Összekerült az FTC és a Tatabánya a férfi kézilabda Magyar Kupában

A Magyar Kupa előző idényének bronzérmese, a Tatabánya az FTC vendége lesz, de pikáns párharcnak ígérkezik többek között a Balatonfüred és az ETO összecsapása is a legjobb nyolc közé jutásért.

Mint a szövetség a honlapján írja, a 4. forduló – melyben a Veszprém és a Szeged még nem vesz részt – időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig le lehet játszani a mérkőzéseket.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ (hivatalos játéknap: november 5.)

NEKA–Csurgói KK

Carbonex-Komló–PLER-Budapest

Balatonfüredi KSE–ETO University HT

FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC

Salgótarjáni SKC (NB I/B)–DEAC (NB I/B)

Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös

A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.