élményével fordulhattunk erre a meccsre.

– A Bundesligában sikerült kijavítani a múlt csütörtöki hibákat?

– Az első hatvan perccel messzemenőkig elégedett voltam, s láttam, hogy képes a csapat a jó teljesítményre. Csak a saját játékunkat tudjuk befolyásolni, az ellenfélét nem. Az első mérkőzésen előnyt jelentett a győrieknek, hogy ismerték már a rossz állapotú pályájukat, de ettől függetlenül ők is futballozni akarnak, méghozzá szépen. Túl sokszor mi reagáltunk az ő játékukra, és nem fordítva, de megbeszéltük és megértettük ennek okait. Nekünk nem lehet kifogásunk a visszavágón, hiszen kiváló a pályánk és remek hangulat lesz.

– A csapatban milyen változások lehetnek?

– A hosszabb ideig kidőlő labdarúgókon kívül mindenki részt vett a keddi taktikai edzésen. Az augusztus elején szerződtetett középpályásunk, Martin Ndzie megkapta az osztrák munkavállalási engedélyét, így bekerülhetett az UEFA-keretünkbe, igaz, a kezdőcsapatban nem lesz még ott. Nikolaus Wurmbrand osztrák válogatott meghívójának nagyon örülök. Olyan erősségei vannak, amelyek a mai labdarúgásban már elvárások. Mindenki tudja Bécsben, sok sérüléssel bajlódott, és hogy nekünk lassan kell beépítenünk a csapatba.

– Az elmúlt mérkőzéseken mutatott formája, illetve fiatal kora miatt nem fél, hogy elszáll magától?

– Ha ilyen érzésünk támadna vele kapcsolatban, teszünk róla, hogy ne essen ebbe a hibába. Viszont el kell mondanom, hogy kifejezetten visszafogott játékos, nem olyan, aki elszállna magától, ezért nem tartunk ettől. Három fontos futballistát is elveszítettünk a nyáron, ezért rengeteget kell dolgoznunk az új kereten, amelybe tízen érkeztek. Úgy érzem, megfelelő összetételű a társaság, mindig adódik sérülés, eltiltás, és inkább az a téma nálunk, hogy ki tudja éppen beverekedni magát a meccskeretbe, semmint hogy kit ültessünk a lelátóra.

– Továbbra is olyan magabiztos a továbbjutást illetően, mint a múlt héten?

– Meggyőződésem, hogy kiharcolhatjuk a főtáblára kerülést. Nagy lépés lenne, hiszen a bajnokságban és a kupában is jól szerepeltünk eddig, illetve a stáb és a játékosok egyaránt pozitív szemléletűek. Nem lesz egyszerű feladatunk, minimalizálnunk kell a mérkőzésen azokat a fázisokat, amelyekben nem néz ki jól a csapat. Az első meccsen sem a vereséggel volt bajom, hanem a játékkal. Ha az eredmény 1–1, akkor is ugyanúgy nyilatkoztam volna.

– Gyakorolják a tizenegyeseket?

– Én ezt sohasem kérem, de nem akadályozom meg a játékosokat, hogy edzés után próbálkozzanak. A Dundee United elleni párbajra sem készültünk külön, de mindenki higgadt maradt nagy örömömre.

– Számos emlékezetes pillanatot élt már át a futballpályán, mit csinál másként az ilyen mérkőzések előtt?

– Játékosként sohasem volt szükségem pluszmotivációra, edzőként pedig inkább arra figyelek, hogy jó hangulat legyen. Minden mérkőzést fontosnak élünk meg. Próbálok figyelni a csapatra: ha fel kell vidítani, azzal próbálkozom, ha nyugtatni kell, azt teszem.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Csütörtök, 19.00: Rapid Wien (osztrák)–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!