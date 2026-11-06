Senna ihlette sisakban versenyez Brazíliában Antonelli – képek
Sao Paulóba látogat a Formula–1 mezőnye a hétvégén, ahol Kimi Antonell világbajnoki címe után a Mercedes is bajnokavatásra készül. A Mexikóban már behozhatatlan előnyre szert tevő olasz egy különleges sisakfestéssel is készül a Brazil Nagydíjra, amelyet példaképe, Ayrton Senna ihletett.
„A különleges sisakom erre a hétvégére. Tisztelgés a példaképem és Brazília előtt. Remélem, nektek is annyira tetszik, mint nekem” – mutatta be sisakfestését Kimi Antonelli.
A Mercedes világbajnokjának új sisakja a korábbi brazil Formula–1-es pilóták körében máris sikert aratott, Rubens Barrichello és Bruno Senna tetszését is elnyerte.
Antonelli már a versenyhétvége előtt Brazíliába utazott, ahol a Senna-család birtokát is meglátogatta. Amellett, hogy beült a legendás brazil pilóta 1986-os Lotus 98T-jébe, ajándékokkal is gazdagodott és valószínűleg egy közös gokartozásban is volt része Bruno Sennával – a korábbi Renault- és Williams-pilóta hozzászólásából legalábbis erre lehet következtetni.
|6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
|NOVEMBER 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|16.30–17.30
|2. szabadedzés
|20.00–21.00
|NOVEMBER 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|15.30–16.30
|Időmérő
|19.00–20.00
|NOVEMBER 8., VASÁRNAP
|A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja
|18.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
|Katari Nagydíj, Loszaíl
|november 29., 17.00
|Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi
|december 6. 14.00
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