Dévay Márk és Kropkó Márta volt a legjobb magyar a francia riviérán

A viadal eredményközlő oldala szerint az 56 fős férfi mezőnyben Dévay 52:35 perc alatt teljesítette a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból álló távot, ezzel a 21. pozícióban végzett. A többi magyar induló közül Kropkó Márton Dévayval azonos idővel a 22. helyen zárt, míg Kovács Gyula a 41., Hóbor Zalán pedig a 48. lett.

A nőknél Kropkó Márta 58:19 perces idővel ért célba szintén a 21. helyen, míg a 40 fős mezőny másik magyar résztvevője, Sarcia Borbála a 34. helyen végzett.

A férfiaknál az ausztrál Matthew Hauser (50:53 perc), a nőknél pedig a hazai közönség előtt szereplő, tavaly Párizsban olimpiai bajnok Cassandre Beaugrand (56:43 perc) diadalmaskodott a vb-futamon.

A versenysorozat szeptember közepén folytatódik a csehországi Karlovy Varyban.

TRIATLON

Vb-sorozat, 5. forduló, Saint-Raphael

Férfiak

1. Matthew Hauser (ausztrál) 50:53 perc

2. Vasco Vilaca (portugál) 50:57

3. Miguel Hidalgo (brazil) 51:20

…21. Dévay Márk 52:35

22. Kropkó Márton 52:35

…41. Kovács Gyula 53:52

…48. Hóbor Zalán 55:30

Nők

1. Cassandre Beaugrand (francia) 56:43 perc

2. Jeanne Lehair (luxemburgi) 56:49

3. Leonie Periault (francia) 57:00

…21. Kropkó Márta 58:19

…34. Sarcia Borbála 1:02:05 óra