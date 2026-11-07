„Életem legfontosabb versenyén nyugodtabb voltam, mint valaha” – Kropkó Jázmin a dakari ezüstéremről

A 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és öt kilométer futásból álló versenyen Kropkó Jázmin már a rajttól kezdeményezően lépett fel – ahogy a MOB média beszámolójából kiderült. Elsőként jött ki a vízből, majd a kerékpáron is megpróbált előnyt kialakítani. Sokáig egyedül diktálta a tempót, ám a mezőny végül utolérte, és egy tízfős bolyban folytatódott a verseny. A futásra már érezhetően sokat kivett belőle az addigi erőfeszítés, a svájci Kimey Casanova pedig ezen a számon különösen erősnek bizonyult. Jázmin kétszer is megpróbált visszakapaszkodni hozzá, ám a frissítőpontoknál mindkétszer megbotlott, így végül a második helyen ért célba.

„Reménykedtünk benne, hogy sikerülhet az érem, de egy triatlonverseny rengeteg külső tényezőtől is függ. A taktika, az ellenfelek versenye, az időjárás, az, hogy van-e neoprén vagy nincs – nagyon sok minden befolyásolhatja a végeredményt” – mondta a Nemzeti Sportnak Kropkóné Golubics Andrea, aki ezúttal is edzőként kísérte lányát.

A felkészülés során az edzésadatok, az idők és a nemzetközi mezőny alapos ismerete alapján bízhattak a jó szereplésben. Andrea szerint legalább egy erős hatba kerülés reális cél lehetett, az éremhez azonban a verseny napján minden körülménynek kedvezően kellett alakulnia.

„Én azon izgultam a legjobban, hogy nehogy elkapjon valamit a verseny előtt” – árulta el az edző-édesanya. A dakari utazás ugyanis a megszokottnál is nagyobb elővigyázatosságot kívánt. A heti étkezéshez szükséges élelmiszereket mind Európából vitték magukkal, Andrea pedig egy vízforraló segítségével oldotta meg a főzést, és folyamatosan ügyelt a higiéniára, fertőtlenítésre. Mindez rengeteg energiát és figyelmet igényelt, de úgy érzi, megérte a fáradságot.

„Egy morzsát sem ettünk abból, amit ott kaptunk, mindent vittünk magunkkal. A maradék élelmiszert pedig ott hagytuk a helyieknek. Nagyon sokat fertőtlenítettem, ez igencsak kimerítő volt, de úgy tűnik, megérte. Ahhoz, hogy egy sportoló eredményt érjen el, egészségesnek kell maradnia, ezért megfogadtuk a MOB tanácsát és már időben elkezdtük a probiotikumok és malária elleni gyógyszerek szedését” – fogalmazott Andrea, aki hangsúlyozta: ugyanezt az elővigyázatosságot bármelyik rábízott versenyzőért megtette volna, nem csupán a saját lányáért.

Fotó: MOB-Média/Bodaki Márk

A gondos felkészülés különösen annak fényében érthető, hogy Jázmin számára az év eleje korántsem alakult zavartalanul. Egészségügyi problémák miatt egy időre még az is kérdésessé vált, hogy folytathatja-e a szezont, ehhez képest Dakarban már ifjúsági olimpiai dobogóra állhatott. Andrea ugyanakkor nem kizárólag ezt az eredményt tartja kiemelkedőnek: lánya idén a junior-világbajnokságon is ötödik lett, ráadásul még ifjúsági korú versenyzőként.

Jázmin számára az ezüstérem feldolgozására alig maradt idő, hiszen a verseny után már indultak is haza. A medált sokáig a nadrágzsebében tartotta, hogy időről időre elővehesse és megnézhesse, később pedig a táskájába került. A helyszínen azonban sokan szerettek volna közös fotót készíteni vele, ő pedig örömmel adta mások nyakába is az érmet, hogy együtt osztozhassanak az örömben.

„Rengeteg ember odajött hozzám, jókívánságokat kaptam, és sokan mondták, hogy szurkolnak nekem. Barátságkarkötőket is kaptam, és volt egy szervező, akivel nagyon jóban lettünk. Azt mondta, eljön a versenyemre, pedig másfél órát kellett utaznia érte. Lehet, hogy nem találkozunk többé, mégis úgy érzem, életre szóló barátságokat szereztem. Nagyon közel érzem magamhoz azokat az embereket, akik rám mosolyogtak és befogadtak ebbe a csodálatos országba” – mesélte Jázmin.

A fiatal triatlonos számára a dakari esemény az olimpiai hangulat miatt is különleges marad. A városban mindenütt feltűnő ötkarikás jelképek, a szervezés és a verseny körüli élmények olyan atmoszférát teremtettek, amelyet korábbi világversenyein nem tapasztalt meg ugyanígy.

„Verseny előtt általában nagyon izgulós vagyok, néha már nem is egészséges mértékben. Most viszont, hiába tudtam, hogy ez az eddigi legnagyobb és legfontosabb versenyem, valahogy nyugodt voltam. Sőt, életem legfontosabb versenyén, nyugodtabb voltam, mint valaha. Hittem azoknak a biztató szavaknak, amelyeket az itteni emberektől, a családomtól és a barátaimtól kaptam, és sikerült megnyugtatnom magam. Ez egyáltalán nem szokott ilyen könnyen menni” – mondta.

A dakari ezüst tehát nem csupán egy újabb érem a magyar triatlon utánpótlásának, hanem egy nehéz évből való visszatérés fontos állomása is. Kropkó Jázmin számára pedig olyan olimpiai élmény, amelyben a dobogós helyezés mellett az emberek szeretete, a váratlan barátságok és a saját magába vetett hit megerősödése is maradandó emlék lesz.