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Vívás: kardban és tőrben jön korosztályos világkupa Budapesten

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
2026.11.05. 16:45
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vívás utánpótlás utánpótlássport
A női kardozók, valamint a férfi tőrözők számára ezen a hétvégén kadét- és junior-világkupaversenyt rendeznek Budapesten.

Péntektől vasárnapig megtelik korosztályos vívókkal a budapesti BOK-csarnok, a főváros a női kardozók, valamint a férfi tőrözők kadét- és junior-világkupaversenyének lesz a házigazdája.

A junior női kardvilágkupa-sorozatban már az elmúlt években is az egyik kiemelt állomás volt Magyarország, újdonság azonban, hogy ezúttal a férfi tőrözők is hazánkban mérik össze tudásukat.

A mezőnyök igen nagyok...

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vívás utánpótlás utánpótlássport
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