Sáfrány Péter után Nerpel Gergely is búcsúzott a cselgáncs-vb-n

Nagyjából tíz éve van a csúcs közelében, a súlycsoport elitjében a bolgár Ivanov Ivajlo, aki Sáfrány Péter ellenfele volt a baki cselgáncs-világbajnokság első fordulójában. Junior-világbajnokunk nem repesett az örömtől, hogy rögtön vele kell szembe néznie. A tőle telhetőt megtette, rögtön combdobással próbálkozott, amit azonnal megkontrázott a rivális, és vazaari előnybe került. A miskolci dzsudoka derekát is elkapta, de esés közben átfordult a hasára Sáfrány, így ez nem ért pontot. Már két sidója volt a bolgárnak, és érezhette, hogy még egy percig nehéz lesz a harmadik nélkül kihúznia, ha kizárólag védekezik, muszáj volt indítania. Indított is, újabb vazaarit érőt dobott, és idő előtt lezárta a párharcot.

„Jót nevettem a sorsoláson, mert az első ellenfelem az volt, akitől a lausanne-i Grand Slamen kikaptam, a második pedig az lett volna, ha tovább jutok, aki a budapesti GS-en búcsúztatott. Nem sok esély volt ilyen sorsolásra, de erre nincs ráhatásunk. Örültem neki, mert úgy éltem meg, hogy most visszavághatok nekik – értékelt Sáfrány Péter. – Erősebbnek éreztem magam a bolgárnál, a fogásom is dominánsabb volt, és emiatt rögtön indítani szerettem volna, de egy rossz befordulással kezdtem, és megkontrázta az akciómat. Utána már mindent vagy semmit alapon mennem kellett, a bolgár két legjobb dobásfajtájára a meccs elején még figyelni tudtam, a vége felé viszont már nem sikerült, mert csak arra koncentráltam, hogy felőröljem az ellenfelet. Sajnos nagyon szakaszosan tudtam csak edzeni az elmúlt időszakban, mert a mellizmom és a bicepszem is el volt szakadva részlegesen, a lapockám, a combhajlító izmom, a bal vállam és a bal csuklóm is sérült volt. A legnehezebb az, hogy a testem védekező mechanizmusait felülírjam, mert, amilyen helyzetben egyszer már fájt, abban legközelebb ösztönösen védekezni próbálok, és olyankor jönnek az esések, amiken meccsek mehetnek el… Meg kell tanulnom ezeket kezelni, mert az ilyen lehetőségek, amilyenek most vannak egy világbajnokságon, nem jönnek vissza többet.”

Sáfrány Péter (fehérben) az első meccsén kikapott (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Pillanatokkal később Nerpel Gergely is bemutatkozott az azerbajdzsáni tatamin, a tajvani Csen Peng-Jü ellen. A világranglistán ugyan a rivális foglalt el előkelőbb helyet, a küzdőtéren ez egyáltalán nem látszódott. A TFSE versenyzője nagyon lendületesen kezdett, villámgyorsan mozogtak a kezei, fogást is előbb talált a tajvanin, és bár az első indítási kísérlet az ellenfélé volt, ezt Nerpel könnyedén elhárította. Utána már végig ő volt az aktívabb, az első pontot is megszerezte, miután áthúzta maga fölött a riválist. Először jukót ítélt a bíró, de a videó után megváltoztatta döntését, vazaarival vezetett a magyar. Kis idő múlva pedig már győztesen sétálhatott le a szőnyegről, hiszen combdobási kísérlete is sikeres volt, a következő vazaari pedig véget vetett a küzdelemnek.

Nerpel ellenfele a 32 között az osztrák Thomas Scharfetter volt. Hamar páros intéssel ösztönözte aktivitásra mindkettőjüket a játékvezető, pedig a magyar volt aktívabb. Gyorsan meg is kapta második intését az osztrák, de videózás után ezt visszavonták. Ahogy múlt az idő, egyre inkább a riválisnak állt a zászló, és egyetlen akció el is döntötte a párharcot. Scharfetter gyorsan dobta magát Nerpel alá, áthúzta a vállán, és a magyar nem tudott annyira kiforogni esés közben, hogy ne érjen jukót a támadás. A meccs végén menni kellett előre, de az ellenfélnek maradt ereje, hogy Nerpel támadását elhárítsa, és után a földön tartsa, a másodpercek leperegtek, így Nerpel Gergely is kiesett a világbajnokságról.

„Jól indult a nap, a közérzetem és a bemelegítésem is rendben volt, és erre ráerősített az első meccsen aratott győzelem is. Tudtam, hogy kellemetlen ellenfél az osztrák, akivel a második körben harcoltam. Nem ügyetlen, de ki-ki meccset vártam, mert edzőtáborból már tudtam, milyen technikái vannak. Igyekeztem magamhoz közel tartani, és abból akciót indítani. Sajnos beleszaladtam egy olyan helyzetbe, ahonnan ő tudott dobni. A végén már az állóképességem fogyott, lent tudott tartani a földön, és húzni így az időt. Ha fel tudok állni, talán egy-két akció beleférhetett volna. Kár, hogy máris vége a versenynek, mert az olimpiai kvalifikáció szempontjából sem lett volna mindegy, meddig jutok” – értékelt Nerpel Gergely a kiesése után.