Triatlon: Katona Korinna ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes

Katona Korinna, aki az idén összesítésben megnyerte a junior Európa-kupát, nagyszerű versenyzéssel harcolta ki az ezüstérmet, mindössze 13 másodperccel maradt le a svájci Decrausaz mögött.

A többi magyar lány helyezése: Bán Petra a 15., Kovács Miléna a 46., Dobrovoczky Kira pedig a 38. lett.

A fiúknál Izsák Csaba a 12., Tomka Ézer a 16., Marádi Gergő a 27. helyen ért célba.

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