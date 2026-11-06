Udvardyék elődöntőbe jutottak Csennaiban

A magyar, holland duó pénteken a hazai közönség előtt szereplő Shrivalli Rashmikaa Bhamidipaty, Maaya Rajeshwaran Revathi kettőst győzte le 1 óra 8 perc alatt.

Udvardyék 3:2 után elvették riválisuk adogatását és előnyüket megtartva bő fél óra után szettelőnybe kerültek. A folytatás is jól alakult, elhúztak 4:0-ra, innen azonban feljöttek a hazaiak 5:4-re, viszont fordítani nem tudtak.

A szombati elődöntőben a Naima Karamoko, Simona Waltert svájci páros vár Udvardyékra.