A San Siróban a lovaké volt az első pálya

BORBOLA BENCEBORBOLA BENCE
• Milánó
2026.11.05. 11:04
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Fotó: Árvai Károly
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Milan lósport Ferencváros
A Ferencváros csütörtöki Európa-liga-mérkőzése után is érdemes visszatérni a San Siróhoz. A stadion szomszédságában pénteken ügetőt, szombaton galoppot rendeznek magyar lovak részvételével, a pálya bejáratánál pedig egy ló áll, amelyre ötszáz évet várt Milánó.

A San Siro tornyai mellett könnyű elsétálni úgy, hogy az ember végig fölfelé néz. Pedig érdemes a Piazzale dello Sport felé is fordítani a fejét, ott áll ugyanis egy hét méternél is magasabb bronzból készült ló, mögötte pedig ott a pálya, amely már akkor közönséget vonzott ebbe a városrészbe, amikor a Milan stadionja még tervben sem volt.

A szecessziós lelátós galopppályát 1920-ban nyitották meg. Hat évvel később a szomszédban is felavattak egy sportpályát, az első meccsen az Inter 6–3-ra verte a Milant. A stadion az idén lett százéves.

A bronzló története azonban jóval régebben kezdődött. Ludovico Sforza az apja emlékére rendelt lovas szobrot Leonardo da Vincitől, aki az óriási agyagmintáig jutott. Az öntésre szánt bronzból ágyúkat készítettek, az agyaglovat pedig a Milánót elfoglaló francia katonák céltáblának használták. A történet egy pennsylvaniai pilóta révén folytatódott, Charles Dent 1977-ben egy magazinban olvasott Leonardo tervéről, és gyűjtést indított, hogy elkészüljön a ló. Végül Nina Akamu formázta meg a szobrot. A csaknem tizenkét tonnányi bronz hét darabban érkezett Amerikából Milánóba, ahol 1999-ben állították fel. Meglehetősen sokat kellett várni a műparipa elkészülésére…

Fotó: Árvai Károly

De a pályának magyar története is van, méghozzá egészen friss. Néhány héttel ezelőtt a magyar idomítású Bay King harmadik lett az ezer méteres Premio Omenonin. Itthon az Overdose Díjat nyerte meg, Milánóban egy 48 400 euró összdíjazású nemzetközi sprintben ért dobogóra. Korábban Quelindo is harmadik lett itt, a Gran Premio di Milanón. A két dobogó között a távban is volt különbség. Quelindo 2400 méteren lett harmadik.

Sok magyar a Milan–Ferencváros után maradt a városban, a meccs másnapján magyar lovak is indulnak a híres versenyen. A csütörtöki vendégszektorból így másnap egy egészen más lelátóra lehet átülni. A stadion tornyai onnan is megmutatják, milyen közel van egymáshoz a két pálya.

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