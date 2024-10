Öt perc alatt darálta be a Fiorentina a TNS-t, Koppenhágában nyert a Jagiellonia

Bő egy órán keresztül tartotta magát Firenzében a walesi aranyérems The New Saints, de ezt követően kevesebb mint öt perc alatt lerendezték a meccset a violák: előbb Yacine Adli, majd Moise Kean is betalált, s ez elégnek bizonyult a hazai sikerhez. 2–0

Pantelisz Hacidiakosz már 12. percben megszerezte a vezetést a komoly fölényben játszó Köbenhavnnak, de a fordulás után szinte a semmiből egyenlített a lengyel aranyérmes Afimico Pululu révén. A dánok a továbbiakban is domináns játékot mutattak, de a győztes gólt nem ők szereték, hanem a Jagiellonia: Darko Csurlinov több szerencsés csúsztatás után került szembe a hazai kapussal, s beverte a három pontot érő ziccert. 1–2

Nem borult a papírforma Luganóban, ahol a hazai együttes a mérkőzés első 70 percében folyamatos nyomás alatt tartotta a HJK-t, s ez idő alatt két gólt is szerzett. A hajrában a finnek játéka is feljavult, de a gólszerzéshez ez nem bizonyult elegendőnek – olyannyira nem, hogy a Lugano részéről még egy harmadik gólra is futotta. 3–0

Az újoncok rangadóját rendezték Kisinyovban, ahol a moldovai aranyérmes Petrocub és a ciprusi Pafosz is először lépett pályára valamelyik európai kupasorozat főtábláján. A hazaiak Teodor Lungu tizenegyesével szerezték meg a vezetést a 26., percben de a Pafosz két gyors góllal a maga javára fordította a mérkőzés állását még a szünet előtt. A fordulás után további két gólt szerzett a ciprusi együttes, amely így győzelemmel mutatkozott be az európai kupaporondon – már ami a főtáblát illeti. 1–4

A két félidő elején estek a gólok Banja Lukában, ahol már a 11. percben előnybe került a Panathinaikosz – Anasztasziosz Bakaszetasz volt eredményes. Djordje Deszpotovics az 50. percben egalizált, s mint később kiderült, a szerb légiós állította be az 1–1-es végeredményt.

Az egyértelmű minőségbeli különbség nyomán „sündisznó”-taktikára rendezkedett be a Shamrock Rovers az APOEL ellen, s így sokáig tartani tudta a gólnélküli döntetlent. Farrugia 50. percben kiállítása tovább fokozta a nyomást az íreken, s nyolc perccel az esetet követően Konsztantinosz Laifisz szerzett vezetést a vendégeknek. Az APOEL hívei a gól- és emberelőny birtokában már a győzelmet ünnepelték, amikor a ráadás perceiben jött Dylan Watts, s egy szöglet utáni fejessel általános meglepetésre pontot mentett a zöld-fehéreknek. 1–1

Nem bírt egymással a LASK és a Djurgarden. Az osztrák együttes Berisha és Flecker góljaival 49 perc alatt tett szert kétgólos előnyre, de a svédek kevesebb, mint tíz perc alatt (többek között az ex-ferencvárosi Tokmacnak köszönhetően) ledolgozták hátrányukat, s végül egy ponttal távoztak Linzből. 2–2

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Chelsea (angol)–Gent (belga) 4–2 (Veiga 12., Neto 46., Nkunku 63., Dewsbury-Hall 70. ill. Vatanabe 50., Gandelman 90.)

FC Köbenhavn (dán)–Jagiellonia (lengyel) 1–2 (Hacidiakosz 12., ill. Pululu 51., Csurlinov 90+7.)

Fiorentina (olasz)–The New Saints (walesi) 2–0 (Adli 65., Kean 69.)

LASK (osztrák)–Djurgarden (svéd) 2–2 (Berisha 26., Flecker 49., ill. Priske 57., Tokmac 65.)

Shamrock Rovers (ír)–APOEL (ciprusi) 1–1 (Watts 90+2., ill. Laifisz 58.)

Kiállítva: Farrugia (Shamrock Rovers, 50.)

Lugano (svájci)–HJK Helsinki (finn) 3–0 (Papadopulosz 34., Marques 56., D. Correia 90+1.)

