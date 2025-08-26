Korsós György: Fontos, hogy az ETO Bécsben is szerezzen gólt

– Micsoda győzelem!

– Fordítva gondolta? – kérdezett vissza a 33-szoros válogatott Korsós György, aki a második időszakát tölti a Győr-Moson-Sopron vármegyei I. osztályban szereplő győri Üstökös FC Bácsa vezetőedzőjeként, s akit percekkel azután értünk el, hogy 5–1-es győzelemre vezette csapatát a korábban hosszú évekig az NB III-ban szereplő Csorna ellen.

– Az eddigi fordulók és a Csorna múltja alapján szorosabb összecsapásra számítottam… Három meccs, hét pont: mi a titok?

– Nagyon hosszú a négyhetes szünet a felkészülés kezdete előtt, és nincs igazán jó hatással az erőnlétre, ha valaki ennyi ideig nem csinál semmit, hiszen a sportteljesítményt befolyásoló fiziológiai tényezők két-három hét után jelentősen romlanak. Nem esett jól a srácoknak, de az első négy-öt hétben kemény munkát végeztek el becsülettel. Az elmúlt két-három hétben frissítettük az ismert taktikai elemeket, kezdik elsajátítani az újakat. Automatizmus szintjén nem megy még, de jó látni, hogy bővül a repertoár, nem egysíkú a játékunk, meg tudjuk lepni az ellenfeleket. Kellemes meglepetés a bajnoki szereplés, két erős csapattal is összecsaptunk, a Kapuvárral ikszeltünk, a Csornát megvertük.

– Jól látom, hogy az előző időszakhoz képest jóval fiatalabb a csapat?

– Arra törekszünk, hogy az utánpótlásból minél több játékos a felnőttcsapatban is szerepet kapjon, ezért a megyei másodosztályban is játszik csapatunk, oda akár az U16-ból, hozzánk az U19-ből is felkerülnek labdarúgók. Szűk a keret, nagyon fiatal, de éhes a futballra és a sikerre, jól működik a játék és az öltöző. Azonban van még lehetőség és idő fejlődni. Azt szeretnénk, hogy az utánpótlás szamárlétráján felmászó fiatalok lehetőséget kapjanak a megyei futballban, lehetőleg nálunk először. Az Üstökösre és a felnőttcsapatra, a Bácsára is a nevelőmunka jellemző, a közösség a korábbiakhoz képest is remek, a Csorna ellenihez hasonló sikerek pedig csak erősítik.

– Térjünk át az európai futballra: mi volt az első reakciója, amikor megtudta, hogy nevelőegyesülete, az ETO későbbi klubjával, a Rapiddal csap össze a Konferencialiga főtáblájáért?

– Az AIK elleni mérkőzést a helyszínen, a Rapid meccsét telefonos alkalmazáson keresztül követtem, s amikor a félidőben kettő nullára vezetett a Dundee, azt mondtam, hogy jó, ebből nem lesz Rapid. Reggel megláttam, hogy mégis a Rapid lett az ellenfél, aminek örültem is, meg nem is. Mindkét klubhoz kötődöm érzelmileg, érdekes módon jelenleg több a személyes kapcsolatom a bécsiekhez, mint az ETO-hoz. A menedzsmentben és a szakmai stábban is olyan korábbi játékosok dolgoznak, akikkel együtt játszottam. Múlt csütörtökön is találkoztam velük a győri összecsapáson, a hotelben is beszélgettem a sajtófőnökkel. Nehéz eldönteni az embernek, hogy hova húzzon a szíve. Győri vagyok, az ETO-ban nevelkedtem, talán ötvenegy százalékban az ETO-hoz, negyvenkilencben a Rapidhoz.

– Ilyen nagy hatása volt önre a két bécsi idénynek?

– Fantasztikus két évet töltöttem a klubnál. A csapat remekül szerepelt, bajnoki címet ünnepelhettünk, a Bajnokok Ligájában, valamint Osztrák Kupa-döntőben játszhattunk. Olyan jó volt a közösség, hogy amikor eljöttem, éreztem, hogy ez azért hiányzik majd. A meccs előtt egyébként éppen kettő egyet tippeltem, nagyon jó eredménynek tűnt az ETO-nak. A két csapat tudásban közel áll egymáshoz, pedig a Rapid Wien anyagi lehetőségei meghaladják az ETO-ét. Jó futballal, lelkesedéssel ezt el lehet tüntetni. Kell ez a kis előny, lesz mit megvédeni.

– Az ETO-t mennyire közelről követi manapság?

