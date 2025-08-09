Vasárnapi sportműsor: Szoboszlaiék az angol Szuperkupáért játszanak; három NB I-es meccs

AUGUSZTUS 10., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
3. FORDULÓ
17.45: Zalaegerszeg–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
3. FORDULÓ – élő eredménykövető
17.30: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
17.30: Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
19.00: Budafoki MTE–FC Ajka – élőben az NSO-n!
19.00: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
NB III
3. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.30: Ózd-Sajóvölgye–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.30: Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II
17.30: Sényő FC-ZMB Building–Debreceni VSC II
17.30: Debreceni EAC–Tarpa SC
17.30: Gödöllői SK–FC Hatvan
17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Putnok FC
17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II F4R
17.30: Eger SE–Füzesabony SC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Újpest FC II
17.30: Balatonfüredi FC–FC Sopron
17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Puskás Akadémia FC II
17.30: Dorogi FC–Szombathelyi Haladás
17.30: Bicskei TC–Ikoba Beton Zsámbék
17.30: VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE
19.00: Gyirmót FC Győr–Budaörs
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Vasas FC II
11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Tiszaföldvár SE
16.00: Szegedi VSE–Martfűi LSE
17.30: III. kerületi TVE–Monor SE
17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC
17.30: ESMTK–Meton-FC Dabas SE
17.30: BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.30: Gyulai Termál FC–Dunaharaszti MTK
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Ferencvárosi TC II–Paksi FC II
11.00: MTK Budapest II–Pénzügyőr SE
17.30: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC
17.30: Majosi SE–Iváncsa KSE
17.30: Kaposvári Rákóczi FC–FC Nagykanizsa
18.00: Dunaújváros FC–Érdi VSE
18.00: Pécsi MFC–Dombóvári FC
19.00: BFC Siófok–Greenplan Balatonlelle SE
ANGOL COMMUNITY SHIELD
16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
17.30: Leicester City–Sheffield Wednesday (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
2. FORDULÓ
13.30: Hertha BSC–Karlsruhe (Tv: Arena4)
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
1. FORDULÓ
21.30: Braga–Tondela (Tv: Sport2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
13.15: német túraautó-bajnokság (DTM), Nürburgring, 2. futam (Tv: Match4)
20.30: NASCAR Cup Series, Watkins Glen (Tv: Arena4)
GOLF
18.00: PGA Tour, St. Jude Championship (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
13.30: Lengyel körverseny, 7. szakasz (Valter Attila) (Wieliczka–Wieliczka, 12.5 km) (Tv: Eurosport1)
16.45: Arctic Race of Norway, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
KETRECHARC
21.30: MMA, Hexagone MMA 32, Orange (Tv: Match4)
KÉZILABDA
NŐI U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTENEGRÓ
9.45: helyosztó (Tv: Sport1)
12.00: helyosztó (Tv: Sport1)
14.15: a 7. helyért, Magyarország–Franciaország
17.00: az 5. helyért (Tv: Sport1)
17.00: a 3. helyért (Tv: Sport1)
19.30: döntő (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
WNBA
18.30: New York Liberty–Minnesota Lynx (Tv: Sport2)
LÓSPORT
14.00: lóverseny, galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MULTISPORT
Világjátékok, Csengtu
RÖPLABDA
Női Európa-bajnoki selejtező, B-csoport, 6. (utolsó) játéknap
18.00: Magyarország–Dánia, Nyíregyháza
STRANDRÖPLABDA
Országos bajnokság, döntő (Tv: M4 Sport, M4Sport+, Duna World)
9.00: 2. nap, Budapest Garden
15.00: női döntő
16.00: férfi döntő
SZNÚKER
18.30: Szaúdi Masters (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
17.00: egyes, 2. forduló; nők, páros, 1. forduló
20.30 után: Stollár Fanny (magyar), Vu Fang-hszien (tajvani)–Peyton Stearns (amerikai), Markéta Vondrousová (cseh)
VITORLÁZÁS
15.30: Ocean Race Europe, 1. futam (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: Hétvégi sportesemények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Az Aranylabda-díj jelöltjeiről és a labdarúgó NB I 3. fordulójáról
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A szombati labdarúgó NB I-es mérkőzések értékelése meccs végi interjúkkal. Hlavaty Tamás, a Vipers korábbi és a Ludwigsburg jelenlegi vezetőedzője arról, hogy csődközelbe került a Vipers után a Ludwigsburg is
9.00: Tóth Anita, a Hungaroring Sport Zrt. sajtófőnöke a 40. Formula–1-es Magyar Nagydíjról
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Jó András
15.00: Úszás, vendég: Sós Csaba szövetségi kapitány, ism.
16.00: Labdarúgás, élő helyszíni tudósítás a Crystal Palace–Liverpool angol Community Shield-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf. Röplabda, interjúk a női és férfi Eb-selejtezőről. Világjátékok Csengtuban
17.00: Labdarúgás, NB I szombati játéknapjának összefoglalója
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Kisvárda–Puskás Akadémia és ZTE–Győr NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc
18.00: Röplabda, élő közvetítés a Magyarország–Dánia női Eb-selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Újpest–Paks NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág