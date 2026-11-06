Senna ihlette sisakban versenyez Brazíliában Antonelli – képek

„A különleges sisakom erre a hétvégére. Tisztelgés a példaképem és Brazília előtt. Remélem, nektek is annyira tetszik, mint nekem” – mutatta be sisakfestését Kimi Antonelli.

A Mercedes világbajnokjának új sisakja a korábbi brazil Formula–1-es pilóták körében máris sikert aratott, Rubens Barrichello és Bruno Senna tetszését is elnyerte.

Antonelli már a versenyhétvége előtt Brazíliába utazott, ahol a Senna-család birtokát is meglátogatta. Amellett, hogy beült a legendás brazil pilóta 1986-os Lotus 98T-jébe, ajándékokkal is gazdagodott és valószínűleg egy közös gokartozásban is volt része Bruno Sennával – a korábbi Renault- és Williams-pilóta hozzászólásából legalábbis erre lehet következtetni.