Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Vasárnapi sportműsor: Szoboszlaiék az angol Szuperkupáért játszanak; három NB I-es meccs

R. P.R. P.
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 23:50
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Vasárnap rendezik meg az angol Szuperkupa-mérkőzést. A Crystal Palace–Liverpool meccsen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is kezdő lehet a Poolban. A labdarúgó NB I-ben ZTE–ETO FC, Kisvárda–Puskás Akadémia, Újpest–Paks mérkőzést játszanak. Lesz még forduló az NB II-ben és az NB III-ban is.

AUGUSZTUS 10., VASÁRNAP

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
3. FORDULÓ
17.45: Zalaegerszeg–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II
3. FORDULÓ – élő eredménykövető
17.30: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n! 
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n! 
17.30: Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n! 
19.00: Budafoki MTE–FC Ajka – élőben az NSO-n! 
19.00: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n! 
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Karcagi SC – élőben az NSO-n! 
19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

NB III
3. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.30: Ózd-Sajóvölgye–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.30: Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II
17.30: Sényő FC-ZMB Building–Debreceni VSC II
17.30: Debreceni EAC–Tarpa SC
17.30: Gödöllői SK–FC Hatvan
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Putnok FC
17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II F4R
17.30: Eger SE–Füzesabony SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Újpest FC II
17.30: Balatonfüredi FC–FC Sopron
17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Puskás Akadémia FC II
17.30: Dorogi FC–Szombathelyi Haladás
17.30: Bicskei TC–Ikoba Beton Zsámbék
17.30: VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE
19.00: Gyirmót FC Győr–Budaörs
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Vasas FC II
11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Tiszaföldvár SE
16.00: Szegedi VSE–Martfűi LSE
17.30: III. kerületi TVE–Monor SE
17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC
17.30: ESMTK–Meton-FC Dabas SE
17.30: BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.30: Gyulai Termál FC–Dunaharaszti MTK
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Paksi FC II
11.00: MTK Budapest II–Pénzügyőr SE
17.30: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC
17.30: Majosi SE–Iváncsa KSE
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–FC Nagykanizsa
18.00: Dunaújváros FC–Érdi VSE
18.00: Pécsi MFC–Dombóvári FC
19.00: BFC Siófok–Greenplan Balatonlelle SE

ANGOL COMMUNITY SHIELD
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
17.30: Leicester City–Sheffield Wednesday (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
13.30: Hertha BSC–Karlsruhe (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG
1. FORDULÓ
21.30: Braga–Tondela (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AUTÓSPORT
13.15: német túraautó-bajnokság (DTM), Nürburgring, 2. futam (Tv: Match4)
20.30: NASCAR Cup Series, Watkins Glen (Tv: Arena4)

GOLF
18.00: PGA Tour, St. Jude Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR
13.30: Lengyel körverseny, 7. szakasz (Valter Attila) (Wieliczka–Wieliczka, 12.5 km) (Tv: Eurosport1)
16.45: Arctic Race of Norway, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

KETRECHARC
21.30: MMA, Hexagone MMA 32, Orange (Tv: Match4)

KÉZILABDA
NŐI U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTENEGRÓ
9.45: helyosztó (Tv: Sport1)
12.00: helyosztó (Tv: Sport1)
14.15: a 7. helyért, Magyarország–Franciaország
17.00: az 5. helyért (Tv: Sport1)
17.00: a 3. helyért (Tv: Sport1)
19.30: döntő (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA
WNBA
18.30: New York Liberty–Minnesota Lynx (Tv: Sport2)

LÓSPORT
14.00: lóverseny, galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu

RÖPLABDA
Női Európa-bajnoki selejtező, B-csoport, 6. (utolsó) játéknap
18.00: Magyarország–Dánia, Nyíregyháza

STRANDRÖPLABDA
Országos bajnokság, döntő (Tv: M4 Sport, M4Sport+, Duna World)
 9.00: 2. nap, Budapest Garden
15.00: női döntő 
16.00: férfi döntő

SZNÚKER
18.30: Szaúdi Masters (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: egyes, 2. forduló; nők, páros, 1. forduló
20.30 után: Stollár Fanny (magyar), Vu Fang-hszien (tajvani)–Peyton Stearns (amerikai), Markéta Vondrousová (cseh)

VITORLÁZÁS
15.30: Ocean Race Europe, 1. futam (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
  6.00: Hétvégi sportesemények, Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Az Aranylabda-díj jelöltjeiről és a labdarúgó NB I 3. fordulójáról
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A szombati labdarúgó NB I-es mérkőzések értékelése meccs végi interjúkkal. Hlavaty Tamás, a Vipers korábbi és a Ludwigsburg jelenlegi vezetőedzője arról, hogy csődközelbe került a Vipers után a Ludwigsburg is
  9.00: Tóth Anita, a Hungaroring Sport Zrt. sajtófőnöke a 40. Formula–1-es Magyar Nagydíjról
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Jó András
15.00: Úszás, vendég: Sós Csaba szövetségi kapitány, ism.
16.00: Labdarúgás, élő helyszíni tudósítás a Crystal Palace–Liverpool angol Community Shield-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf. Röplabda, interjúk a női és férfi Eb-selejtezőről. Világjátékok Csengtuban
17.00: Labdarúgás, NB I szombati játéknapjának összefoglalója
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Kisvárda–Puskás Akadémia és ZTE–Győr NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Olasz Gergő.  Szakértő: Bene Ferenc 
18.00: Röplabda, élő közvetítés a Magyarország–Dánia női Eb-selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt 
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Újpest–Paks NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László 
22.30: Sportvilág

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Szombati sportműsor: fontos selejtezőt játszik a kosár- és a röplabda-válogatott

Minden más foci
2025.08.08. 23:43

Pénteki sportműsor: Kazincbarcika–DVSC az NB I-ben

Minden más foci
2025.08.07. 23:17

Csütörtöki sportműsor: pályán az ETO FC és a Paks a Konferencialigában

Minden más foci
2025.08.06. 23:48

Szerdai sportműsor: folytatódnak a BL-selejtezők, pályán az FTC is

Minden más foci
2025.08.05. 23:35

Keddi sportműsor: BL, El, Kl és lengyel kör

Minden más foci
2025.08.04. 23:27

Heti program: az FTC a BL-, a Paks és az ETO FC a Kl-selejtezőben szerepel

Minden más foci
2025.08.04. 10:08

Hétfői sportműsor: Kecskemét–Vasas és dupla Liverpool–Bilbao

Minden más foci
2025.08.04. 00:06

Vasárnapi sportműsor: Magyar Nagydíj; záró nap a vizes vb-n

Minden más foci
2025.08.02. 22:51
Ezek is érdekelhetik