Asztalitenisz, egyéni Eb: német aranyérem vegyes párosban

A ljubljanai egyéni Európa-bajnokság végéhez közeledve igazolódik, amire előzetesen is számítani lehetett: a franciák, a németek és a svédek uralják a mezőnyt, rajtuk kívül csak kevesen rúgnak labdába. A kivételt a női páros jelenti, itt a döntőbe egy lengyel (Zuzanna Wielgos, Anna Brzyska) és egy lengyel, szlovák (Natalia Bajor, Tatiana Kukulková) páros kvalifikált, a többi számban jó eséllyel a fentebb említett ország valamelyike gyűjti be az aranyat.



Vegyes párosban a feltételes módot máris kijelentővé változtathatjuk, ugyanis a német–francia aranycsatából a Benedikt Duda, Nina Mittelham duó került ki győztesen. A finálé óriási meccset hozott, a németek a döntő játszmában 17:15-re nyertek, ezzel a páros női tagja ebben a számban másodszor, összességében ötödször lett Európa-bajnok, míg Duda pályafutása harmadik Eb-címét gyűjtötte be.



Ami a folytatást illeti, azt már tudjuk, hogy férfi párosban svéd (Kristian Karlsson, Anton Kallberg) vagy francia (Felix Lebrun, Alexis Lebrun) győztese lesz az Eb-nek, egyesben a férfiaknál három francia és három német mellett egy-egy svéd és norvég, a nőknél pedig három német, két román – egyikük Szőcs Bernadette – valamint egy-egy francia, walesi, orosz asztaliteniszező van a legjobb nyolc között.



39. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

Vegyes páros. Döntő: Duda, Mittelham (német)– A. Lebrun, Lutz (francia) 3:2 (7, –7, 11, –6, 15)

Európa-bajnok: Benedikt Duda, Nina Mittelham (Németország)

2. A. Lebrun, Ch. Lutz (Franciaország)

3. E. Ionescu, Szőcs B. (Románia) és K. Karlsson, Ch. Kallberg (Svédország)

A Szántosi Dávid, Nagy Judit páros a 16 közé jutásért szenvedett vereséget, a Varga Botond, Dohoczki Nóra kettő nem jutott a főtáblára.

