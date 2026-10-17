Nemzeti Sportrádió

Triatlon: Katona Korinna ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes

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2026.10.17. 20:58
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Címkék
triatlon utánpótlás utánpótlássport második hely ifjúsági Eb Spanyolország
A melillai ifjúsági kontinensviadalon Katona Korinna a második helye szerezte meg.

Katona Korinna, aki az idén összesítésben megnyerte a junior Európa-kupát, nagyszerű versenyzéssel harcolta ki az ezüstérmet, mindössze 13 másodperccel maradt le a svájci Decrausaz mögött.

A többi magyar lány helyezése: Bán Petra a 15., Kovács Miléna a 46., Dobrovoczky Kira pedig a 38. lett.

A fiúknál Izsák Csaba a 12., Tomka Ézer a 16., Marádi Gergő a 27. helyen ért célba.

 

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook)

 

 

 

 

 

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