Petrocub (moldovai)–Pafosz (ciprusi) 1–4 (Lungu 26. – 11-esből, ill. J. Correia 33., 52., Jajá 37., Name 82.)

Borac Banja Luka (bosnyák)–Panathinaikosz (görög) 1–1 (Deszpotovics 50., ill. Bakaszetasz 11.)

Korábban

Molde (norvég)–Larne (északír) 3–0 (Eikrem 51., Brynhildsen 78., Ihler 90+5.)

Kiállítva: McKendry (Larne, 90.)

Legia Warszawa (lengyel)–Real Betis (spanyol) 1–0 (Kapuadi 23.)

Heidenheim (német)–Olimpija Ljubljana (szlovén) 2–1 (Beck 6., Wanner 83., ill. Blanco 77.)

Omonia (ciprusi)–Víkingur (izlandi) 4–0 (Coulibaly 51., Kakullisz 81., 90., Mubarak 86.)

Asztana (kazah)–Topolya (szerb) 1–0 (Kazukolovas 15.)

Cercle Bruges (belga)–St. Gallen (svájci) 6–2 (Minda 3., Denkey 25., 43., 54. – 11-esből, Magnee 63., 68., ill. Csoboth 58., Mambimbi 81.)

Dinamo Minszk (fehérorosz)–Hearts (skót) 1–2 (Alfred 21., ill. Politevics 37. – öngól, Dhanda 90+4.)

Noah (örmény)–Mladá Boleslav (cseh) 2–0 (Aiás 58., Pinson 76.)

Szerdán játszották

Istanbul Basaksehir (török)–Rapid Wien (osztrák) 1–2 (Piatek 45+2., ill. Schaub 43., 46.)

Vitória (portugál)–Celje (szlovén) 3–1 (Samu 7., Gustavo 36., Tiago Silva 62., ill. Matko 90+2.)

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA M Gy D V L-K Gk P 1. Cercle Brugge 1 1 – – 6–2 +4 3 2. Omonia 1 1 – – 4–0 +4 3 3. Pafosz 1 1 – – 4–1 +3 3 4. Lugano 1 1 – – 3–0 +3 3 5. Molde 1 1 – – 3–0 +3 3 6. Chelsea 1 1 – – 4–2 +2 3 7. Vitória Guimaraes 1 1 – – 3–1 +2 3 8. Fiorentina 1 1 – – 2–0 +2 3 9. Noah 1 1 – – 2–0 +2 3 10. Hearts 1 1 – – 2–1 +1 3 11. Rapid Wien 1 1 – – 2–1 +1 3 12. Jagiellonia Bialystok 1 1 – – 2–1 +1 3 13. Heidenheim 1 1 – – 2–1 +1 3 14. Asztana 1 1 – – 1–0 +1 3 15. Legia Warszawa 1 1 – – 1–0 +1 3 16. Djurgarden 1 – 1 – 2–2 0 1 17. LASK 1 – 1 – 2–2 0 1 18. APOEL 1 – 1 – 1–1 0 1 19. Panathinaikosz 1 – 1 – 1–1 0 1 20. Shamrock Rovers 1 – 1 – 1–1 0 1 21. Borac Banja Luka 1 – 1 – 1–1 0 1 22. Olimpija Ljubljana 1 – – 1 1–2 –1 0 23. Basaksehir 1 – – 1 1–2 –1 0 24. FC Köbenhavn 1 – – 1 1–2 –1 0 25. Dinamo Minszk 1 – – 1 1–2 –1 0 26. Topolya SC 1 – – 1 0–1 –1 0 27. Real Betis 1 – – 1 0–1 –1 0 28. Gent 1 – – 1 2–4 –2 0 29. Celje 1 – – 1 1–3 –2 0 30. Mlada Boleslav 1 – – 1 0–2 –2 0 31. The New Saints 1 – – 1 0–2 –2 0 32. Petrocub 1 – – 1 1–4 –3 0 33. HJK Helsinki 1 – – 1 0–3 –3 0 34. Larne 1 – – 1 0–3 –3 0 35. St. Gallen 1 – – 1 2–6 –4 0 36. Vikingur Reykjavík 1 – – 1 0–4 –4 0