– Sebők Zsolt, a kapusedző nagyon jó barátom, sokszor beszélgetünk a klubról. Nemcsak arról mond érdekességeket, ami a pályán zajlik, hanem azon kívül, az öltözőben is, milyen a hangulat, mik a célok. Az ő szavait és a pályán látottakat elemezve egyértelmű, hogy a szakmai munka nagyon rendben van. Pedig Borbély Balázsnak nincs könnyű dolga, szerintem a keret minősége nem a legjobb, tizenkét-tizenhárom játékossal számolhat igazán, de egy sérülés- vagy eltiltáshullám esetén lennének problémái. A kezdő tizenegyet patika módon összerakta, élmény látni, ahogy futballozik az ETO, de főként azt, hogy újra megmozdult a győri futballszerető közönség. Nem tudom, hányadik futball-lázamat élem már itt. Remélem, hogy sokáig kitart, mert ha egyszer egy csapat megnyeri a győri közönséget, tizenkettedik emberként áll mögötte.

– Az 1997-es csapattal meghódították a város szívét.

– Igen, a miénket körülvevő hangulat is futball-láz volt, amelynek szerencsére a részese lehettem, de a nyolcvanas évek elején a Verebes-csapaton nevelkedtem. Ott kattant be, hogy mindenképpen profi labdarúgó leszek, és sohasem pártoltam el ezen elhatározásom mellől. Jó látni, hogy a csapat és a szurkolók egymásra találnak, a meccsek után közösen ünnepelnek, sokáig ott maradnak a stadionban.

– Mit vár a visszavágón?

– Nagyon nehéz dolga lesz az ETO-nak. A rapidosok megerősítették nekem, hogy nemigen tudták feltérképezni az ellenfelet, talán túlságosan magabiztosak voltak azzal kapcsolatban, hogy ők az erősebbek. Nem mondom, hogy nem vették komolyan a meccset, mert sokat lőttek kapura, veszélyes támadásokat vezettek. A támadó harmadban néha a szufla, néha a kreativitás fogyott el.

– Hogyan látja Bolla Bendegúz helyzetét Bécsben?

– Megtalálta a számítását a Rapidnál, beszélgettem róla Markus Katzer sportigazgatóval is. Rendkívül elégedettek vele, főleg a támadójátékával. A védekezésén csiszolnak, de hosszú távra terveznek vele, mert olyan szintű játékos, aki többféle játékrendszerben is megállja a helyét a jobb oldalon. Alapvonaltól alapvonalig zakatol, taktikai téren kiforrottnak látom, és olyan technikai megoldásokra képes, amelyek meglepőek ezen a poszton.

– Említette, hogy egy kicsit inkább az ETO-hoz húz a szíve. Miként osztaná el az esélyeket?

– Hasonlóan. Az első meccshez hasonlóan szoros összecsapásra számítok. A Rapid várhatóan nyomás alá helyezi a győrieket, akiknek masszív védekezésre és a kontrákra is szükségük lesz, de ezt jól csinálják. Fontos, hogy az ETO szerezzen gólt. Nyilván megpróbálja lehozni kapott gól nélkül a kilencven percet, de ha lő egyet, sokkal nagyobb esélyt látok a továbbjutására.

– Járt már az új hütteldorfi stadionban?

– Igen, többször is, például Internazionale elleni Európa-liga-meccsen, de amikor az ETO sportmenedzsere voltam, küldöttséget vezettem oda, körülnéztünk, hogyan is működnek ott a mindennapok. Rendkívül jó hangulat jellemzi a stadiont, fanatikusak a szurkolók. Az ember képes túllépni a saját határain, annyira érzi a támogatásukat. Az egész klubfilozófia a győztes mentalitás körül forog, bármilyen erősségű ellenfél érkezik, úgy tartják, hogy kimegyünk és nyerünk. Az biztos, hogy az ETO rájuk ijesztett Győrben, de ettől a feladattól nem futamodnak meg. Meg sem fordul a fejükben, hogy nem jön össze a továbbjutás.

Kígyózó sorok Győrben a bécsi jegyekért Az eredetileg 28 ezer férőhelyes hütteldorfi Allianz Stadiont az európai kupameccsekre biztonsági okokból 24 ezresre kell zsugorítani, és az UEFA szabályzata szerint a befogadóképesség minimum öt százalékát kell biztosítani a vendégeknek, jelen esetben az ETO FC-nek. A győri jegypénztárnál hétfő reggeltől végeláthatatlan sor várt a belépőkre, sőt, az egyik szurkoló az X-en egy fotó kíséretében azt posztolta vasárnap este tízkor, hogy lesz jegye, még ha a stadion mellett is kell éjszakáznia. Hogy tényleg ott éjszakázott-e, azt nem tudni, azt viszont igen, hogy 1800 jegyet biztosított a Rapid a vendégeknek. Szurkolói vonat mellett autókkal és buszokkal érkeznek a győriek a szomszédos városba.

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, VISSZAVÁGÓ

Csütörtök, 19.00: Rapid Wien (osztrák)–ETO FC Győr – élőben az NSO-n!