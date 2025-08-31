Nemzeti Sportrádió

Dévay Márk és Kropkó Márta volt a legjobb magyar a francia riviérán

2025.08.31. 20:05
Dévay Márk (Fotó: Facebook/Magyar Triatlon Szövetség)
A férfiaknál Dévay Márk, a nőknél pedig Kropkó Márta érte el a magyar indulók közül a legjobb helyezést a triatlon világbajnoki sorozat idei ötödik fordulóján, a francia riviérán elhelyezkedő Saint-Raphaelben.

 

A viadal eredményközlő oldala szerint az 56 fős férfi mezőnyben Dévay 52:35 perc alatt teljesítette a 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból álló távot, ezzel a 21. pozícióban végzett. A többi magyar induló közül Kropkó Márton Dévayval azonos idővel a 22. helyen zárt, míg Kovács Gyula a 41., Hóbor Zalán pedig a 48. lett.

A nőknél Kropkó Márta 58:19 perces idővel ért célba szintén a 21. helyen, míg a 40 fős mezőny másik magyar résztvevője, Sarcia Borbála a 34. helyen végzett.

A férfiaknál az ausztrál Matthew Hauser (50:53 perc), a nőknél pedig a hazai közönség előtt szereplő, tavaly Párizsban olimpiai bajnok Cassandre Beaugrand (56:43 perc) diadalmaskodott a vb-futamon.

A versenysorozat szeptember közepén folytatódik a csehországi Karlovy Varyban.

TRIATLON
Vb-sorozat, 5. forduló, Saint-Raphael
Férfiak
1. Matthew Hauser (ausztrál) 50:53 perc
2. Vasco Vilaca (portugál) 50:57
3. Miguel Hidalgo (brazil) 51:20
…21. Dévay Márk 52:35
22. Kropkó Márton 52:35
…41. Kovács Gyula 53:52
…48. Hóbor Zalán 55:30

Nők
1. Cassandre Beaugrand (francia) 56:43 perc
2. Jeanne Lehair (luxemburgi) 56:49
3. Leonie Periault (francia) 57:00
…21. Kropkó Márta 58:19
…34. Sarcia Borbála 1:02:05 óra

 

