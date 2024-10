Három kapufát lőtt, egy góllal kikapott a Topolya az Asztana otthonában

KONFERENCIALIGA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

Asztana (kazah)–Topolya (szerb) 1–0 (1–0)

Almati, Ortalik Stadion, 2000 néző. V: O. Reitala (finn)

Asztana: Condric – Kazukolovas, Marocskin, Amanovics – Bartolec, Gripshi (Kuat, 84.), Ebong, Vorogovszkij – Tomasov (Asztanov, 90+1.), Charles Geoffrey (Karimov, 72.), Ousmane Camara (Ahanou, 90+1.). Vezetőedző: Grigorij Babajan

Topolya: V. Ilics – Sztevanovics, Djordejvics – N. Petrovics, Radin, Sz. Jovanovics – Sztanics, Djakovac (Mboungou, 69.) – A. Csirkovics (Lazetics, 84.), Pantovics, Banjac (Sós, 78.). Vezetőedző: Jovan Damjanovics.

Gólszerző: Kazukolovas (15.)

Egy vendéglehetőséggel kezdődött a találkozó: a Topolya a középkezdés után azonnal támadásban lendült, s a baloldali beadást Mihajlo Banjac rosszul találta el, de így lett jó Petar Sztanicsnak, aki hat méterről fejelt, de mivel nem volt erő a fejesben, így a labda a hazai kapusé lett.

Pár perccel később Milan Radin kapott egy labdát szemben a kapuval, de mivel a bal lábára érkezett a passz, így lövés helyett az átadást választotta, s odalett a kínálkozó lehetőség. A 9. percben a hazaiak is jelezték, hogy a pályán vannak, ugyanis egy jobboldali beadást Charles lőtt öt méterről a rövid sarok mellé.

Négy perccel később Banjac adott haza úgy, ahogy a nagykönyvben meg van írva ó, hogy így nem szabad: a labda erős is volt és fel is pattant Veljko Ilics előtt, aki nem is tudta megszelídíteni, de Charles húsz méterről kapu fölé emelt. Az Asztana a 15. percben szerezte meg a vezetést, amikor egy baloldali szöglet után elaludtak a TSC védői, s Kazukolovas pedig hat méterről az üres kapuba fejelte a megcsúsztatott labdát.

A 27. percben Ilics bravúrral védte Tomasov lövését, a kipattanó azonban pontosan Camara elé került, aki a vendégek szerencséjére, 13 méterről senkitől se zavartatva a bal kapufa mellé gurított. Fél óra telt el a találkozóból, amikor Milos Pantovics egy szólóakció során betört a tizenhatosba, s 14 méterről a felső lécre csavart. Egy perccel később ugyancsak Pantovics került gólhelyzetbe, de ezúttal kapu mellé lőtt, ugyanúgy, ahogy tette azt nem sokkal utána Banjac is. Az első játékrész hajrájában sorjáztak a TSC lehetőségek, amelyek közül a legnagyobbat Ifet Djakovac hagyta ki, aki – Pantovicshoz hasonlóan szintén – mintegy 28 méterről a felső lécet találta telibe.



A második félidő elején is folytatódott a TSC pechszériája, hiszen ezúttal Alekszandar Csirkovics találta el a felső lécet, igaz utána nem sok kellett, hogy a hazaiak kétgólos előnyre tegyenek szert: Bartolec jobb oldali beadását Gripshi a kapusba lőtte, a kipattanó Camara elé került, aki másodszor is kihagyta az ajtó-ablak lehetőséget, ezúttal nem mellé, hanem fölé lőtt.

A hazaiak főleg a védekezéssel törődtek, a Topolya pedig hiába igyekezett, nem tudta gólra váltani a mezőnyfölényét. A hajrában még volt egy lehetősége a TSC-nek, de Sztanics 18 méteres szabadrúgását a hazai kapus magabiztosan fogta.



A TSC legközelebb vasárnap lép pályára, amikor saját közönsége előtt fogadja az ubi Jedinsztvót a szerb Szuperliga 11. fordulójában. A Konferencialigában az észak-bácskai együttes október 24-én a Legia Warszawát látja vendégül.