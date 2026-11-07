NB I: Pető újabb szabadrúgásával ismét vezet a Paks a ZTE ellen

NB I

13. FORDULÓ

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–1 – élőben az NSO-n!

Paks, Paksi FC Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Derdák Marcell.

Paks: Gyetván (Kovácsik, a szünetben) – Győrfi, Lenzsér, Kinyik, Vécsei, Silye (Simut, 72.) – Haraszti Zs. (Hahn J., 61.), Papp K., Horváth K. (Windecker, a szünetben, Gyurkits, 80.), Pető M. – Szalai J. Vezetőedző: Bognár György.

ZTE: Gundel-Takács – Csonka (Harangi, 57.), Vera, Peraza, Calderón – Amato, Kujovic (Kiss B., 57.), Maxsuell (Arthur Henrique, 81.) – Marlon (M. Richards, 71.), Machado (Alfonso, 81.), Krevszun. Vezetőedző: Filipe Celikkaya.

Gólszerző: Pető M. (4., 86.), ill. Vera (70.)

Sárga lap: Győrfi (82.), Hahn J. (89.), ill. Peraza (42.), Gundel-Takács (43.), Marlon (50.), Harangi (73.), Kiss B. (80.), Calderón (85.)

Kiállítás: Kinyik (90+2.)

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ÉRDEKESSÉGEK

♦ Az NB I-ben 34-szer csaptak össze, és az örökmérleg az elmúlt években sikeresebb vendég zalaiak felé billen: 9 paksi siker, 13 iksz, 12 ZTE-győzelem. Ebben a párosításban általában nem fukarkodnak a csapatok a találatokkal, az átlag ugyanis kiemelkedően magas, 3.8 gól meccsenként.

♦ A Paks 2023 októberében idegenben 5–2-re nyert Egerszegen, azóta viszont az NB I-ben 9-ből egyszer sem tudta legyőzni a zalai csapatot (5 iksz, 4 vereség). A 2007 és 2011 közötti időszakkal egálban ez a tolnaiak leghosszabb nyeretlenségi sorozata ebben a párharcban. Az augusztusi mérkőzésükön a Zalaegerszeg már a 2. percben előnybe került, majd a tolnaiak kétszeri egyenlítése után újítva 5–2-re nyert. Ez mostanáig a bajnokság leggólgazdagabb összecsapása.

♦ Tizenötször meccseltek a tolnaiak pályaválasztásával, ebből 6 találkozó zárult a Paks győzelmével. Hat döntetlen mellett a ZTE csak 3-szor tudott nyerni, 2008-ban Pécsen 3–0-ra, Pakson pedig 2010-ben 2–1-re, majd 2024 februárjában 1–3-ról fordítva 4–3-ra. Pakson az előző 3 alkalommal úgy végeztek döntetlenre (kétszer 2–2-re majd 1–1-re), hogy a ZTE a mérkőzés jelentős részében emberhátrányban volt. 2024 novemberében és idén márciusban Várkonyi Bencét a 36., illetve a 45+1., tavaly augusztusban Dénes Vilmost a 72. percben állították ki. A Paks az említett első meccsen Böde Dániel góljával a 82., a másodikon Tóth Barna találatával a 93. percben egyenlített, legutóbb Hahn János 11-esét Joao Victor egalizálta.

♦ Az atomvárosiaknak azért mégis jutott egy sikerélmény a zalaiak ellen, tavaly áprilisban a Magyar Kupa elődöntőjében ugyanis hazai pályán 2–1-re megverték a kék-fehéreket, majd a serleget is elhódították.

♦ A Paks az előző 3 NB I-es találkozójából a Vasas elleni siker mellett 2-t elbukott – igaz, az előző bajnokság első és második helyezettjével, az ETO-val és az FTC-vel szemben. Utóbbi 0–2 volt az idény első olyan mérkőzése, amelyen Bognár György csapata nem talált be, de még így is a legtöbb szerzett góllal (22) áll a mezőnyben.

♦ A ZTE formája felfelé ível, hiszen 13 pontjából 7-et a legutóbbi 4 fordulóban gyűjtött be és közben egyedül Debrecenben maradt alul (0–3). Az előző 2 meccsén veretlen, bár mind a kétszer otthon játszott (1–1 a Kisvárda, 3–0 az MTK ellen).

♦ A Paks otthoni mérlege 3–1–2, amellyel 4. a hazai tabellán, 2 vereségét az előző 3 találkozóján szenvedte el.

♦ A Zalaegerszeg az egyetlen csapat az élvonalban, amely idegenben még nem szerzett pontot: 6-szor veszített, a gólkülönbsége 1–17, csak Újpesten talált be, ahol vezetésről kapott ki 2–1-re.