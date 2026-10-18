Triatlon: bronzérmes a mixváltó az ifjúsági Európa-bajnokságon

Bán Petra, Marádi Gergő, Katona Korinna és Tomka Ézer összeállításban a magyar mixváltó a harmadik helyet szerezte meg az Afrikában található, de Spanyolországhoz tartozó Melillában rendezett ifjúsági triatlon Európa-bajnokságon. A csapat összetétele vasárnap reggel megváltozott, ugyanis Izsák Csaba helyét betegség miatt Marádi Gergő vette át.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Triatlon Szövetség)