A vitorlázó Weöres Szabolcs húsz nap múlva nekivág az Atlanti-óceánnak

„Elérkezett az év egyik legfontosabb pillanata. A Transat Café L’Or az idei év fő versenye, egyben a szezon harmadik megmérettetése. Az előző két viadalt sikerrel teljesítettük, most pedig jön az igazi nagy kihívás: az Atlanti-óceán átszelése” – fogalmazott hétfőn közösségi oldalán a magyar vitorlázó.

Hozzátette, azzal a svájci Bérénice Charrezzel indul a rangos próbatételen, akivel együtt vitorláztak a Course des Caps nevű versenyen, valamint teljesítették az ezer mérföldes kvalifikációs menetet „páros üzemmódban”, amellyel jogot szereztek a részvételre ezen a transzatlanti kihíváson.

„Ma indulok Les Sables d’Olonne-ba, ahol megkezdjük a hajó felkészítését. Jövő szerdáig Le Havre-ban kell lennünk, ahol megnyílik a versenyfalu, és október 26-án rajtol a verseny 18 IMOCA-val a mezőnyben” – írta Weöres.

Céljuk a verseny sikeres teljesítése, és értékes kvalifikációs pontok gyűjtése a 2028-as Vendée Globe felé vezető úton.