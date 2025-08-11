Világjátékok: Törőcsik Zsófia világcsúccsal aranyérmes szabadtüdős búvárúszásban

A 37 éves sportoló 300 méterig jutott el, ezzel 16 méterrel javította meg az eddigi női rekordot.

„Még mondogatnom kell magamnak, hogy az első nő vagyok a földön, aki megérintette a 300 méteres falat, ez egy olyan mérföldkő, amit a férfiaknak is elég sok évbe tellett elérniük, csak nemrég sikerült nekik. A futam előtt nyugodtnak éreztem magam, ami ritka, a víz alatt végig beszéltem magamhoz, az utolsó húsz méteren már eléggé égett a combom, a háromszáz méterhez a szívem vitt be” – mondta az M1 aktuális csatornának Törőcsik Zsófia, aki vasárnap az uszony nélküli számban második volt.

Tájfutásban a Gárdonyi Csilla, Bujdosó Zoltán, Jónás Ferenc, Máramarosi Rita összetételű vegyes váltó a negyedik helyen végzett.

„Az időjárás szempontjából jobbak voltak most a körülmények, a pálya rendkívül trükkös volt, ez volt talán a legtechnikásabb sprintváltó, amelyet valaha futottam” – nyilatkozta Gárdonyi Csilla.

A 12. világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.

A magyar küldöttség eddig három arany-, öt ezüst- és négy bronzérmet nyert.

(MTI)