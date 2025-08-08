Bolla Bendegúz: Csalódottak vagyunk a döntetlen miatt

A kezdőcsapat mérkőzések óta állandó és eddig jól működik, vagyis egyrészt megtalálták azt a 11 embert, akikre Stöger számíthat, másrészt viszont ez változhat, mivel sűrű a program, tehát nyilván lesznek frissítések a jövőben, így mindenkinek készen kell állnia a játékra. A korábbi FTC-edző érkezését követően némileg változott a Rapid játéka, vannak időszakok, amikor védő létére ő egy kicsit feljebb játszik. Mint rávilágított: idő kell, hogy az újdonságok rögződjenek, de jó úton haladnak.

A Bécsben tavaly január óta futballozó hátvéd július végén győztes gólt szerzett a Wacker Innsbruck elleni Osztrák Kupa-meccsen, ezúttal pedig gólpasszt adott, mégis úgy vélekedett: neki is meg kell harcolnia a helyért, de igyekszik kihozni magából a legtöbbet. Egyrészt saját maga, másrészt a csapat, harmadrészt a válogatott miatt is. Bolla megjegyezte: klubcsapatában jól kell szerepelnie ahhoz, hogy a válogatottban ugyanúgy kezdőként kapjon helyet, ahogy idén és tavaly szinte mindig, mert ezt az utat szeretné folytatni. A nemzeti csapat szeptember 6-án Írországban lép pályára a világbajnoki selejtezősorozat első fordulójában.

„Nyilván ott van a fejemben, de azért most még próbálok a klubcsapatommal előttünk lévő meccsekre koncentrálni, aztán majd jöhet a válogatott. Nagyon várom már, hogy elkezdjük a selejtezőt, és nyilván mindenki nagy reményekkel várja, az egész ország, illetve a csapat is, de azért nem kell, hogy emiatt nyomás legyen a válogatotton” – szögezte le.

A Dundee United elleni visszavágót jövő csütörtökön rendezik Skóciában.

Keresztes Krisztián – aki Bollához hasonlóan végigjátszotta a csütörtöki összecsapást – úgy nyilatkozott: tudták, hogy nehéz lesz a mérkőzés, mert a Rapid rájuk fogja erőltetni az akaratát. „Úgy gondolom, mindent megtettünk, kétszer visszajöttünk a meccsbe, így elégedettek lehetünk, viszont a jövő héten vár még ránk egy kemény menet. Érezni lehetett a Rapid nyomását az utolsó percekben. Mindig nehéz, amikor végig védekezik a csapat, és az utolsó percekben jön egy gól, de szerencsére ez most les volt, így benne maradtunk a párharcban” – magyarázta.

A hátvéd rávilágított, hogy amikor ők birtokolták a labdát és pontosak voltak a passzaik, akkor rögtön helyzetbe kerültek, így ezt kell erőltetniük a visszavágón is. Keresztes volt a Dorog, az ETO FC Győr és a Nyíregyháza futballistája, 2023 decemberében még az NB II-ben játszott, majd tavaly szeptemberben mutatkozott be a magyar élvonalban, most pedig már egy skót első osztályú, nemzetközi kupaszereplő együttest erősít.

„Más a skót liga, nagyobb a tempó, fizikálisabb, többet futunk, és minőségben, tehát technikailag is mások a játékosok, eggyel magasabb szintet képviselnek. Nagyon jól érzem magam, nagyon befogadóak a helyiek és nyitottak az új dolgokra, megpróbálom ezt meghálálni nekik” – magyarázta.

A játékost a Nyíregyháza Spartacus a mostani idényre adta kölcsön a Dundee Unitednek, de kivásárlási opció is van a szerződésben. Keresztes szerint azért dolgozik, hogy a klub éljen az opciós jogával. Ami a skót bajnokságot illeti, a magyar légiós szerint a Dundee United próbál odaérni a felsőházba, ott pedig minél előrébb végezni. A skót élvonal rendkívül nehéz – elég csak a Celtic FC-re, vagy a Rangers FC-re gondolni –, de a csapatuk egyre jobban összeérik, és Keresztes szerint ott lehet az első hatban.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Rapid Wien (osztrák)–Dundee United (skót) 2–2