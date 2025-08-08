Sportrádió

Újabb keresztszalag-szakadás, ezúttal a Chelsea kulcsembere dőlt ki

2025.08.08. 10:24
Ez volt az a bizonyos edzés... (Fotó: Getty Images)
Súlyos térdsérülés miatt hosszú kihagyás vár Levi Colwillra, a Chelsea fiatal védőjére. A 22 éves angol játékosnak az elülső keresztszalagja (ACL) szakadt el a klubvilágbajnokság utáni első edzésen, és azóta már meg is műtötték.

Az ilyen jellegű sérülések általában hat-tíz hónapos kényszerpihenőt jelentenek, így Levi Colwill várhatóan az idény jelentős részét kénytelen lesz kihagyni.

Az előző kiírásban Colwill kulcsjátékosnak számított a Chelsea-ben: a Premier League-ben 38 mérkőzésből 35 alkalommal volt kezdő. Emellett fontos szerepet játszott csereként a Konferencialiga döntőjében és a klubvilágbajnokságon is, ahol a klub megszerezte első két komoly trófeáját az új tulajdonosi kör irányítása alatt.


A londoniak vezetőedzője, Enzo Maresca a Bayer Leverkusen és az AC Milan elleni felkészülési mérkőzések előtt tartott sajtótájékoztatón beszélt Colwill kieséséről, illetve az esetleges pótlásról:

Ez attól függ, hogyan alakul a helyzet, meglátjuk, hogy szükség lesz-e új védőre. Mindannyian tudjuk, mennyire fontos szerepet játszott Levi a játékunkban. Tegnap beszéltem vele, és elmondtam neki, hogy amit tavaly elértünk, abban neki is óriási szerepe volt.

Colwill kiesésével a Chelsea védelmében Jorrel Hato, Tosin Adarabioyo, Benoit Badiashile, Trevoh Chalobah és Josh Acheampong jelenthet alternatívát.

