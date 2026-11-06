Udvardyék elődöntőbe jutottak Csennaiban

M. B.M. B.
2026.11.06. 16:38
Fotó: Getty Images
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WTA Csennai Isabella Haverlag Udvardy Panna
Udvardy Panna és Isabella Haverlag bejutott az elődöntőbe az indiai Csennaiban zajló, 283 ezer dollár (96 millió forint) összdíjazású kemény pályás női tenisztorna páros versenyében.

A magyar, holland duó pénteken a hazai közönség előtt szereplő Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty, Maaya Rajeshwaran Revathi kettőst győzte le 1 óra 8 perc alatt.

Udvardyék 3:2 után elvették riválisuk adogatását és előnyüket megtartva bő fél óra után szettelőnybe kerültek. A folytatás is jól alakult, elhúztak 4:0-ra, innen azonban feljöttek a hazaiak 5:4-re, viszont fordítani nem tudtak.

A szombati elődöntőben a Naima Karamoko, Simona Waltert svájci páros vár Udvardyékra.

 

WTA Csennai Isabella Haverlag Udvardy Panna
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