Camara bemutatkozik a Formula–1-ben – Sao Pauló-i Nagydíj, 1. szabadedzés

Szünet nélkül folytatódik a 2026-os Formula–1-es világbajnokság, a 21. állomás Interlagos, ahol a 6. Sao Pauló-i Nagydíjat rendezik meg. Andrea Kimi Antonelli immár bajnokként hajt pályára, miközben a Mercedes a konstruktőri címet biztosítaná be. Hazai közönség előtt mutatkozik be Rafael Camara, de több fiatal is lehetőséghez jut a nyitányon. Arról, hogy miként alakul az első edzés, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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