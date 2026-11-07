Ötéves szerződéshosszabbítást írtak alá az F1 brazíliai helyszínével

Az F1 szombaton közleményben jelentette be, hogy megállapodtak a további együttműködésről Interlagosszal, amely több mint 50 éve része a versenynaptárnak. Kiemelték, hogy a 15 kanyarból álló és 4309 méter hosszú aszfaltcsík mindig izgalmas csatákat hozott, s hatan is itt nyertek világbajnoki címet, köztük a spanyol Fernando Alonso, valamint a brit Lewis Hamilton, akik még mindig tagjai a mezőnynek.

Az F1 kimutatása szerint Brazíliában 75.8 milliós szurkolótáborral rendelkezik a szakág, amelyet a közösségi médiában 5.5 millióan követnek a dél-amerikai országból. Tavaly több mint 303 ezer néző látogatott ki a Sao Pauló-i pályára, 2024-ben pedig majdnem 292 ezer drukker követte a helyszínen a hétvége eseményeit.

„Brazília a Formula–1 múltjának és jövőjének is fontos része, ezért örömömre szolgál, hogy az ötéves hosszabbítás eredményeként 2035-ig folytathatjuk a versenyzést Sao Paulóban. A brazil szurkolók szenvedélye rendkívüli, és valahányszor visszatérünk Interlagosba, érezzük az energiájukat a lelátókon és a városában egyaránt” – idézte a közlemény Stefano Domenicalit, az F1 elnök-vezérigazgatóját.

A következő idényben november 5. és 7. között kerül majd sor a Sao Pauló-i Nagydíjra Interlagosban.