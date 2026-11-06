Messze volt a döntőtől a Major, Nagy pisztolyos páros a sportlövő vb-n

2026.11.06. 15:36
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Fotók: FB/Hungarian Shooting Federation
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sportlövő vb Nagy Ákos Károly Major Veronika sportlövészet
A Major Veronika, Nagy Ákos Károly duó a 37. helyen végzett a légpisztoly vegyes csapat számban pénteken a dohai sportlövő-világbajnokságon.

Az olimpia műsorán is szereplő csapatversenyben Dohában nem osztanak kvótát, így csak az érmekért zajlott a csata, melyekért 55 pár szállt harcba.

A magyar csapat esetében nagy kérdés volt, hogy milyen teljesítményre lesz képes, azok után, hogy az egyéni 10 méteres versenyben csütörtökön Major Veronika bravúrosan szerepelve bronzérmet nyert és megszerezte Magyarország első kvótáját a Los Angeles-i olimpiára, párjának viszont közepesen sikerült az egyéni viadal, melyet a 60. helyen zárt. Major formája mellett viszont az is bizakodásra adott okot, hogy márciusban Európa-bajnoki címet szerzett ugyanez az egység légfegyveres Eb-n.

A magyarok az első csoportban szerepeltek az alapversenyben, melyben a párosok mindkét tagja 30 lövést adott le és a végelszámolásnál a legjobb négy duó jutott döntőbe.

Az gyorsan kiderült, hogy a kettős ezúttal nem tudja megismételni tavaszi bravúrját. Major Veronikának ezúttal nem jött ki a lépés, első tíz lövését csupán 91 körrel zárta, s végül 282 kört produkált, amihez Nagy 288-t tett hozzá, az 570 körös eredménnyel pedig már csoportjukban is a középmezőnyben voltak, végül pedig a 37. helyet szerezték meg.

 

sportlövő vb Nagy Ákos Károly Major Veronika sportlövészet
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