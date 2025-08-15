Nemzeti Sportrádió

Még az ETO gólszerzője is kapusuknak adta volna a meccs embere díjat

2025.08.15. 06:31
Samuel Petrásnak óriási szerepe volt az ETO továbbjutásában (Fotó: Kovács Péter)
Bárkit kérdeztünk az ETO-ból, miután bejutottak a Konferencialiga playoffkörébe, mindenki egyöntetűen kapusuk kiemelkedő teljesítményét dicsérte az AIK elleni mérkőzésen. Videónkban természetesen Samuel Petrás is felidézte a legnagyobb védéseit.

Vitális Milán azért az interjú előtt még egyszer szemügyre vette az AIK óriási helyzetét a hajrában, amellyel a stockholmiak hosszabbításra menthették volna a párharcot. De ahhoz, hogy ne így legyen, kellett a remek napot kifogó Samuel Petrás, aki a második félidő elején egy tizenegyest is megfogott. 

Videónkban az ETO kapusa mindkét bravúrját felidézi, miközben Zeljko Gavrics hüledezik kapusuk teljesítményét és beszél a saját góljáról is. Végül szóba kerülnek a győri szurkolók is. 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
ETO FC–AIK (svéd) 2–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 6991 néző. Vezette: Lawrence Visser (Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers) – belgák
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton (Tóth R., 81.), Ouro (Boldor, 86.) – Gavrics (Bánáti, 81.), Benbuali, Bumba (Piscsur, 90+4.). Vezetőedző: Borbély Balázs
AIK: Nordfeldt – Thychosen (Edh, 78.), Papagiannopoulos, Benkovic, B. Hansen (Fesshaie, 87.) – Ayari (Hove, 71.), Csongvai, Salétros, Besirovic – Celina (Ali, 71.), Flataker (Guidetti, 71.). Vezetőedző: Mikkjal Thomassen
Gólszerző: Gavrics (34.), Csongvai (59. – öngól)
Továbbjutott: az ETO, 3–2-es összesítéssel

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

