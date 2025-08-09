Vasárnapi sportműsor: Szoboszlaiék az angol Szuperkupáért játszanak; három NB I-es meccs

AUGUSZTUS 10., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

3. FORDULÓ

17.45: Zalaegerszeg–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

20.00: Újpest FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

3. FORDULÓ – élő eredménykövető

17.30: Videoton FC Fehérvár–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.30: Mezőkövesd Zsóry FC–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

17.30: Szentlőrinc–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

19.00: Budafoki MTE–FC Ajka – élőben az NSO-n!

19.00: BVSC-Zugló–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

NB III

3. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.30: Ózd-Sajóvölgye–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.30: Tiszafüredi VSE–Kisvárda Master Good II

17.30: Sényő FC-ZMB Building–Debreceni VSC II

17.30: Debreceni EAC–Tarpa SC

17.30: Gödöllői SK–FC Hatvan

17.30: Bacsó Beton-Cigánd SE–Putnok FC

17.30: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II F4R

17.30: Eger SE–Füzesabony SC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Újpest FC II

17.30: Balatonfüredi FC–FC Sopron

17.30: Opus Tigáz Tatabánya–Puskás Akadémia FC II

17.30: Dorogi FC–Szombathelyi Haladás

17.30: Bicskei TC–Ikoba Beton Zsámbék

17.30: VSC 2015 Veszprém–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

17.30: Credobus Mosonmagyaróvár–Komárom VSE

19.00: Gyirmót FC Győr–Budaörs

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Vasas FC II

11.00: Békéscsaba 1912 Előre II–Tiszaföldvár SE

16.00: Szegedi VSE–Martfűi LSE

17.30: III. kerületi TVE–Monor SE

17.30: Hódmezővásárhelyi FC–Csepel SC

17.30: ESMTK–Meton-FC Dabas SE

17.30: BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.30: Gyulai Termál FC–Dunaharaszti MTK

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Ferencvárosi TC II–Paksi FC II

11.00: MTK Budapest II–Pénzügyőr SE

17.30: Szekszárdi UFC–PTE-PEAC

17.30: Majosi SE–Iváncsa KSE

17.30: Kaposvári Rákóczi FC–FC Nagykanizsa

18.00: Dunaújváros FC–Érdi VSE

18.00: Pécsi MFC–Dombóvári FC

19.00: BFC Siófok–Greenplan Balatonlelle SE

ANGOL COMMUNITY SHIELD

16.00: Crystal Palace–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

17.30: Leicester City–Sheffield Wednesday (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

2. FORDULÓ

13.30: Hertha BSC–Karlsruhe (Tv: Arena4)

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

1. FORDULÓ

21.30: Braga–Tondela (Tv: Sport2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

13.15: német túraautó-bajnokság (DTM), Nürburgring, 2. futam (Tv: Match4)

20.30: NASCAR Cup Series, Watkins Glen (Tv: Arena4)

GOLF

18.00: PGA Tour, St. Jude Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

13.30: Lengyel körverseny, 7. szakasz (Valter Attila) (Wieliczka–Wieliczka, 12.5 km) (Tv: Eurosport1)

16.45: Arctic Race of Norway, férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

KETRECHARC

21.30: MMA, Hexagone MMA 32, Orange (Tv: Match4)

KÉZILABDA

NŐI U17-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG, MONTENEGRÓ

9.45: helyosztó (Tv: Sport1)

12.00: helyosztó (Tv: Sport1)

14.15: a 7. helyért, Magyarország–Franciaország

17.00: az 5. helyért (Tv: Sport1)

17.00: a 3. helyért (Tv: Sport1)

19.30: döntő (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

WNBA

18.30: New York Liberty–Minnesota Lynx (Tv: Sport2)

LÓSPORT

14.00: lóverseny, galoppfutamok, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MULTISPORT

Világjátékok, Csengtu

RÖPLABDA

Női Európa-bajnoki selejtező, B-csoport, 6. (utolsó) játéknap

18.00: Magyarország–Dánia, Nyíregyháza

STRANDRÖPLABDA

Országos bajnokság, döntő (Tv: M4 Sport, M4Sport+, Duna World)

9.00: 2. nap, Budapest Garden

15.00: női döntő

16.00: férfi döntő

SZNÚKER

18.30: Szaúdi Masters (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

17.00: egyes, 2. forduló; nők, páros, 1. forduló

20.30 után: Stollár Fanny (magyar), Vu Fang-hszien (tajvani)–Peyton Stearns (amerikai), Markéta Vondrousová (cseh)

VITORLÁZÁS

15.30: Ocean Race Europe, 1. futam (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Kovács Erika, Szabó Szilvia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Hétvégi sportesemények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Az Aranylabda-díj jelöltjeiről és a labdarúgó NB I 3. fordulójáról

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A szombati labdarúgó NB I-es mérkőzések értékelése meccs végi interjúkkal. Hlavaty Tamás, a Vipers korábbi és a Ludwigsburg jelenlegi vezetőedzője arról, hogy csődközelbe került a Vipers után a Ludwigsburg is

9.00: Tóth Anita, a Hungaroring Sport Zrt. sajtófőnöke a 40. Formula–1-es Magyar Nagydíjról

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Jó András

15.00: Úszás, vendég: Sós Csaba szövetségi kapitány, ism.

16.00: Labdarúgás, élő helyszíni tudósítás a Crystal Palace–Liverpool angol Community Shield-mérkőzésről. Kommentátor: Szalai Kristóf. Röplabda, interjúk a női és férfi Eb-selejtezőről. Világjátékok Csengtuban

17.00: Labdarúgás, NB I szombati játéknapjának összefoglalója

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Kisvárda–Puskás Akadémia és ZTE–Győr NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs és Olasz Gergő. Szakértő: Bene Ferenc

18.00: Röplabda, élő közvetítés a Magyarország–Dánia női Eb-selejtezőről. Kommentátor: Virányi Zsolt

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés az Újpest–Paks NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág