Szoboszlaival és Kerkezzel a kezdőben kapott ki a Liverpool; Michael Apelgren: Az alapszakasz elveszítése miatt nem lettünk bajnokok

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Rég előzött meg ekkora várakozás Magyarországon egy külföldi klubmérkőzést, soha korábban nem szerepelt ugyanis két magyar játékos egy élvonalbeli angol csapat színeiben olyan találkozón, amelyen jelentős trófeáért szálltak harcba a felek. Márpedig a 2025–2026-os angliai idénynyitón, a hagyományos Community Shielden a bajnok Liverpool kezdőjében Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is helyet kapott az FA-kupa-győztes Crystal Palace ellen. A 2–2 utáni tizenegyespárbaj szinte izgalmasabban alakult, mint maga a meccs. Kerkez ekkor már nem volt a pályán, Szoboszlai pedig a két liverpooli egyike volt, aki a kapuba talált, de ez kevés volt a kupasikerhez.

Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapatának vezetőedzője, Michael Apelgren tavaly nyáron kezdte el a munkát a férfi Bajnokok Ligája állandó résztvevőjénél, s a bemutatkozó évadában nem is okozott csalódást: Magyar Kupa-trófea, bajnoki ezüstérem és BL-negyeddöntő az eredménysora. A svéd szakember szerint két dolog nem sikerült az elmúlt kiírásban: Veszprémben nyerni és bejutni a BL négyes döntőjébe. „Amiben mindenképp változtatnunk kell, az a magyar bajnokság alapszakaszához való hozzáállásunk. Ha csak egy okot lehet megnevezni, hogy miért nem lettünk bajnokok, az az alapszakasz elveszítése volt” – mondta lapunknak.

Augusztus 17-én lesz százéves az idén tavasszal az alapításkori nevét is visszakapó Magyar Ökölvívók Szövetsége. Ebből az alkalomból a Hősök terén egész napos grandiózus gálával ünnepel a sportág – van is mit, tíz olimpiai, hat világ- és 29 Európa-bajnoki cím szegélyezi az útját. A csodás eredménylista mit sem érne a mellé társuló nevek nélkül, olyan legendák váltak minden túlzás nélkül népi, sőt nemzeti hőssé, mint Kocsis Antal, Énekes István, a háromszoros olimpiai bajnok Papp László, Kajdi János, Gedó György, a mai elnök Kovács István vagy éppen Erdei Zsolt. És a sor korántsem teljes. Történeti áttekintésünket Népsport mellékletünkben olvashatják el.

Öröm volt nézni a magyar férfi kosárlabda-válogatottat a hétvégén Észak-Macedónia ellen. A tét nagyságának megfelelő hozzáállással rukkolt ki Gasper Okorn csapata, aminek köszönhetően fölényes, 96–58-as diadalt aratott, és ha szombaton legyőzi Romániát, valószínűleg semmi sem menti meg attól, hogy továbbjusson a világbajnoki előselejtezőből. Szolnokon percnyi üresjárat nélkül robogtak a mieink, az egyik üde színfolt Meleg Gergő szereplése volt. Az NKA Universitas Pécs 25 éves erőcsatára mind a hat dobását értékesítette mezőnyből, 13 pontot szerzett, amihez hozzácsapott két gólpasszt és egy lepattanót. Mindez pazar ahhoz képest, hogy ez volt élete első tétmérkőzése a válogatottban.

Az Európai Úszószövetség a 2024–2025-ös pontokkal frissítette a kontinens vízilabdaklubjainak ranglistáját, amelyre a férfiaknál a legjobb 100, a nőknél egy híján 60 együttes került fel. Mindkét nemben hat-hat magyar csapatot találunk, méghozzá igencsak előkelő pozíciókban. Az urak rangsorát a Ferencváros vezeti, amely mindent megnyert az előző két évadban: 90 tétmérkőzéséből 88 alkalommal győztesen hagyta el a medencét, hét trófeát emelhetett a magasba. Október 8-án a rangsor első és harmadik helyezettje, az FTC és a Pro Recco csatázik az európai Szuperkupáért a Komjádi uszodában. A hölgyeknél három spanyol csapatot találunk a legjobb négyben. A rangsort a Rybanska Natasával erősítő Sabadell vezeti, a magyar bajnok FTC a hetedik.

