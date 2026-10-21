Infografika: Bécs, Pozsony és a portugál tengerpart is „Budapest” lehet – a 2036-os olimpia lehetséges helyszínei

A mesterterv szerint a további három hiányzó helyszínt Budapesten építenék fel, ezek közül mindegyik hiánypótló: az Óbudai Gázgyár területén már régóta tervezett kerékpárközpont, azaz a Velodrome mellett nincs igazi teniszcentrum sem a magyar metropoliszban. Ezt a 17 pályás komplexumot a Népligetben húznák fel. A gyeplabdának hazánkban nincs nagy kultúrája, de ez a sportág is kapna egy esélyt a kezdetre a Puskás Aréna környékén építendő pályákkal.

A párizsi olimpia friss emlékei élénken élnek bennünk a városi szabadtéri helyszínek varázslatos hangulatáról. Térképünkön jól látszik, hogy ideiglenes létesítmények sora jönne létre a Margitszigeten, a Parlament előtt a Kossuth téren, a Városligetben és a Hősök terén, illetve a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központ mellett. Ez utóbbi területen rendezték meg 2019-ben a World Urban Gamest, és itt lenne az olimpiai falu is, amihez passzol Vitézy Dávid nemrég tett bejelentése, amely szerint ismét fontolóra veszik a Diákváros felépítését.

A már meglévő helyszínek kapcsán több kérdésünk is támadhat. A legfontosabb talán az, hogy nem túl kicsi-e az olimpia két zászlóshajójának számító atlétikához és úszáshoz a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központ és a Duna Aréna? Az előbbit az atlétikai világdöntőre 21 000-esre bővítették, a vízisport otthonául szolgáló létesítmény pedig jelenlegi állapotában mindössze 6000 férőhelyes. Az MVM Dome tökéletes beltéri létesítménynek tűnik, a Papp László Sportaréna nem különben, a BOK Csarnokban a vívás a két, a 2010-es években megrendezett vb után ismét jó helyre kerülne, a Hungexpónak a további egyéni sportok lebonyolításában lehetne kulcsszerepe.

A masterplan szerint a férfi kosártorna első szakaszára Bécsben kerülne sor. Azonban itt jön a kérdés, hogy ha már megrendezünk egy olimpiát, akkor biztos, hogy a Team USA – és a magyar válogatott – meccseit oda akarjuk adni a szomszédnak? A Nemzeti Sport álláspontja szerint a kosárlabdának, a kézilabdának és a röplabdának mindenképp Budapesten belül kéne maradnia! Ám ahhoz, hogy ez így legyen, meglátásunk szerint egy 10-15 ezres csarnoknak még meg kellene épülnie valahol a fővárosban extra helyszínként.

A vízilabda „becsületbeli ügy”, először oszthatnák ki az érmeket a sportág szentélyének számító a Hajós Alfréd Sportuszodában. Szeged már régóta a kajak-kenu otthona, másik sikersportágunkat mi sem hoznánk fel Budapestre. A Pick Aréna, Debrecen, Székesfehérvár és Tatabánya bevonását szintén nem tartjuk ördögtől valónak.

NS-grafika: Kristó Péter, Dancsák András

Az adatokat összeállította: Szendrei Zoltán

NS-grafika: Kristó Péter, Dancsák András

Az adatokat összeállította: Szendrei Zoltán

NS-grafika: Kristó Péter, Dancsák András

Az adatokat összeállította: Szendrei Zoltán

NS-grafika: Kristó Péter, Dancsák András

Az adatokat összeállította: Szendrei Zoltán