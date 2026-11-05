Vívás: kardban és tőrben jön korosztályos világkupa Budapesten

Péntektől vasárnapig megtelik korosztályos vívókkal a budapesti BOK-csarnok, a főváros a női kardozók, valamint a férfi tőrözők kadét- és junior-világkupaversenyének lesz a házigazdája.

A junior női kardvilágkupa-sorozatban már az elmúlt években is az egyik kiemelt állomás volt Magyarország, újdonság azonban, hogy ezúttal a férfi tőrözők is hazánkban mérik össze tudásukat.

A mezőnyök igen nagyok...

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