Kl-selejtező: megfordította párharcát a Pjunik, a hosszabbításban lőtt három gólt a Flora Tallinn

A Drita az idegenbeli siker után otthon is nyert, így kettős győzelemmel búcsúztatta a Breidablikot (1–0). A Flora Tallinn vendégként gól nélküli döntetlent játszott, majd hazai pályán 2–2-re végződött a rendes játékidő – az észtektől egy játékost kiállítottak a 48. percben. A tallinni csapat a hosszabbítás elején kétszer betalált, majd a Virtus tizenegyest hibázott, és az utolsó percben az újabb észt találat feltette az i-re a pontot (5–2).

A Pjunik az odavágón 2–1-re kikapott a Sztrugától, de a második találkozó első félidejében két gólt szerzett, ám a szünet előtt kapott is egyet. Sokáig úgy tűnt, hosszabbítás jöhet, ám a 96. percben Mihail Kovalenko betalált, így továbbjutottak az örmények (3–1). A Hamrun Spartans a párharc első meccsének 0–0-ja után fogadta a Ballkanit, azonban nem a hazaiak, hanem az idegenben játszók örülhetettek, mivel a második félidőben két vendéggól meghozta a koszovói továbbjutást (0–2). A Decsics Grúziában 2–0-ra győzött, így otthoni környezetben a gól nélküli döntetlennel is megelégedett, ez is elég volt neki ahhoz, hogy búcsúztassa a Dinamo Batumit (0–0).

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Drita (koszovói)–Breidablik (izlandi) 1–0

Továbbjutott: a Drita, 3–1-es összesítéssel

Flora Tallinn (észt)–Virtus (San Marinó-i) 5–2 – h. u.

Továbbjutott: a Flora, 5–2-es összesítéssel

Pjunik (örmény)–Sztruga (északmacedón) 3–1

Továbbjutott: a Pjunik, 4–3-as összesítéssel

Hamrun Spartans (máltai)–Ballkani (koszovói) 0–2

Továbbjutott: a Ballkani, 2–0-s összesítéssel

Decsics (montenegrói)–Dinamo Batumi (grúz) 0–0

Továbbjutott: a Decsics, 2–0-s összesítéssel