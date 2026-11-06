Senna ihlette sisakban versenyez Brazíliában Antonelli – képek

L. M.L. M.
2026.11.06. 13:20
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Kimi Antonelli Senna 1986-os Lotus 98T-jébe is beült Brazíliában (Fotó: Kimi Antonelli/Instagram)
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Kimi Antonelli Ayrton Senna Formula–1 Brazil Nagydíj sisak sisakfestés
Sao Paulóba látogat a Formula–1 mezőnye a hétvégén, ahol Kimi Antonell világbajnoki címe után a Mercedes is bajnokavatásra készül. A Mexikóban már behozhatatlan előnyre szert tevő olasz egy különleges sisakfestéssel is készül a Brazil Nagydíjra, amelyet példaképe, Ayrton Senna ihletett.

„A különleges sisakom erre a hétvégére. Tisztelgés a példaképem és Brazília előtt. Remélem, nektek is annyira tetszik, mint nekem” – mutatta be sisakfestését Kimi Antonelli. 

A Mercedes világbajnokjának új sisakja a korábbi brazil Formula–1-es pilóták körében máris sikert aratott, Rubens Barrichello és Bruno Senna tetszését is elnyerte. 

Antonelli már a versenyhétvége előtt Brazíliába utazott, ahol a Senna-család birtokát is meglátogatta. Amellett, hogy beült a legendás brazil pilóta 1986-os Lotus 98T-jébe, ajándékokkal is gazdagodott és valószínűleg egy közös gokartozásban is volt része Bruno Sennával – a korábbi Renault- és Williams-pilóta hozzászólásából legalábbis erre lehet következtetni. 

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Az érintett feleknek egyelőre nem igazán volt alkalmuk megbeszélni a történteket, a brit szerint most fektethetik le a megfelelő alapokat a következő évre.
6. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ
NOVEMBER 6., PÉNTEK
1. szabadedzés16.30–17.30
2. szabadedzés20.00–21.00
NOVEMBER 7., SZOMBAT
3. szabadedzés15.30–16.30
Időmérő19.00–20.00
NOVEMBER 8., VASÁRNAP
A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja18.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00
Katari Nagydíj, Loszaílnovember 29., 17.00
Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabidecember 6. 14.00

 

Kimi Antonelli Ayrton Senna Formula–1 Brazil Nagydíj sisak sisakfestés
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