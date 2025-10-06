Borza Helga: Számomra nincs olyan opció, hogy kiszállok a versenyből

– Véget ért a Spartan Közép-Európa-bajnoksága. Magyarországon, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában és Csehországban rendezték meg a sorozat öt versenyét, mindegyiken részt vett, s végül összetettben az ötödik helyen végzett az elitkategóriában. Elégedett a helyezésével?

– Nem vagyok maximálisan elégedett az ötödik hellyel, ugyanis azt érzem, hogy néhány versenyből nem tudtam kihozni a maximumot – mondta a Csupasportnak Borza Helga, aki az utolsó eseményen, Csehországban sprintben 53 perc alatt ért be a célba, ezzel hatodik lett. – Természetesen büszke vagyok rá, hogy az utolsó, libereci verseny után az első öt helyezettet kihívták a színpadra, és így nekem is ott gratuláltak. Pozitívum, hogy a bajnokságnak hála rengeteg szép helyre eljutottam, jó élményeket szereztem és sokat tanultam. A közép-európai bajnokság mellett rengeteg hazai és külföldi megmérettetésen részt vettem, sokszor a CEU-s verseny másnapján voltam ott ismét a rajtban. Érdekes, de sokszor előfordult, hogy habár ugyanaz volt a mezőny, de a nem CEU-s versenyen sokkal jobban teljesítettem, mint a közép-európai bajnokságban.

Borza Helga szépen teljesített a CEU Series-ben, a futással és az erővel nem volt problémája (Fotó: Spartan Race)

– Ennek mi lehetett az oka?

– Nagyobb volt a nyomás a közép-európai bajnokságban, ezt pedig talán még nem tudom megfelelően kezelni. A futással és az erővel általában nem volt probléma, többnyire olyan akadályokat rontottam el, mint az egyensúly és a dárda. Ez az első elitben töltött esztendőm, komoly elvárásaim vannak saját magammal szemben, folyamatosan jól akarok teljesíteni a legjobbak között. Ezt a nyomást pedig még nem tudom megfelelően kezelni, de idővel és rutinnal egyre jobb lesz.

– Sokat versenyzett az elmúlt időszakban, mennyire érzi fáradtnak magát?

– Fizikailag jó formában érzem magam, inkább mentálisan fáradtam el. Az erőmmel nincs probléma, a futás remekül ment Csehországban, de az sokat elmond, hogy a verseny hetében elestem az egyik edzésen, márpedig az egyensúlyvesztés normál esetben nem jellemző rám. Ráadásul a libereci verseny előtt egy héttel volt az Európa-bajnokság, és azon úgymond kifutottam magam. Félreértés ne essék, eszem ágában sincs panaszkodni, én döntöttem úgy, hogy sokat versenyzek, és tudtam előre, hogy sűrű lesz a nyaram. Legközelebb október közepén lesz Spartan-versenyem, a szeptember a pihenésről és a kikapcsolódásról szólt, és csak a Julian Alps nyolcvan kilométeres távján voltam ott.

– A Spartan CEU Series öt versenyéről mit kell tudni?

– Áprilisban Szombathelyen kezdődött a közép-európai bajnokság, sajnos azt a versenyt elrontottam, a sokadik hibámnál össze is omlottam. Aztán összeszedtem magam, küzdöttem, mert tudtam, minden helyezés sokat számíthat majd a végelszámolásnál. Bosszús voltam, ugyanis az első elit-versenyemen nem tudtam kihozni magamból a legtöbbet, összességében rossz élmény volt, hatodik lettem. Lengyelországban jobban feküdt a pálya, csak egyszer hibáztam és a futásból is kihoztam a maximumot. Habár a helyezésem rosszabb lett, mint Szombathelyen, mégis hatalmas különbség volt a két esemény között, a lengyelországi eredményemmel elégedett voltam. A romániai futamon kemény volt a pálya, összességében elégedett voltam a harmadik helyemmel, de… Két hét múlva rendezték a morzine-i ultra világbajnokságot, így nem szerettem volna egy esetleges sérülést megkockáztatni, nem nyomtam teljes erőből a lejtőket. A szlovák részvételt nem terveztem, de végül elindultam, és ez nem volt rossz döntés, mert a negyedik helyen végeztem. Ami pedig az idényzáró csehországi versenyt illeti, úgy mentem a helyszínre, hogy összetettben lehetek harmadik, negyedik és ötödik is. A futással nem volt probléma, de mentálisan nem éreztem magam túlságosan jól, ahogy már mondtam, rontottam is, hatodik lettem Liberecben, ezzel összetettben az ötödik helyen végeztem a közép-európai bajnokságban.

