A Chelsea kikapott a visszavágón, de bejutott a Konferencialiga elődöntőjébe; Bolláék kiestek

A Fiorentina az odavágón aratott 2–1-es győzelme után magabiztosan várhatta a Celje elleni hazai találkozót, s esélyeshez méltóan az első félidő hajrájában meg is szerezte a vezetést: Rolando Mandragora a 37. percben volt eredményes ziccerben. Összesítésben már két gól volt a különbség a csapatok között, de a Celje nem adta fel. A fordulás után Aljosa Matko talált be közelről, bő tíz perccel később pedig Klemen Nemanic bólintott a firenzeiek kapujába bal oldali szöglet után. Sokáig azért nem kellett pánikolniuk a hazaiaknak, két perccel a második vendégtalálat után Moise Kean pazarul tekert tizennégy méterről a bal alsó sarokba – 2–2 után már nem volt ereje a Celjének kiharcolni a hosszabbítást, a Fiorentina 4–3-as összesítéssel bejutott az elődöntőbe.

A másik kora esti mérkőzésen jó darabig nem láthattak gólt a szurkolók, az utolsó negyedórában viszont három percen belül kettő is született: Cédric Bakambu góljára Darko Csurlinov válaszolt, így alakult ki az 1–1-es végeredmény a Celje és a Betis összecsapásán. Mivel a sevillaiak az első meccsen 2–0-ra nyertek, komolyabb izgalmak nélkül jutottak be a legjobb négybe.

A Chelsea háromgólos idegenbeli győzelme után valószínűleg nem a Legia Warszawa elleni találkozót várták a legizgatottabb állapotban a londoni drukkerek. A lengyelek becsületére szóljon, nem feltartott kezekkel futottak ki a Stamford Bridge-re, a 10. percben Tomás Pekhart tizenegyesgóljával meg is szerezték a vezetést. Az első félidő derekán Marc Cucurella tűnt fel a kapu előtt, öt méterről nem is hibázott. A spanyol védő nem sokkal később ismét betalált, de a bíró les miatt érvénytelenítette a gólt. A második félidő kezdete után néhány perccel Steve Kapuadi egy gyenge lövésbe tette bele a fejét, Jörgensen nem tudott időben reagálni. A lengyelek ezzel a góllal megnyerték a meccset, ám összességében a Chelsea így is tükörsimán bejutott az elődöntőbe.

Hiába szerzett egygólos előnyt az odavágón, rémálomszerűen kezdődött a Djurgarden elleni meccs a Rapid Wien számára, a 7. percben ugyanis emberhátrányba került. Az osztrákoknál eltiltás miatt nem léphetett pályára a magyar válogatott szélső védője, Bolla Bendegúz. A svédek a 42. percben büntetőből előnyhöz jutottak, de még a szünet előtt egyenlítettek a hazaiak. A vendégcsapat a 77. percben csak megszerezte a második gólt is, jöhetett hát a hosszabbítás. A tíz emberrel küzdő Rapid nem bírta az iramot, Tobias Gulliksen duplázott a hosszabbításban, így a svéd csapat játszhat majd a döntőért a Konferencialigában.

KONFERENCIALIGA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Real Betis (spanyol) 1–1 (Csurlinov 81., ill. Bakambu 78.)

Továbbjutott: a Real Betis, 3–1-es összesítéssel

Fiorentina (olasz)–Celje (szlovén) 2–2 (Mandragora 37., M. Kean 67., ill. Matko 54., Nemanic 65.)

Továbbjutott: a Fiorentina, 4–3-as összesítéssel

Chelsea (angol)–Legia Warszawa (lengyel) 1–2 (Cucurella 33., ill. Pekhart 10. – 11-esből, Kapuadi 53.)

Továbbjutott: a Chelsea, 4–2-es összesítéssel

Rapid Wien (osztrák)–Djurgarden (svéd) 1–4 – hosszabbítás után (Une 45+1. – öngól, ill. Danielson 42. – 11-esből, Koszugi 77., Gulliksen 93., 105.)

Kiállítva: Sangaré (7., Rapid), Raux-Yao (110., Rapid)

Továbbjutott: a Djurgarden, 4–2-es összesítéssel