Triatlon: Katona Korinna ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes
A melillai ifjúsági kontinensviadalon Katona Korinna a második helye szerezte meg.
Katona Korinna, aki az idén összesítésben megnyerte a junior Európa-kupát, nagyszerű versenyzéssel harcolta ki az ezüstérmet, mindössze 13 másodperccel maradt le a svájci Decrausaz mögött.
A többi magyar lány helyezése: Bán Petra a 15., Kovács Miléna a 46., Dobrovoczky Kira pedig a 38. lett.
A fiúknál Izsák Csaba a 12., Tomka Ézer a 16., Marádi Gergő a 27. helyen ért célba.
(Kiemelt képünk forrása: Magyar Triatlon Szövetség/Facebook)
Legfrissebb hírek