– A Julian Alps-versenyen is elindult, és 12:53:36 órás idővel teljesítette a nyolcvan kilométeres távot, amely 3870 méter szintemelkedéssel volt “megfűszerezve”. Mit adott ez a verseny?

– Gyönyörű helyen jártam, kegyes volt hozzánk az időjárás, a lábaim pedig vittek előre, de bevallom, valamivel egyszerűbb kihívásra számítottam… A szintelosztás meglepett, a kétezer-ötszáz méteres szintemelkedés húsz kilométeren nem esett jól… És ekkor még csak harminckettő kilométernél jártunk, hátra volt még negyvennyolc. Innentől nem tudtam élvezni a versenyt, csak azt éreztem, hogy fáradt vagyok, s tudtam, így kell még teljesítenem hét-nyolc órát. Az utolsó negyvennyolc kilométer már nem volt élményfutás, de a lábaim bevittek a célba.

Borza Helga élete egyik legnehezebb versenyén van túl a Julian Alpson

– Hogyan tudta motiválni magát?

– Arra gondoltam, hogy bármi is történik, biztosan beérek a célba, s tudtam azt is, hogy ezúttal lassabban. Számomra nincs olyan opció, hogy kiszállok. Pontosan tudtam, hogy nehéz lesz, számolgattam a hátralévő kilométereket, amelyek lassan akartak eltelni. Igyekeztem elterelni a figyelmemet, gyönyörködtem a tájban, s arra törekedtem, hogy minél kevesebb időt töltsek sötétben a pályán. Mivel késői volt a rajt, előre lehetett tudni, hogy lesz éjszakai rész, amely meglepően tetszett és jó volt. A hajrában nem akadt vészesen sok szint, így sötétben jól tudtam haladni, meglepő, de a versenytársaimhoz képest gyorsultam a végén. Egyébként remek érzés volt úgy versenyezni, hogy nincs semmi elvárás magammal szemben, csak mentem előre. Persze, előzetesen volt egy időeredmény a fejemben, de emiatt sem éreztem magamban feszültséget. Fogalmam sem volt, hogy hányadik helyen haladok.

– Nos, nagyszerű eredményt ért el: a nők között tizenharmadik, a korosztályában pedig negyedik lett.

– Két perccel maradtam le a korosztályos harmadik helytől, és maximálisan elégedett vagyok az eredményemmel, de… Azt gondoltam jobban elkap a flow, de sajnos a nehézségek miatt ez nem így lett. Annak örülök, hogy az állóképességem rendben volt, annak ellenére, hogy megterhelő és hosszú versenyen vagyok túl. A végét már nem élveztem a fájdalom miatt, de nem volt kérdés, hogy megcsinálom.

– Jöhetnek ismét a Spartan-versenyek?

– A jövőbeli Lavaredo Ultra Trail miatt szükségem volt egy komoly UTMB-indexet adó versenyre, így habár nem ez volt fókuszban, fontos volt a Julian Alps teljesítése. Október közepén jön a horvátországi Spartan sprint világbajnokság, amellyel kapcsolatban nincsenek komoly elvárásaim, mert nem ez az én távom. Azonban csodálatos helyszínen rendezik meg, tavaly már részt vettem rajta, s akkor eldöntöttem, hogy idén mindenképpen vissza szeretnék térni. A célom a tisztes helytállás, illetve az, hogy mindent beleadva érezem jól magam. Amennyiben ezek összejönnek, bárhogy is alakul a verseny, már maximálisan elégedett leszek.



Borítókép: Spartan Race