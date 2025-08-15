Még az ETO gólszerzője is kapusuknak adta volna a meccs embere díjat

Vitális Milán azért az interjú előtt még egyszer szemügyre vette az AIK óriási helyzetét a hajrában, amellyel a stockholmiak hosszabbításra menthették volna a párharcot. De ahhoz, hogy ne így legyen, kellett a remek napot kifogó Samuel Petrás, aki a második félidő elején egy tizenegyest is megfogott.

Videónkban az ETO kapusa mindkét bravúrját felidézi, miközben Zeljko Gavrics hüledezik kapusuk teljesítményét és beszél a saját góljáról is. Végül szóba kerülnek a győri szurkolók is.