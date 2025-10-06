Nemzeti Sportrádió

Összekerült az FTC és a Tatabánya a férfi kézilabda Magyar Kupában

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.06. 19:31
null
Nehéz meccs vár a Ferencvárosra a kupa 4. fordulójában (Fotó: fradi.hu)
Címkék
férfi kézilabda Magyar Kupa férfi kézilabda férfi kézilabda MK
A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elkészítette a férfi Magyar Kupa 4. fordulójának sorsolását.

A Magyar Kupa előző idényének bronzérmese, a Tatabánya az FTC vendége lesz, de pikáns párharcnak ígérkezik többek között a Balatonfüred és az ETO összecsapása is a legjobb nyolc közé jutásért.

Mint a szövetség a honlapján írja, a 4. forduló – melyben a Veszprém és a Szeged még nem vesz részt – időpontja november 5-e, de közös megegyezéssel november 9-ig le lehet játszani a mérkőzéseket.

FÉRFI KÉZILABDA MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (hivatalos játéknap: november 5.)
NEKA–Csurgói KK
Carbonex-Komló–PLER-Budapest
Balatonfüredi KSE–ETO University HT
FTC-Green Collect–Mol Tatabánya KC
Salgótarjáni SKC (NB I/B)–DEAC (NB I/B)
Szigetszentmiklósi KSK–HE-DO B.BRAUN Gyöngyös
A továbbjutás egy mérkőzésen dől el.

 

férfi kézilabda Magyar Kupa férfi kézilabda férfi kézilabda MK
Legfrissebb hírek

Bomba meglepetés: a Szeged nem tudta megverni idegenben a Csurgót

Kézilabda
2025.10.04. 18:43

Le kellett volna zárni – Jakus Barnabás jegyzete

Kézilabda
2025.10.02. 23:56

Simán nyert a Magdeburg, a dobogó alsó fokán is európai csapat végez a klub-vb-n

Kézilabda
2025.10.02. 17:56

A rekordgyőztes Barca ellen a címvédésért lép pályára a Veszprém a klub-vb-n

Kézilabda
2025.10.02. 10:09

Harmadosztályú csapat búcsúztatta a Békéscsabát a női kézilabda Magyar Kupában

Kézilabda
2025.10.01. 20:26

A Szeged svéd klasszisa szerint a kézilabda olyan, mint a sakk

Kézilabda
2025.10.01. 15:31

Alilovic 17 gólt dobott a férfi kézilabda Magyar Kupában

Kézilabda
2025.09.30. 21:17

A magabiztos győzelmet arató Barca lesz a Veszprém ellenfele a klub-vb döntőjében

Kézilabda
2025.09.30. 20:48
Ezek is érdekelhetik