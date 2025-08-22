Egy angol Rayo-drukker szürreális estéje a zárt kapus szegedi meccsen

Mint megírtuk, akadt olyan Rayo-szurkoló, aki Feröeren lyukadt ki csütörtökön, de volt olyan is, aki megérkezett Szegedre. Innentől jöjjön a Partidazo de COPE beszámolója:

„Egy angol Rayo Vallecano-rajongó volt, igen menő régi mezt viselt, és a huszadik percig folyamatosan énekelt – elevenítette fel a riporter, Carlos Ganga a történetet az ismeretlen drukkerről, aki minden jel szerint sajtóakkreditációval érkezett, és a fehérorosz tudósítók tőszomszédságában éltette a spanyol csapatot. – Nagy árat fizetett a lelkesedéséért: a huszadik perc táján elvágódott, beütötte magát, vérezni kezdett. Jöttek az orvosok, elvitték, ellátták, bekötötték a fejét, és többé nem hallottam róla. Szürreális, hogy egy zárt kapus meccsen egy drukkerről készült videó indulhat hódító útjára a közösségi médiában. Egy részeg angolról, aki valahogyan bejutott, a Rayónak drukkol, és kikészíti saját magát…”

La @Conf_League es tan especial que se puede ver al Rayo jugando por Europa 24 años después contra un equipo bielorruso en territorio húngaro a puerta cerrada con 1 sólo aficionado del Rayo que es inglés y se ha caído en la grada y se ha abierto la cabeza. pic.twitter.com/5Tqbl8QyXC — Jaime San Martín (@JamesanmartinG) August 21, 2025

🏥 Hemos podido contactar con él y se encuentra bien pic.twitter.com/r5LA6MRwDi — Maite Martín (@AS_MMartin) August 21, 2025

😂 El único aficionado del Rayo Vallecano en Hungría para ver el partido ante el Neman de la Conference: "Era inglés y se hizo una brecha"



😅 Estaba cantando y sobre el minuto 20 se ha caído en la grada, tal y como explicó @CarlosGangaG en @partidazocopehttps://t.co/eyT51pwJ5k — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 22, 2025

A Rayo 25 év után tért vissza az európai kupaporondra, és a Szegeden aratott 1–0-s győzelme birtokában a visszavágón jó az esélye arra, hogy kiharcolja a ligaszakaszba jutást.

Mint ismert, a fehérorosz klubok nem játszhatnak hazai pályán európai kupameccset, a Nyeman Grodno ezért fogadta semleges helyszínen, Szegeden spanyol riválisát.