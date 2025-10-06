Nemzeti Sportrádió

A vitorlázó Weöres Szabolcs húsz nap múlva nekivág az Atlanti-óceánnak

2025.10.06. 17:28
Fotó: Irina Gracsova, Szabi Ocean Racing
Október 26-án kezdődik a Transat Café L’Or vitorlásverseny, amelynek keretében Weöres Szabolcs is átszeli az Atlanti-óceánt.

„Elérkezett az év egyik legfontosabb pillanata. A Transat Café L’Or az idei év fő versenye, egyben a szezon harmadik megmérettetése. Az előző két viadalt sikerrel teljesítettük, most pedig jön az igazi nagy kihívás: az Atlanti-óceán átszelése” – fogalmazott hétfőn közösségi oldalán a magyar vitorlázó.

Hozzátette, azzal a svájci Bérénice Charrezzel indul a rangos próbatételen, akivel együtt vitorláztak a Course des Caps nevű versenyen, valamint teljesítették az ezer mérföldes kvalifikációs menetet „páros üzemmódban”, amellyel jogot szereztek a részvételre ezen a transzatlanti kihíváson.

„Ma indulok Les Sables d’Olonne-ba, ahol megkezdjük a hajó felkészítését. Jövő szerdáig Le Havre-ban kell lennünk, ahol megnyílik a versenyfalu, és október 26-án rajtol a verseny 18 IMOCA-val a mezőnyben” – írta Weöres.

Céljuk a verseny sikeres teljesítése, és értékes kvalifikációs pontok gyűjtése a 2028-as Vendée Globe felé vezető úton.

 

