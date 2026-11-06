Női kézi: az Odense bejelentette Elver érkezését

V. H. L.V. H. L.
2026.11.06. 13:08
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Kovács PéterHelena Elver akár azt is mutathatná: ennyi évig játszott az ETO-ban (Fotó: Getty Images)
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Helena Elver női kézilabda Bajnokok Ligája Odense HB Győri ETO KC női kézilabda NB I
AZ ETO csütörtökön adta hírül dán irányítója, Helena Elver távozását, pénteken az Odense hivatalos honlapján bejelentette: a huszonnyolc éves játékos jövő nyártól 2031-ig kötelezte el magát a klubhoz.

A Győri ETO KC csütörtökön hivatalos honlapján közölte, hogy az idény végén magánéleti okok miatt távozik a klubtól Helena Elver, a csapat dán válogatott irányítója. Pénteken régi-új klubja, az Odense is bejelentette a 28 éves játékos érkezését – Elver 2020 és 2025 között már viselte a narancssárga mezt –, és arról is informálta a szurkolókat, hogy a játékmester négy évre szóló szerződést írt alá.

„A távozásomkor a klubnál már futó projekt az elmúlt másfél évben még izgalmasabbá vált. Az Odense európai elitcsapattá vált, és ez számomra is rendkívül vonzóvá tette a visszatérést. Az Odense biztonságérzetet ad nekem, olyan, mintha az otthonomba térnék haza, ezt a csapatnál mindenki éreztette is velem. Arra is büszke vagyok, hogy úgy érzik, helyem van a keretben, és lehetőséget kapok arra, hogy ezt bizonyíthassam is. Az Odense identitása nagyon erős, fantasztikus mindaz, ami a csapatot körülveszi, és én része akarok lenni ennek. Az sem titok, hogy a szurkolók is elképesztőek – alig várom, hogy előttük játszhassam. A csapat is izgalmas, a feltörekvő tehetségek és a tapasztalt játékosok kiváló elegye, és én hiszem, hogy hozzá tudom tenni a magmét a sikerekhez, csakúgy, mint a klubkultúrához” – idézi Helena Elvert az Odense hivatalos honlapja.

„Nagyon örülünk, hogy Helena úgy döntött: visszatér hozzánk. Az ilyen kvalitású játékosokat Európa bármely klubja szívesen látná, ezért is érezzük megtiszteltetésnek, hogy bennünket választott. Öt évig játszott nálunk, jól ismerjük őt, és az is világos számunkra, hogy a Magyarországon töltött két év alatt új dimenziókkal bővült a játéka” – köszöntötte Elvert Lasse Honoré, az Odense ügyvezetője.

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