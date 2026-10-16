Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Vasas 1–0

Asztalitenisz, egyéni Eb: német aranyérem vegyes párosban

SZ. M.SZ. M.
2026.10.16. 21:44
Ilyen az Európa-bajnokok mosolya: Benedikt Duda és Nina Mittelham (Fotó: ETTU)
Címkék
vegyes páros asztalitenisz Eb asztalitenisz
A Ljubljanában zajló kontinenstorna hatodik napján játszották le az első döntőt, a vegyes párosoknál a német Benedikt Duda, Nina Mittelham kettős ötjátszmás nagy csatában szerezte meg az aranyérmet a francia Alexus Lebrun, Charlotte Lutz duóval szemben.

A ljubljanai egyéni Európa-bajnokság végéhez közeledve igazolódik, amire előzetesen is számítani lehetett: a franciák, a németek és a svédek uralják a mezőnyt, rajtuk kívül csak kevesen rúgnak labdába. A kivételt a női páros jelenti, itt a döntőbe egy lengyel (Zuzanna Wielgos, Anna Brzyska) és egy lengyel, szlovák (Natalia Bajor, Tatiana Kukulková) páros kvalifikált, a többi számban jó eséllyel a fentebb említett ország valamelyike gyűjti be az aranyat.

Vegyes párosban a feltételes módot máris kijelentővé változtathatjuk, ugyanis a német–francia aranycsatából a Benedikt Duda, Nina Mittelham duó került ki győztesen. A finálé óriási meccset hozott, a németek a döntő játszmában 17:15-re nyertek, ezzel a páros női tagja ebben a számban másodszor, összességében ötödször lett Európa-bajnok, míg Duda pályafutása harmadik Eb-címét gyűjtötte be.

Ami a folytatást illeti, azt már tudjuk, hogy férfi párosban svéd (Kristian Karlsson, Anton Kallberg) vagy francia (Felix Lebrun, Alexis Lebrun) győztese lesz az Eb-nek, egyesben a férfiaknál három francia és három német mellett egy-egy svéd és norvég, a nőknél pedig három német, két román – egyikük Szőcs Bernadette – valamint egy-egy francia, walesi, orosz asztaliteniszező van a legjobb nyolc között.

39. EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
Vegyes páros. Döntő: Duda, Mittelham (német)– A. Lebrun, Lutz (francia) 3:2 (7, –7, 11, –6, 15)
Európa-bajnok: Benedikt Duda, Nina Mittelham (Németország)
2. A. Lebrun, Ch. Lutz (Franciaország)
3. E. Ionescu, Szőcs B. (Románia) és K. Karlsson, Ch. Kallberg (Svédország) 
A Szántosi Dávid, Nagy Judit páros a 16 közé jutásért szenvedett vereséget, a Varga Botond, Dohoczki Nóra kettő nem jutott a főtáblára.
 

 

vegyes páros asztalitenisz Eb asztalitenisz
Legfrissebb hírek

Negyvenhárom év korkülönbség az asztalitenisz Eb egyik nyolcaddöntőjében

Egyéb egyéni
Tegnap, 19:26

Asztalitenisz, egyéni Eb: szinte még el sem kezdődött, nekünk máris véget ért…

Egyéb egyéni
2026.10.14. 16:57

András és Szudi maradt talpon a magyarok közül az asztalitenisz egyéni Eb-n

Egyéb egyéni
2026.10.13. 22:38

80 éves lett az Ormai-birodalom ékköve

Egyéb egyéni
2026.10.13. 07:38

Asztalitenisz, egyéni Eb: mindkét férfipárosunk túljutott a selejtezőn

Egyéb egyéni
2026.10.12. 17:45

Asztalitenisz, egyéni Eb: egy vegyes párosunk már főtáblás

Egyéb egyéni
2026.10.11. 20:35

Asztalitenisz: nyolc magyar játékos utazik a ljubljanai Eb-re

Egyéb egyéni
2026.10.06. 15:53

Huszonnyolc év után nincs kínai asztaliteniszező a férfi világranglista dobogóján

Egyéb egyéni
2026.10.05. 19:09