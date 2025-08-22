Egy angol Rayo-drukker szürreális estéje a zárt kapus szegedi meccsen

Mint megírtuk, akadt olyan Rayo-szurkoló, aki Feröeren lyukadt ki csütörtökön, de volt olyan is, aki megérkezett Szegedre. Innentől jöjjön a Partidazo de COPE beszámolója:
„Egy angol Rayo Vallecano-rajongó volt, igen menő régi mezt viselt, és a huszadik percig folyamatosan énekelt – elevenítette fel a riporter, Carlos Ganga a történetet az ismeretlen drukkerről, aki minden jel szerint sajtóakkreditációval érkezett, és a fehérorosz tudósítók tőszomszédságában éltette a spanyol csapatot. – Nagy árat fizetett a lelkesedéséért: a huszadik perc táján elvágódott, beütötte magát, vérezni kezdett. Jöttek az orvosok, elvitték, ellátták, bekötötték a fejét, és többé nem hallottam róla. Szürreális, hogy egy zárt kapus meccsen egy drukkerről készült videó indulhat hódító útjára a közösségi médiában. Egy részeg angolról, aki valahogyan bejutott, a Rayónak drukkol, és kikészíti saját magát…”
A Rayo 25 év után tért vissza az európai kupaporondra, és a Szegeden aratott 1–0-s győzelme birtokában a visszavágón jó az esélye arra, hogy kiharcolja a ligaszakaszba jutást.
Mint ismert, a fehérorosz klubok nem játszhatnak hazai pályán európai kupameccset, a Nyeman Grodno ezért fogadta semleges helyszínen, Szegeden spanyol riválisát.