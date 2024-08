Bognár György: Éles meccs lesz, gólt kell lőnünk!

Kevesen számítottak rá (volt egyáltalán valaki…?), hogy a Paksi FC az AEK Larnaca elleni Konferencialiga-párharc első meccsén nem csupán borítja a papírformát, hanem három góllal megveri esélyesebbnek tartott riválisát – most már csalódást jelentene, ha nem lenne ott a selejtező következő körében. A csapat már kedd este megérkezett Ciprusra, szerda délután a találkozó helyszínén edzett, csütörtökön magyar idő szerint hat órától pedig következik a mérkőzés, amely rengeteg buktatót tartogathat.

„Most is ugyanazt érzem, amit az első mérkőzés után mondtam, vagyis hogy nincs lefutva a továbbjutás, mégpedig azért, mert az ellenfél játékosai nagyon jó képességűek, jobb futballra képesek, mint amit a múlt héten láttunk tőlük – mondta el Bognár György, a paksiak vezetőedzője. – Az ellenfél keretének első tizenöt játékosa között nem találni ciprusit, és mert nem várhatnak, biztosan igyekeznek nyomás alá helyezni bennünket. A jobbszélsőjük már Pakson is sok problémát okozott, s biztosra veszem, a másik oldalon nem Gyurcsó Ádám kezd, hanem a brazil Santos, rájuk különösen figyelni kell. A szélső védőik bátran jönnek előre, fontos lesz, ilyenkor milyen megoldást találunk a kettő a kettő elleni játékra.”

A szakembernek problémát jelent, hogy eltiltás miatt nem számíthat a védelem vezérére, Kinyik Ákosra, de azzal is tisztában van, nem ezen a meccsen kell kísérletezni.

„A felkészülés idején Kinyik Ákos pozíciójában kipróbáltuk Vas Gábort is, a képességei alkalmassá teszik erre, de az is biztos, hogy nem ezen a mérkőzésen kell próbálkozni… – folytatta a szakember. – Nagyon éles találkozóra számítok, sokat jelentene, ha legalább egy gólt tudnánk szerezni. Pakson jól teljesítettünk, de a tegnapból nem lehet megélni, idegenben is jól kell futballozni, muszáj megújulni. Ebben a mérkőzésben az is benne van, hogy fordít az ellenfél, de van annyira jó a csapatunk, hogy kiharcolja a továbbjutást. Nagy csalódás lenne, ha nem így történne.”

Böde Dániel (jobbra) szerint fontos, hogy ne hagyjanak ki védekezésben (Fotó: Koncz Márton)

Böde Dániel: Innen már nagy csalódás lenne a kiesés

– Alig kezdődött el az idény, s van már gólja a nemzetközi porondon és a bajnokságban is.

– Mit mondjak erre? Örülök neki, jó lenne így folytatni − válaszolta Böde Dániel, a paksiak 37 éves csatára. − Ugyanakkor a lényeg mindig a csapat szereplése, az eredményei. Ha jól alakul minden, és még be is találok, az csak még szebbé teszi a történetet.

– Ciprusról milyen élményei vannak?

– Nem emlékszem, hogy előzőleg valaha játszottam volna ciprusi csapat ellen.

– Amikor kiderült, hogy a Konferencialigába átkerülve a Larnaca lesz az ellenfél, sokan úgy voltak vele, az első, hazai meccsen a döntetlen sem rossz eredmény. Ha akkor valaki azt mondja, háromgólos előnnyel mehetnek a visszavágóra, elhiszi?

– Azonnal megkérdeztem volna az illetőtől, hol kell aláírni. Hogy ekkora különbséggel nyertünk, meglepetés, de azzal is tisztában vagyunk, egy pillanatra sem dőlhetünk hátra. Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk, az első pillanattól megfelelő koncentrációra lesz szükség, fontos lenne, hogy ne kerüljünk hátrányba a meccs elején. Biztos vagyok benne, az AEK nekünk esik, próbál folyamatosan nyomás alá helyezni minket, fontos lesz, hogy egy pillanatra se hagyjunk ki védekezésben.

– Biztos, hogy a ciprusi csapat ekkora hátrány ellenére sem adja fel, de azért feltételezzük, nagy csalódást jelentene, ha elúszna a továbbjutás.

– Egyértelmű, hogy csalódottak lennénk.